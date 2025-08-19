Βίντεο: Το κάλεσμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον κόσμο για το Ελλάδα - Λετονία
Η Εθνική μπάσκετ θα παίξει την Τετάρτη (20:00) στο ΟΑΚΑ με τη Λετονία για το τουρνουά Ακρόπολις με τον Έλληνα πρωταθλητή του NBA να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο 2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας και έσπευσε να απονείμει το δικό του κάλεσμα στους φιλάθλους.

«Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η ώρα. Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο» ανέφερε στο μήνυμά του.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την Τετάρτη (20/8) τη Λετονία για την πρώτη ημέρα του «Ακρόπολις» ενώ δύο ημέρες αργότερα (22/8) θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.

Την αυλαία των φιλικών θα τη ρίξει την ερχόμενη Κυριακή και πάλι στο ΟΑΚΑ (24/8) στην «πρόβα τζενεράλε» κόντρα στη Γαλλία.




