Επιστροφή στις νίκες και πρόκριση του Τσιτσιπά στο Σινσινάτι, 2-0 τον Μαροζάν - Δείτε βίντεο

Ο Έλληνας τενίστας στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Μπενζαμέν Μπονζί, ο οποίος νωρίτερα έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον Λορέντσο Μουζέτι - Άνετη πρόκριση και για τον Σίνερ
Επιστροφή στις νίκες για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά του Σινσινάτι. Ο Έλληνας πρωταθλητής προερχόταν από τρεις σερί ήττες (πέντε μαζί με το Hopman Cup), ωστόσο, έβαλε τέλος στο αρνητικό αυτό σερί με την επικράτησή του επί του Ούγγρου, Φαμπιάν Μαροζάν με 7-6(3), 6-2.
Παίζοντας, κατά διαστήματα πολύ καλό τένις και έχοντας σε πολύ καλή μέρα το σερβίς του, ο Τσιτσιπάς κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μαροζάν, με κομβικό σημείο το τριπλό break-point (0/40) που έσβησε ο Έλληνας τενίστας στο 11ο game του 1ου σετ.
Ο Νο29 του κόσμου σταμάτησε στους 9 άσους (κανένα διπλό λάθος), πέρασε το 70% του πρώτου σερβίς, κερδίζοντας το 75% των πόντων (33/44) και το 63% στο δεύτερο (12/19), είχε 8 περισσότερους winner (23-15), αλλά και 4 λιγότερα λάθη (17-21), ενώ εκμεταλλεύτηκε τις 2 από τις 3 ευκαιρίες για break.
Στη συνέχεια το νο29 του κόσμου θ΄ αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Μπενζαμέν Μπονζί, ο οποίος νωρίτερα έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον Λορέντσο Μουζέτι.
Ο Γιανίκ Σίνερ ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά του Σινσινάτι, παίρνοντας τη νίκη με 6-1, 6-1 επί του Ντανιέλ Ελαχί Γκαλάν στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου της διοργάνωσης. Επόμενος αντίπαλος του Σίνερ θα είναι ο Γκάμπριελ Ντιαλό, ο οποίος επικράτησε του Σεμπάστιαν Μπάεζ με 7-5, 6-4.
