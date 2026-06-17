Άνδρας εισέβαλε στο δημαρχείο Ρεθύμνου και προκάλεσε ζημιές στο γραφείο του δημάρχου

Κατά την εισβολή του προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, ενώ φέρεται να εκστόμιζε απειλές