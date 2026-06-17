Europa League: Ο ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό με Ντινάμο Κιέβου ή Κλουζ
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Europa League: Ο ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό με Ντινάμο Κιέβου ή Κλουζ

Ο Δικέφαλος, εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου του προπονητή, έμαθε τον αντίπαλο του στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League

Europa League: Ο ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό με Ντινάμο Κιέβου ή Κλουζ
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ΠΑΟΚ γνώριζε από νωρίς το πρωί της Τετάρτης ότι οι υποψήφιοι αντίπαλοι του είχαν... περιοριστεί και πιο συγκεκριμένα θα αντιμετώπιζε στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League μία εκ των:

Νικητής Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) - Αλούμινι (Σλοβενία)
Νικητής Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία)
Νικητής Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Ζίλινα (Σλοβακία)
Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)

Τελικά από την κλήρωση προέκυψε θα αγωνιστεί με το νικητή του ζευγαριού Ντινάμο Κιέβου ή Κλουζ (Ρουμανία)  με το  πρώτο ματς  να γίνεται στις 23 του Ιουλίου εκτός έδρας και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα στην Τούμπα.

Αν ο Δικέφαλος κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στην επόμενη κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου.
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ

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