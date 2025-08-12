Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
Ο Έλληνας σέντερ φορ έφτασε λίγο μετά τις 22:00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», θα περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ για να υπογράψει ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ
Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο 30χρονος επιθετικός έφτασε λίγο μετά τις 22:00 με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τον υποδέχονται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Ξεκίνησε από την Πόλη του Μεξικού και μέσω Φρανκφούρτης προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Το νέο όπως όλα δείχνουν απόκτημα του «Δικέφαλου του Βορρά» θα περάσει την Τετάρτη (13/8) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί και επίσημα από τους «ασπρόμαυρους». Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει τον Γιακουμάκη με συμβόλαιο δανεισμού για έναν χρόνο από την Κρουζ Αζούλ, με κόστος 1,8 εκατ. ευρώ.
Ο Έλληνας σέντερ φορ επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από απουσία πέντε ετών, στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα αγωνίστηκε σε Πλατανιά, ΑΕΚ και ΟΦΗ, ενώ εκτός συνόρων, αγωνίστηκε σε Φένλο, Σέλτικ, Ατλάντα και Κρουζ Αζούλ.
Ο Γιακουμάκης λίγο πριν φτάσει στη Θεσσαλονίκη είχε δείξει την ανυπομονησία του, καθώς ανέβασε story στο Instagram από το αεροπλάνο με θέα την πόλη.
💥🦅 Ο Γιακουμάκης έφτασε στη Θεσσαλονίκη και ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ! pic.twitter.com/eDAw1EiGH9— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 12, 2025
