Θρήνος στον ΠΑΟΚ: Πέθανε ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, Απόστολος Σαββουλίδης - Βίντεο

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ αποχαιρετά με θλίψη τον Απόστολο Σαββουλίδη και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του για τον χαμό του αγαπημένου τους προσώπου.Ο Απόστολος Σαββουλίδης υπήρξε ο φύλακας-άγγελος της ξακουστής ομάδας της δεκαετίας του ’70, της οποίας η φήμη παραμένει ανεξίτηλη και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Μαζί της γνώρισε σπουδαίες επιτυχίες και πανηγύρισε τίτλους.Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».