Θρήνος στον ΠΑΟΚ: Πέθανε ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, Απόστολος Σαββουλίδης - Βίντεο
Είχε αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ από το 1966 έως το 1976 και κατέκτησε 1 πρωτάθλημα και 2 Κύπελλα Ελλάδας
Πένθος στον ΠΑΟΚ αφού «έφυγε» από τη ζωή στα 78 του χρόνια ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, Απόστολος Σαββουλίδης.
Ήταν μέλος της μεγάλης ομάδας του ΠΑΟΚ της δεκαετίας του '70 και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 1976 αλλά και τα Κύπελλα Ελλάδας το 1972 και το 1974.
Αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ από το 1966 έως το 1976 και είχε 125 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Το βίντεο με την ιστορία του Απόστολου Σαββουλίδη
Έπαιζε στην ομάδα Ακρίτες Συκεών και αν και τον ήθελε ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός εκείνος πήγε στον ΠΑΟΚ αφού ήταν ο αγαπημένος του σύλλογος.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τον βράβευσε το 2015 σε αγώνα της ομάδας στην Τούμπα. Τότε είχε παραλάβει τη φανέλα με το όνομά του και το κάδρο με την ιστορία του από τον Γιώργο Παπαχριστούδη.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπηρήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Απόστολου Σαββουλίδη, που έφυγε από τη ζωή.
Ο τερματοφύλακας της χρυσής γενειάς της δεκαετίας του 70' αγωνίστηκε σε 125 παιχνίδια κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, κατακτώντας ένα Πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.
Καλό ταξίδι...».
Η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ
«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ αποχαιρετά με θλίψη τον Απόστολο Σαββουλίδη και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του για τον χαμό του αγαπημένου τους προσώπου.
Ο Απόστολος Σαββουλίδης υπήρξε ο φύλακας-άγγελος της ξακουστής ομάδας της δεκαετίας του ’70, της οποίας η φήμη παραμένει ανεξίτηλη και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Μαζί της γνώρισε σπουδαίες επιτυχίες και πανηγύρισε τίτλους.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».
