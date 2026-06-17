Μοναδικό ρεκόρ από τη Νορβηγία: Τρεις ποδοσφαιριστές της έπαιξαν μαζί σε Μουντιάλ όπως οι πατεράδες τους το 1994!
Μοναδικό ρεκόρ από τη Νορβηγία: Τρεις ποδοσφαιριστές της έπαιξαν μαζί σε Μουντιάλ όπως οι πατεράδες τους το 1994!
Σόρλοθ, Χάαλαντ και Θόρστβεντ χάρισαν στη Νορβηγία ένα μοναδικό ρεκόρ στον αγώνα κόντρα στο Ιράκ
Μπορεί να δυσκολεύτηκε περισσότερο απ' ό,τι μαρτυρά το τελικό σκορ, εντούτοις η Νορβηγία επέστρεψε δυναμικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας 4-1 του Ιράκ. Αυτή είναι η πρώτη παρουσία των Σκανδιναβών στον θεσμό μετά το 1998, ενώ στην αναμέτρηση του Φόξμπορο, καταγράφηκε και μία απίθανη ομοιότητα με το τουρνουά του 1994 στις ΗΠΑ.
Τι ακριβώς είχε γίνει τότε; Είχαν συνυπάρξει στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας οι Γκόραν Σόρλοθ, Άλφι Χάαλαντ και Έρικ Θόρστβεντ, οι οποίοι είδαν τους γιους τους, Αλεξάντερ, Έρλινγκ και Κρίστιαν να παίζουν μαζί στο ματς με το Ιράκ!
Όπως αναφέρει ο MisterChip, οι Νορβηγοί έγιναν έτσι η πρώτη ομάδα για την οποία αγωνίζονται τρεις γιοι πρώην μουντιαλικών ποδοσφαιριστών, με το στατιστικό να είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό.
Πηγή: gazzetta.gr
Τι ακριβώς είχε γίνει τότε; Είχαν συνυπάρξει στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας οι Γκόραν Σόρλοθ, Άλφι Χάαλαντ και Έρικ Θόρστβεντ, οι οποίοι είδαν τους γιους τους, Αλεξάντερ, Έρλινγκ και Κρίστιαν να παίζουν μαζί στο ματς με το Ιράκ!
Όπως αναφέρει ο MisterChip, οι Νορβηγοί έγιναν έτσι η πρώτη ομάδα για την οποία αγωνίζονται τρεις γιοι πρώην μουντιαλικών ποδοσφαιριστών, με το στατιστικό να είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό.
‼️‼️‼️ HISTÓRICO ‼️‼️‼️— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 16, 2026
Con la entrada de Kristian Thorstvedt 🇳🇴, Noruega se convierte en la PRIMERA selección en TODA la historia de la Copa del Mundo en alinear a TRES hijos de mundialistas en un mismo partido. Alexander Sörloth, Erling Haaland y Kristian Thorstvedt — los tres… pic.twitter.com/Q6c0M1z1Lo
Πηγή: gazzetta.gr
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