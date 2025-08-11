Βαλμπουενά: Τιμή να τερματίζω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό
Ο Ματιέ Βαλμπουενά επέστρεψε μετά από 2 χρόνια στον Ολυμπιακό
Ο Ματιέ Βαλμπουενά επέστρεψε στον Πειραιά και πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Ο Γάλλος, πρώην διεθνής άσος, έπαιζε στον Ολυμπιακό έως το 2023 και το 2025 επιστρέφει για να κλείσει στα 42 του εκεί την μεγάλη καριέρα του.
Λίγο μετά την ανακοίνωσή του ο Ματιέ Βαλμπουενά με ανάρτησή του στα social media τόνισε πως είναι προνόμιο να φορά τη φανέλα με το έμβλημα του Ολυμπιακού και σημείωσε ότι είναι τιμή του να τερματίζει σε αυτή την ομάδα την καριέρα του.
Η ανάρτηση του Ματιέ Βαλμπουενά
«Με απέραντη συγκίνηση και απερίγραπτη υπερηφάνεια ανακοινώνω την επιστροφή μου στον Ολυμπιακό – έναν σύλλογο που έχει χαράξει τόση χαρά και τόσες πολλές αξέχαστες στιγμές στην καρδιά μου.
Το να φοράω ξανά αυτό το έμβλημα είναι ένα προνόμιο, αλλά το να έχω τώρα την ευκαιρία να μεταδώσω στη νεότερη γενιά τις αξίες που με διαμόρφωσαν είναι ένα πραγματικό δώρο. Το να τερματίζω την καριέρα μου εδώ, μαζί σας, αγαπητοί φίλαθλοι, είναι η μεγαλύτερη τιμή από όλες. Πάμε Ολυμπιακέ!».
