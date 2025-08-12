Ολυμπιακός: Το νέο κούρεμα του Ροντινέι - Φωτογραφία
Ροντινέι Ολυμπιακός Κούρεμα Αστέρας Τρίπολης

Ετοιμοπόλεμος ενόψει της νέας σεζόν ο Ροντινέι παρουσίασε το νέο του κούρεμα στο Instagram

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τη νέα σεζόν το επόμενο Σαββατοκύριακο υποδεχόμενος τον Αστέρα Τρίπολης στο Γ. Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League. 

Ο ένας εκ των αρχηγών των ερυθρολεύκων, Ροντινέι χτύπησε ξανά στα social media, όντας ετοιμοπόλεμος για την πρεμιέρα της σεζόν, αλλάζοντας λουκ, παραπέμποντας σε φαντάρο. 

«Καράφλα πάλι πάλι», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media, δημοσιεύοντας και μια φωτογραφία με τη νέα του κόμμωση.

Δείτε την ανάρτηση του.


