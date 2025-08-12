«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Ο Έλληνας σέντερ φορ έφτασε λίγο μετά τις 22:00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», θα περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ για να υπογράψει ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ