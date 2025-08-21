Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
SPORTS
Conference League Europa League Αθλητικές μεταδόσεις ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με τις ελληνικές ομάδες να βρίσκονται στο επίκεντρο

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Πλούσια η ποδοσφαιρική δράση σήμερα στιςΑθλητικές μεταδόσεις, με τρεις ελληνικές ομάδες να συνεχίζουν τα ταξίδια τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Παναθηναϊκός δίνει την πρώτη του μάχη στα Play Off του Europa League απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους της διοργάνωσης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, στις 21:00, και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 1 HD. Να θυμίσουμε ότι οι Πράσινοι έχουν ρίξει όλο το βάρος στην ευρωπαϊκή αυτή πρόκληση, γι’ αυτό κι αναβλήθηκε η πρεμιέρα τους στη Super League απέναντι στον ΟΦΗ, μετά από σχετικό αίτημα του συλλόγου.

Την ίδια ώρα, στις 21:00, η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ για τα Play Off του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2. Η Ένωση ταξίδεψε με στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Αθήνα. Στη λίστα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε ο Νίκλας Ελίασον, αντικαθιστώντας τον τραυματία Περέιρα.

Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία μετά τη συγκλονιστική πρόκριση απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ. Στα Play Off του Europa League βρίσκει μπροστά του τη Ριέκα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το OPEN TV.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

18:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

20:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

20:00 ΕΡΤ News Ιταλία – Λετονία Μπάσκετ Τουρνουά Ακρόπολις

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

Κλείσιμο
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ UEFA Europa League

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Άντερλεχτ – ΑΕΚ UEFA Conference League

21:45 OPEN TV Ριέκα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ


Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελίες-ρεκόρ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε «Αppodixi» και ΑΑΔΕ

Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία

Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: 34χρονη σκότωσε σύζυγο και παιδιά και μετά αυτοκτόνησε - To βίντεο στο TikTok δύο ημέρες πριν το φονικό

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης