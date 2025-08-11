Μάικλ Τζόρνταν: Το σκάφος του κέρδισε σχεδόν $400.000 σε διαγωνισμό ψαρέματος με ψάρι 32 κιλών
SPORTS
Μάικλ Τζόρνταν Σκάφος Τουρνουά Διαγωνισμός ΗΠΑ Ψάρεμα

Μάικλ Τζόρνταν: Το σκάφος του κέρδισε σχεδόν $400.000 σε διαγωνισμό ψαρέματος με ψάρι 32 κιλών

Για μερικά... γραμμάρια έχασαν την πρώτη θέση και το έπαθλο των 4 εκατομμυρίων δολαρίων - Πανηγύριζε για την ομάδα του σκάφους «Catch 23» ο Τζόρνταν

Μάικλ Τζόρνταν: Το σκάφος του κέρδισε σχεδόν $400.000 σε διαγωνισμό ψαρέματος με ψάρι 32 κιλών
Το σκάφος του Μάικλ Τζόρνταν κατέκτησε τη δεύτερη θέση σε ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά ψαρέματος των ΗΠΑ, στο White Marlin Open που διεξήχθη στο Ocean City του Μέριλαντ.

Ο Μάικλ Τζόρνταν βρισκόταν στο σκάφος «Catch 23» όταν ο ψαράς Τρέι ΜακΜίλαν έπιασε ένα λευκό μαρλίν 71 λιβρών (32.2 κιλά) την έκτη ημέρα του τουρνουά ψαρέματος που γίνεται για 52 συναπτά έτη και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στον κόσμο.
Μάικλ Τζόρνταν: Το σκάφος του κέρδισε σχεδόν $400.000 σε διαγωνισμό ψαρέματος με ψάρι 32 κιλών
Μάικλ Τζόρνταν: Το σκάφος του κέρδισε σχεδόν $400.000 σε διαγωνισμό ψαρέματος με ψάρι 32 κιλών
Μάικλ Τζόρνταν: Το σκάφος του κέρδισε σχεδόν $400.000 σε διαγωνισμό ψαρέματος με ψάρι 32 κιλών


Το σκάφος επέστρεψε στο λιμάνι του Ocean City με το τραγούδι «Sirus»  -το οποίο έχει συνδυαστεί με τον Τζόρνταν καθώς ήταν η μουσική εισόδου των Σικάγο Μπούλς όταν μεγαλουργούσε εκεί- να παίζει στο ηχοσύστημα της εκδήλωσης, ενώ ο έξι φορές πρωταθλητής του NBA φαινόταν να στέκεται υπερήφανος δίπλα στα άλλα μέλη του πληρώματος.




Το σκάφος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς όταν η ζύγιση αποκάλυψε ότι είχαν περάσει στη δεύτερη θέση του τουρνουά. Η δεύτερη θέση κερδίζει έπαθλο περίπου 400.000 δολάρια, ενώ έχασαν το μεγάλο έπαθλο της πρώτης θέσης για μερικά γραμμάρια. Ο ψαράς Νταν Γκόφ του σκάφους Billfisher κέρδισε την πρώτη θέση και 4 εκατομμύρια δολάρια πιάνοντας ένα μαρλίν 72 λιβρών (32.6 κιλά).
Κλείσιμο
White Marlin Open 2025 - "Day 6 Scales"


Ο διαγωνιζόμενος Τζίμι Ντέιβιντ συνέκρινε το τουρνουά με το Super Bowl για το ψάρεμα, ειδικά με την παρουσία ενός αστέρα όπως ο Τζόρνταν.

CATCH 23 in 4K | Michael Jordan Rolls Back Through the Jupiter Inlet | Air Jordan


Ειδήσεις σήμερα:

H τραγωδία της οικογένειας Σαμαρά που συγκίνησε την Ελλάδα - Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά

«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας

Μεταναστευτικό: Μειώνονται 30% οι συμβάσεις για τη σίτιση και το όριο «ανηλικότητας» ανδρών στα 16 χρόνια

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης