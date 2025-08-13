Champions League: Στα play-offs η Μπενφίκα του Παυλίδη, έκλεισε ραντεβού με Πάφο ο Ερυθρός Αστέρας - Δείτε γκολ

Οι Αυστριακοί προηγήθηκαν στο ημίχρονο με τα γκολ των Ράσμουσεν (18') και Μπάιντο (42'), όμως οι Βέλγοι το «γύρισαν» στο δεύτερο μέρος με τα τέρματα των Σέις (61'), Φορμπς (83') και Βάνακεν (90'+4'), με τον τελευταίο να σκοράρει και να «σφραγίζει» την πρόκριση έπειτα από ασίστ του Τζόλη, περιμένοντας πλέον στα play off τους Ρέιντζερς.

Τεράστια ανατροπή έκανε η Φενερμπαχτσέ επί της Φέγενορντ. Έχοντας ηττηθεί με 2-1 στο πρώτο ματς στο "De Kuip" η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 41' απ' το τέρμα του Γουατανάμπε. «Απάντησε» όμως άμεσα και πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, σκόραρε δις με τους Μπράουν (44') και Ντουράν (45'+2').Και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστική, σημειώνοντας άλλα δύο γκολ απ' τους Φρεντ (55') και Εν Νεσιρί (83') που ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 4-1. Οι Ολλανδοί μείωσαν στο 89' ξανά με τον Γουατανάμπε, όμως ο Ταλίσκα στο 90'+5' έβαλε το... κερασάκι στην «τούρτα» της πρόκρισης της Φενέρ.Τρίτη 12/8 Β' Ματς Α' ΜατςΚαραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 5-1 (1-0)Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάλμε (Σουηδία) 5-0 (0-0)Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-2 (1-2)Πάφος (Κύπρος)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-0 (1-0)Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1 (0-3)Μπριζ (Βέλγιο)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 3-2 (1-0)Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 3-0 (0-0)Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 3-4 πέν. / 1-0 κ.α. και παρ. (0-1)Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-1 (3-1)Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νις (Γαλλία) 2-0 (2-0)CHAMPIONS PATHΦερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Πάφος (Κύπρος)Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)Σέλτικ (Σκωτία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)Βασιλεία (Ελβετία) - Κοπεγχάγη (Δανία)LEAGUE PATHΦενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία)Ρέιντζερς (Σκωτία) - Μπριζ (Βέλγιο)