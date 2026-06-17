Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας για το δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής

Η δίωξη στρέφεται κατά επτά προσώπων κι ανάμεσά σε αυτά είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι- προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης δύο μηχανικοί