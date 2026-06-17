Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Conference League: Ο Παναθηναϊκός στον 2ο προκριματικό γύρο με την ουγγρική Πάκσι
Conference League: Ο Παναθηναϊκός στον 2ο προκριματικό γύρο με την ουγγρική Πάκσι
Οι πράσινοι έμαθαν τον πρώτο τους αντίπαλο στη φετινή τους ευρωπαϊκή περιπέτεια
Οι DAC 1904 (Σλοβακία), Πάκσι (Ουγγαρία), Μπράβο (Σλοβενία) και οι ηττημένες ομάδες των ζευγαριών του Europa League Ντέσιτς (Μαυροβούνιο) - Λιεπάγια (Λετονία)
και ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) - Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία) ήταν οι υποψήφιες αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Τελικά στην τελευταία χρονικά κλήρωση της ημέρας στα γραφεία της UEFA οι πράσινοι έμαθαν ότι θα βρουν στον δρόμό τους, τους Ούγγρους της Πάκσι.
Το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού θα γίνει στις 23 του Ιουλίου στην Ουγγαρία και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα στο ΟΑΚΑ.
Αν κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στην επόμενη κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου.
και ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) - Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία) ήταν οι υποψήφιες αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Τελικά στην τελευταία χρονικά κλήρωση της ημέρας στα γραφεία της UEFA οι πράσινοι έμαθαν ότι θα βρουν στον δρόμό τους, τους Ούγγρους της Πάκσι.
Το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού θα γίνει στις 23 του Ιουλίου στην Ουγγαρία και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα στο ΟΑΚΑ.
Αν κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στην επόμενη κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου.
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