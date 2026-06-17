Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Europa League: Ο ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό με Ντινάμο Κιέβου ή Κλουζ
Europa League: Ο ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό με Ντινάμο Κιέβου ή Κλουζ
Ο Δικέφαλος, εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου του προπονητή, έμαθε τον αντίπαλο του στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League
Ο ΠΑΟΚ γνώριζε από νωρίς το πρωί της Τετάρτης ότι οι υποψήφιοι αντίπαλοι του είχαν... περιοριστεί και πιο συγκεκριμένα θα αντιμετώπιζε στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League μία εκ των:
Νικητής Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) - Αλούμινι (Σλοβενία)
Νικητής Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία)
Νικητής Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Ζίλινα (Σλοβακία)
Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)
Τελικά από την κλήρωση προέκυψε θα αγωνιστεί με το νικητή του ζευγαριού Ντινάμο Κιέβου ή Κλουζ (Ρουμανία) με το πρώτο ματς να γίνεται στις 23 του Ιουλίου εκτός έδρας και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα στην Τούμπα.
Αν ο Δικέφαλος κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στην επόμενη κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου.
Νικητής Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) - Αλούμινι (Σλοβενία)
Νικητής Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία)
Νικητής Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Ζίλινα (Σλοβακία)
Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)
Τελικά από την κλήρωση προέκυψε θα αγωνιστεί με το νικητή του ζευγαριού Ντινάμο Κιέβου ή Κλουζ (Ρουμανία) με το πρώτο ματς να γίνεται στις 23 του Ιουλίου εκτός έδρας και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα στην Τούμπα.
Αν ο Δικέφαλος κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στην επόμενη κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου.
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