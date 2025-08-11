Μάικλ Τζόρνταν: Το σκάφος του κέρδισε σχεδόν $400.000 σε διαγωνισμό ψαρέματος με ψάρι 32 κιλών
Μάικλ Τζόρνταν: Το σκάφος του κέρδισε σχεδόν $400.000 σε διαγωνισμό ψαρέματος με ψάρι 32 κιλών
Για μερικά... γραμμάρια έχασαν την πρώτη θέση και το έπαθλο των 4 εκατομμυρίων δολαρίων - Πανηγύριζε για την ομάδα του σκάφους «Catch 23» ο Τζόρνταν
Το σκάφος του Μάικλ Τζόρνταν κατέκτησε τη δεύτερη θέση σε ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά ψαρέματος των ΗΠΑ, στο White Marlin Open που διεξήχθη στο Ocean City του Μέριλαντ.
Ο Μάικλ Τζόρνταν βρισκόταν στο σκάφος «Catch 23» όταν ο ψαράς Τρέι ΜακΜίλαν έπιασε ένα λευκό μαρλίν 71 λιβρών (32.2 κιλά) την έκτη ημέρα του τουρνουά ψαρέματος που γίνεται για 52 συναπτά έτη και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στον κόσμο.
Το σκάφος επέστρεψε στο λιμάνι του Ocean City με το τραγούδι «Sirus» -το οποίο έχει συνδυαστεί με τον Τζόρνταν καθώς ήταν η μουσική εισόδου των Σικάγο Μπούλς όταν μεγαλουργούσε εκεί- να παίζει στο ηχοσύστημα της εκδήλωσης, ενώ ο έξι φορές πρωταθλητής του NBA φαινόταν να στέκεται υπερήφανος δίπλα στα άλλα μέλη του πληρώματος.
Το σκάφος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς όταν η ζύγιση αποκάλυψε ότι είχαν περάσει στη δεύτερη θέση του τουρνουά. Η δεύτερη θέση κερδίζει έπαθλο περίπου 400.000 δολάρια, ενώ έχασαν το μεγάλο έπαθλο της πρώτης θέσης για μερικά γραμμάρια. Ο ψαράς Νταν Γκόφ του σκάφους Billfisher κέρδισε την πρώτη θέση και 4 εκατομμύρια δολάρια πιάνοντας ένα μαρλίν 72 λιβρών (32.6 κιλά).
Ο διαγωνιζόμενος Τζίμι Ντέιβιντ συνέκρινε το τουρνουά με το Super Bowl για το ψάρεμα, ειδικά με την παρουσία ενός αστέρα όπως ο Τζόρνταν.
Ο Μάικλ Τζόρνταν βρισκόταν στο σκάφος «Catch 23» όταν ο ψαράς Τρέι ΜακΜίλαν έπιασε ένα λευκό μαρλίν 71 λιβρών (32.2 κιλά) την έκτη ημέρα του τουρνουά ψαρέματος που γίνεται για 52 συναπτά έτη και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στον κόσμο.
Το σκάφος επέστρεψε στο λιμάνι του Ocean City με το τραγούδι «Sirus» -το οποίο έχει συνδυαστεί με τον Τζόρνταν καθώς ήταν η μουσική εισόδου των Σικάγο Μπούλς όταν μεγαλουργούσε εκεί- να παίζει στο ηχοσύστημα της εκδήλωσης, ενώ ο έξι φορές πρωταθλητής του NBA φαινόταν να στέκεται υπερήφανος δίπλα στα άλλα μέλη του πληρώματος.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το σκάφος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς όταν η ζύγιση αποκάλυψε ότι είχαν περάσει στη δεύτερη θέση του τουρνουά. Η δεύτερη θέση κερδίζει έπαθλο περίπου 400.000 δολάρια, ενώ έχασαν το μεγάλο έπαθλο της πρώτης θέσης για μερικά γραμμάρια. Ο ψαράς Νταν Γκόφ του σκάφους Billfisher κέρδισε την πρώτη θέση και 4 εκατομμύρια δολάρια πιάνοντας ένα μαρλίν 72 λιβρών (32.6 κιλά).
Ο διαγωνιζόμενος Τζίμι Ντέιβιντ συνέκρινε το τουρνουά με το Super Bowl για το ψάρεμα, ειδικά με την παρουσία ενός αστέρα όπως ο Τζόρνταν.
Ειδήσεις σήμερα:
H τραγωδία της οικογένειας Σαμαρά που συγκίνησε την Ελλάδα - Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Μεταναστευτικό: Μειώνονται 30% οι συμβάσεις για τη σίτιση και το όριο «ανηλικότητας» ανδρών στα 16 χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα