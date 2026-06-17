Άνδρας εισέβαλε στο δημαρχείο Ρεθύμνου και προκάλεσε ζημιές στο γραφείο του δημάρχου
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Κρήτη Δημαρχείο

Άνδρας εισέβαλε στο δημαρχείο Ρεθύμνου και προκάλεσε ζημιές στο γραφείο του δημάρχου

Κατά την εισβολή του προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, ενώ φέρεται να εκστόμιζε απειλές

Άνδρας εισέβαλε στο δημαρχείο Ρεθύμνου και προκάλεσε ζημιές στο γραφείο του δημάρχου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, όταν δημότης εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο γραφείο του δημάρχου Γιώργη Χ. Μαρινάκη και προκάλεσε εκτεταμένες φθορές.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο δράστης μπήκε στο Γραφείο Δημάρχου, ενώ ο κ. Μαρινάκης απουσίαζε στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους. Κατά την εισβολή του προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, ενώ φέρεται να εκστόμιζε απειλές.

Πριν φτάσει στο γραφείο του δημάρχου, είχε προκαλέσει φθορές και στην είσοδο του Δημαρχείου, όπου αναποδογύρισε και πέταξε στον δρόμο τα σταντ με αφίσες πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Άνδρας εισέβαλε στο δημαρχείο Ρεθύμνου και προκάλεσε ζημιές στο γραφείο του δημάρχου


Ο δήμαρχος Ρεθύμνου βρισκόταν στην Αθήνα, όπου συμμετείχε ως ομιλητής στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με αντικείμενο τη συνέχιση της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άνδρας εισέβαλε στο δημαρχείο Ρεθύμνου και προκάλεσε ζημιές στο γραφείο του δημάρχου


Κλείσιμο
Μετά το περιστατικό, στο Δημαρχείο έσπευσαν άμεσα ο Αστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνου Χρήστος Παπαδάκης, καθώς και στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο που υπέστη τις ζημιές και έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να καταγραφούν με ακρίβεια οι συνθήκες του περιστατικού.

Λίγα λεπτά μετά το συμβάν, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της Αυτόφωρης Διαδικασίας, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο Δήμος Ρεθύμνης κατέθεσε μήνυση σε βάρος του για διατάραξη της λειτουργίας του Δήμου, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και δημόσιας περιουσίας.

Παράλληλα, ο Δήμος ζητά την παραδειγματική τιμωρία του δράστη, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την επίθεση στους χώρους του Δημαρχείου.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα εξελιγμένο οικοσύστημα γνώσης που προετοιμάζει το αύριο

Σχολές και τμήματα, φιλοσοφία και προτεραιότητες, δυνατότητες και προοπτικές που συναποτελούν το ακαδημαϊκό οικοδόμημα του UNIC Athens και δίνουν το στίγμα του στη νέα, λαμπρή και συναρπαστική εποχή γνώσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης