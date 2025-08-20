Ασταμάτητος στην πρώτη φετινή του εμφάνιση με την Ελλάδα ο Αντετοκούνμπο - Τι έκανε σε 15 λεπτά κόντρα στη Λετονία - Βίντεο
Ασταμάτητος στην πρώτη φετινή του εμφάνιση με την Ελλάδα ο Αντετοκούνμπο - Τι έκανε σε 15 λεπτά κόντρα στη Λετονία - Βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε... αγριεμένος στο τουρνουά Ακρόπολις και πέτυχε 25άρα στη νίκη της Εθνικής απέναντι στη Λετονία, επίσης είχε 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 τάπες και 2 κλεψίματα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε να πατήσει παρκέ 112 ημέρες, μέχρι να κάνει την επανεμφάνισή του με τα «γαλανόλευκα» στο Τουρνουά Ακρόπολις, για το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Λετονία και να ρίξει... 25άρα στη νίκη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Και έδειξε αμέσως πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει για αυτήν την ομάδα ενόψει EuroBasket 2025 με τα πεπραγμένα του στο glass floor.
Ο Greek Freak μπήκε αγριεμένος στο παιχνίδι και πέραν από τα δύο μπλοκ που έκανε, πέτυχε τους πρώτους 7 πόντους της Ελλάδας. Το πρώτο ημίχρονο τον βρήκε να έχει... περάσει πάνω από τους Λετονούς. Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε με 20 πόντους με 8/9 δίποντα και 4/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και δύο τάπες το ημίχρονο, δείχνοντας πως δεν έχει αντίπαλο.
Η Εθνική δε χαμήλωσε ταχύτητα ούτε στο δεύτερο μέρος, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση. Όπως ήταν όμως λογικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είχε ειδική διαχείριση ως προς τα λεπτά του, στην επιστροφή του. Άλλωστε η Εθνική τον χρειάζεται σε φουλ φόρμα στο EuroBasket.
Έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης τον χρησιμοποίησε για 15'18'' συνολικά, με τον Αντετοκούνμπο να προσθέτει ακόμα πέντε πόντους στη στατιστική του. Σκοράροντας τελικά 25 πόντους με 9/11 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 7/9 βολές.
Ενώ ολοκλήρωσε το double double με 10 ριμπάουντ, τα 9 αμυντικά, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, ένα λάθος. Κάνοντας αυτό που ήταν λογικό, με την επανεμφάνισή του. Τους πάντες γύρω του καλύτερους, αφού πρόκειται για έναν παίκτη με τεράστιο gravity στο παρκέ.
Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στη Λετονία
Πόντοι - 25
Λεπτά - 15'18''
Δίποντα - 9/11
Τρίποντα - 0/1
Βολές - 7/9
Ριμπάουντ - 10 (9 αμ., 1 επ.)
Ασίστ - 3
Κλεψίματα - 2
Μπλοκ - 2
Λάθη - 1
