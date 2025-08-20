Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση των «πρασίνων» πριν την Σάμσουνσπορ
Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση των «πρασίνων» πριν την Σάμσουνσπορ
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται την Πέμπτη, 21:00, στο ΟΑΚΑ με την τουρκική ομάδα για τα playoffs του Europa League
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πέμπτη, 21:00, στο ΟΑΚΑ, τη Σάμσουνσπορ για τα playoffs του Europa League και έχει ως στόχο να πάρει ένα καθαρό σκορ, ενόψει της ρεβάνς στην Τουρκία.
Ο Γιάννης Αλαφούζος επέλεξε να είναι παρών στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κορωπί ενόψει της πρώτης αναμέτρησης, κάτι που είχε κάνει και πριν την ρεβάνς με τη Σαχτάρ στην Πολωνία.
Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» θέλησε να εμψυχώσει τον Ρουί Βιτόρια και τους παίκτες και να τους δείξει πως είναι στο πλευρό τους, κάτι που δείχνει πόσο κρίσιμα είναι τα ματς με την τουρκική ομάδα, για τα οικονομικά της ομάδας αλλά και για το ευρωπαϊκό πρεστίζ.
