Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Ρεκόρ τηλεθέασης στους τελικούς Νικς-Σπερς του NBA, θύμισαν εποχή Τζόρνταν
Ρεκόρ τηλεθέασης στους τελικούς Νικς-Σπερς του NBA, θύμισαν εποχή Τζόρνταν
Μετά το 1998, οι φετινοί τελικοί ήταν αυτοί με το υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης
Πέραν του πρωταθλήματος που σήκωσαν οι Νικς επί των Σπερς, οι τελικοί του NBA έγραψαν... ιστορία και για τα απίστευτα νούμερα τηλεθέασης που έκαναν. Συγκεκριμένα σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ESPN, η φετινή σειρά των τελικών θύμισε εποχές Τζόρνταν, καθώς έγραψε τα υψηλότερα νούμερα από πλευράς τηλεθέασης έπειτα από το 1998 και την κατάκτηση των Μπουλς.
Μιλώντας με νούμερα, οι πέντε τελικοί που πραγματοποιήθηκαν είχαν μ.ο 20.6 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός που αποτελεί αύξηση σε σχέση με το περσινό ζευγάρι μεταξύ των Θάντερ με τους Πέισερς.
Αποκορύφωμα ήταν το Game 5 το οποίο έκρινε και τον νέο πρωταθλητή του NBA, όπου παρακολούθησαν μ.ο 24.5 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ στα τελευταία πέντε λεπτά έφτασαν μέχρι και 33 εκατομμύρια. Μάλιστα ήταν τα πιο υψηλά νούμερα σε τελικούς NBA, από το 1998.
Πηγή: gazzetta.gr
Μιλώντας με νούμερα, οι πέντε τελικοί που πραγματοποιήθηκαν είχαν μ.ο 20.6 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός που αποτελεί αύξηση σε σχέση με το περσινό ζευγάρι μεταξύ των Θάντερ με τους Πέισερς.
Αποκορύφωμα ήταν το Game 5 το οποίο έκρινε και τον νέο πρωταθλητή του NBA, όπου παρακολούθησαν μ.ο 24.5 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ στα τελευταία πέντε λεπτά έφτασαν μέχρι και 33 εκατομμύρια. Μάλιστα ήταν τα πιο υψηλά νούμερα σε τελικούς NBA, από το 1998.
The 2026 NBA Finals were the most-watched since 1998, per @ESPNPR. pic.twitter.com/IfONa2Bcco— Underdog NBA (@UnderdogNBA) June 16, 2026
Πηγή: gazzetta.gr
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