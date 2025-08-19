Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Βίντεο: Το κάλεσμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον κόσμο για το Ελλάδα - Λετονία
Βίντεο: Το κάλεσμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον κόσμο για το Ελλάδα - Λετονία
Η Εθνική μπάσκετ θα παίξει την Τετάρτη (20:00) στο ΟΑΚΑ με τη Λετονία για το τουρνουά Ακρόπολις με τον Έλληνα πρωταθλητή του NBA να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο 2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας και έσπευσε να απονείμει το δικό του κάλεσμα στους φιλάθλους.
«Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η ώρα. Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο» ανέφερε στο μήνυμά του.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την Τετάρτη (20/8) τη Λετονία για την πρώτη ημέρα του «Ακρόπολις» ενώ δύο ημέρες αργότερα (22/8) θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.
Την αυλαία των φιλικών θα τη ρίξει την ερχόμενη Κυριακή και πάλι στο ΟΑΚΑ (24/8) στην «πρόβα τζενεράλε» κόντρα στη Γαλλία.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
«Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η ώρα. Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο» ανέφερε στο μήνυμά του.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την Τετάρτη (20/8) τη Λετονία για την πρώτη ημέρα του «Ακρόπολις» ενώ δύο ημέρες αργότερα (22/8) θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.
Την αυλαία των φιλικών θα τη ρίξει την ερχόμενη Κυριακή και πάλι στο ΟΑΚΑ (24/8) στην «πρόβα τζενεράλε» κόντρα στη Γαλλία.
Η Εθνική Ομάδα σας περιμένει στο ΟΑΚΑ και στο Aegean Ακρόπολις 🇬🇷🏀— HellenicBF (@HellenicBF) August 19, 2025
🎫 Εισιτήρια: https://t.co/nETroudp7W#RoadToEuroBasket #AegeanAcropolisTournament #HellasBasketball#PantaDipla #EuroBasket pic.twitter.com/CnyHoy5aSd
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα