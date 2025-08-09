ΠΑΟΚ: Εκλεισε ο Γιακουμάκης και έρχεται Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οριστική συμφωνία ΠΑΟΚ – Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη. Ο Έλληνας φορ έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για έναν χρόνο, με τον Δικέφαλο του Βορρά να καταβάλλει ένα ποσό κοντά στο 1,8 εκατ. ευρώ

Οριστικά παίκτης του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν θα είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Κρουζ Αζούλ διευθετήθηκαν και ο Έλληνας επιθετικός αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη.

Ο 30χρονος φορ θα αγωνιστεί στον Δικέφαλο του Βορρά με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, με τον ΠΑΟΚ να καταβάλλει στην μεξικανική ομάδα ένα ποσό κοντά στο 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ και ο Γιακουμάκης χάρισε ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που έχει να εισπράξει βάσει του συμβολαίου του με την Κρουζ Αζούλ.

Απομένει εντός της ημέρας να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις από τις δύο ομάδες και να οριστικοποιηθεί η ημέρα και η ώρα άφιξης του Έλληνα φορ στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή:www.gazzetta.gr

