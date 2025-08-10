Επιστροφή στις νίκες και πρόκριση του Τσιτσιπά στο Σινσινάτι, 2-0 τον Μαροζάν - Δείτε βίντεο

Ο Έλληνας τενίστας στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Μπενζαμέν Μπονζί, ο οποίος νωρίτερα έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον Λορέντσο Μουζέτι - Άνετη πρόκριση και για τον Σίνερ