Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με τις ελληνικές ομάδες να βρίσκονται στο επίκεντρο
Πλούσια η ποδοσφαιρική δράση σήμερα στιςΑθλητικές μεταδόσεις, με τρεις ελληνικές ομάδες να συνεχίζουν τα ταξίδια τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ο Παναθηναϊκός δίνει την πρώτη του μάχη στα Play Off του Europa League απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους της διοργάνωσης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, στις 21:00, και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 1 HD. Να θυμίσουμε ότι οι Πράσινοι έχουν ρίξει όλο το βάρος στην ευρωπαϊκή αυτή πρόκληση, γι’ αυτό κι αναβλήθηκε η πρεμιέρα τους στη Super League απέναντι στον ΟΦΗ, μετά από σχετικό αίτημα του συλλόγου.
Την ίδια ώρα, στις 21:00, η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ για τα Play Off του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2. Η Ένωση ταξίδεψε με στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Αθήνα. Στη λίστα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε ο Νίκλας Ελίασον, αντικαθιστώντας τον τραυματία Περέιρα.
Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία μετά τη συγκλονιστική πρόκριση απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ. Στα Play Off του Europa League βρίσκει μπροστά του τη Ριέκα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το OPEN TV.
20:00 Novasports Start WTA 250 Τένις
20:00 ΕΡΤ News Ιταλία – Λετονία Μπάσκετ Τουρνουά Ακρόπολις
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ UEFA Europa League
21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Άντερλεχτ – ΑΕΚ UEFA Conference League
21:45 OPEN TV Ριέκα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League
22:00 Novasports Start WTA 250 Τένις
Ο Παναθηναϊκός δίνει την πρώτη του μάχη στα Play Off του Europa League απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους της διοργάνωσης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, στις 21:00, και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 1 HD. Να θυμίσουμε ότι οι Πράσινοι έχουν ρίξει όλο το βάρος στην ευρωπαϊκή αυτή πρόκληση, γι’ αυτό κι αναβλήθηκε η πρεμιέρα τους στη Super League απέναντι στον ΟΦΗ, μετά από σχετικό αίτημα του συλλόγου.
Την ίδια ώρα, στις 21:00, η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ για τα Play Off του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2. Η Ένωση ταξίδεψε με στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Αθήνα. Στη λίστα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε ο Νίκλας Ελίασον, αντικαθιστώντας τον τραυματία Περέιρα.
Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία μετά τη συγκλονιστική πρόκριση απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ. Στα Play Off του Europa League βρίσκει μπροστά του τη Ριέκα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το OPEN TV.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας18:00 Novasports Start WTA 250 Τένις
20:00 Novasports Start WTA 250 Τένις
20:00 ΕΡΤ News Ιταλία – Λετονία Μπάσκετ Τουρνουά Ακρόπολις
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ UEFA Europa League
21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Άντερλεχτ – ΑΕΚ UEFA Conference League
21:45 OPEN TV Ριέκα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League
22:00 Novasports Start WTA 250 Τένις
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
Ειδήσεις σήμερα:
Καταγγελίες-ρεκόρ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε «Αppodixi» και ΑΑΔΕ
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: 34χρονη σκότωσε σύζυγο και παιδιά και μετά αυτοκτόνησε - To βίντεο στο TikTok δύο ημέρες πριν το φονικό
Ειδήσεις σήμερα:
Καταγγελίες-ρεκόρ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε «Αppodixi» και ΑΑΔΕ
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: 34χρονη σκότωσε σύζυγο και παιδιά και μετά αυτοκτόνησε - To βίντεο στο TikTok δύο ημέρες πριν το φονικό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα