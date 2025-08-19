Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
La Liga: Γκέλα στην πρεμιέρα της η Μπέτις, 1-1 με την Έλτσε - Δείτε τα γκολ
La Liga: Γκέλα στην πρεμιέρα της η Μπέτις, 1-1 με την Έλτσε - Δείτε τα γκολ
Οι Ανδαλουσιανοί προηγήθηκαν στο 21΄χάρη σε γκολ του Ρουιμπάλ, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Βαλέρα στο 81΄
Πρεμιέρα χωρίς χαμόγελα για τη Μπέτις στη La Liga. Οι Βερδιμπλάνκος τα βρήκαν σκούρα στην έδρα της Έλτσε που επέστρεψε φέτος στην πρώτη κατηγορία και με το τελικό 1-1 πέταξαν τους πρώτους τους βαθμούς στη νέα σεζόν.
Αν και οι Ανδαλουσιανοί είχαν αποκτήσει προβάδισμα από το 21΄χάρη σε γκολ του Ρουιμπάλ, η Έλτσε δεν παράτησε το ματς και τελικά ισοφάρισε με τον Βαλέρα στο 81΄για το τελικό 1-1.
Σε αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής στη LaLiga σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Τζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3
Βιγιαρεάλ-Οβιέδο 2-0
Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3
Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεάδ 1-1
Αλαβές-Λεβάντε 2-1
Θέλτα-Χετάφε 0-2
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σεβίλη 3-2
