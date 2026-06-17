Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Άνδρας εισέβαλε στο δημαρχείο Ρεθύμνου και προκάλεσε ζημιές στο γραφείο του δημάρχου
Άνδρας εισέβαλε στο δημαρχείο Ρεθύμνου και προκάλεσε ζημιές στο γραφείο του δημάρχου
Κατά την εισβολή του προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, ενώ φέρεται να εκστόμιζε απειλές
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, όταν δημότης εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο γραφείο του δημάρχου Γιώργη Χ. Μαρινάκη και προκάλεσε εκτεταμένες φθορές.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο δράστης μπήκε στο Γραφείο Δημάρχου, ενώ ο κ. Μαρινάκης απουσίαζε στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους. Κατά την εισβολή του προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, ενώ φέρεται να εκστόμιζε απειλές.
Πριν φτάσει στο γραφείο του δημάρχου, είχε προκαλέσει φθορές και στην είσοδο του Δημαρχείου, όπου αναποδογύρισε και πέταξε στον δρόμο τα σταντ με αφίσες πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Ο δήμαρχος Ρεθύμνου βρισκόταν στην Αθήνα, όπου συμμετείχε ως ομιλητής στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με αντικείμενο τη συνέχιση της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μετά το περιστατικό, στο Δημαρχείο έσπευσαν άμεσα ο Αστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνου Χρήστος Παπαδάκης, καθώς και στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο που υπέστη τις ζημιές και έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να καταγραφούν με ακρίβεια οι συνθήκες του περιστατικού.
Λίγα λεπτά μετά το συμβάν, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της Αυτόφωρης Διαδικασίας, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.
Ο Δήμος Ρεθύμνης κατέθεσε μήνυση σε βάρος του για διατάραξη της λειτουργίας του Δήμου, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και δημόσιας περιουσίας.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο δράστης μπήκε στο Γραφείο Δημάρχου, ενώ ο κ. Μαρινάκης απουσίαζε στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους. Κατά την εισβολή του προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, ενώ φέρεται να εκστόμιζε απειλές.
Πριν φτάσει στο γραφείο του δημάρχου, είχε προκαλέσει φθορές και στην είσοδο του Δημαρχείου, όπου αναποδογύρισε και πέταξε στον δρόμο τα σταντ με αφίσες πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Ο δήμαρχος Ρεθύμνου βρισκόταν στην Αθήνα, όπου συμμετείχε ως ομιλητής στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με αντικείμενο τη συνέχιση της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μετά το περιστατικό, στο Δημαρχείο έσπευσαν άμεσα ο Αστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνου Χρήστος Παπαδάκης, καθώς και στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο που υπέστη τις ζημιές και έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να καταγραφούν με ακρίβεια οι συνθήκες του περιστατικού.
Λίγα λεπτά μετά το συμβάν, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της Αυτόφωρης Διαδικασίας, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.
Ο Δήμος Ρεθύμνης κατέθεσε μήνυση σε βάρος του για διατάραξη της λειτουργίας του Δήμου, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και δημόσιας περιουσίας.
Παράλληλα, ο Δήμος ζητά την παραδειγματική τιμωρία του δράστη, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την επίθεση στους χώρους του Δημαρχείου.
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