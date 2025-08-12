«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
SPORTS
Γιώργος Γιακουμάκης ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Ο Έλληνας σέντερ φορ έφτασε λίγο μετά τις 22:00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», θα περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ για να υπογράψει ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
11 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο 30χρονος επιθετικός έφτασε  λίγο μετά τις 22:00  με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τον υποδέχονται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Ξεκίνησε από την Πόλη του Μεξικού και μέσω Φρανκφούρτης προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. 

Το νέο όπως όλα δείχνουν απόκτημα του «Δικέφαλου του Βορρά» θα περάσει την Τετάρτη (13/8) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί και επίσημα από τους «ασπρόμαυρους». Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει τον Γιακουμάκη με συμβόλαιο δανεισμού για έναν χρόνο από την Κρουζ Αζούλ, με κόστος 1,8 εκατ. ευρώ.

Ο Έλληνας σέντερ φορ επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από απουσία πέντε ετών, στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα αγωνίστηκε σε Πλατανιά, ΑΕΚ και ΟΦΗ, ενώ εκτός συνόρων, αγωνίστηκε σε Φένλο, Σέλτικ, Ατλάντα και Κρουζ Αζούλ. 


«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες


Ο Γιακουμάκης λίγο πριν φτάσει στη Θεσσαλονίκη είχε δείξει την ανυπομονησία του, καθώς ανέβασε story στο Instagram από το αεροπλάνο με θέα την πόλη.



Κλείσιμο
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες


Ειδήσεις σήμερα:

Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)

Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής

Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης