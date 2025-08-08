Εθνική μπάσκετ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το τουρνουά Ακρόπολις
SPORTS
Εθνική Μπάσκετ Τουρνουά Ακρόπολις εισιτήρια

Εθνική μπάσκετ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το τουρνουά Ακρόπολις

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το τουρνουά Aegean Ακρόπολις, στο οποίο θα συμμετάσχει η Εθνική

Εθνική μπάσκετ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το τουρνουά Ακρόπολις
Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το τουρνουά Ακρόπολις (20-22 Αυγούστου) που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ με τη συμμετοχή της Εθνικής μπάσκετ, της Λετονίας, που θα φιλοξενήσει την τελική φάση του EuroBasket 2025 και της Ιταλίας, που βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα από σήμερα (8/8), σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι αυτά θα είναι τα τελευταία φιλικά παιχνίδια της Ελλάδας πριν ταξιδέψει στην Κύπρο, όπου θα ξεκινήσει την προσπάθειά της για την κατάκτηση μεταλλίου στο φετινό EuroBasket.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις, ένα από τα πλέον ιστορικά τουρνουά επιστρέφει και μπορείτε να μπορείτε να γίνετε κι εσείς κομμάτι του φετινού μεγάλου ραντεβού της Εθνικής Ανδρών.

Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις θα διεξαχθεί 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (8/8) στις 17.00 μέσω της ticketmaster με ένα «κλικ» .

Οι φίλαθλοι που θα πάρουν εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία και την Λετονία, θα έχουν ελεύθερη είσοδο στον αγώνα Λετονία – Ιταλία. Η γενική είσοδος για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τον συγκεκριμένο αγώνα θα είναι 10 ευρώ.

Για όσους έχουν voucher για εισιτήρια από το Ευρωμπάσκετ Γυναικών για τους αγώνες του τουρνουά Aegean Ακρόπολις, θα πρέπει να κλείσουν την θέση τους στο πρώτο 48ωρο από την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων, να βάλουν τον σχετικό κωδικό και να καταβάλλουν το αντίτιμο του 1 ευρώ, το οποίο θα τους επιστραφεί.

Για πληροφορίες σχετικά με τις σουίτες μπορείτε να απευθυνθείτε στο eok-tickets@basket.gr.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την στο τηλεφωνικό κέντρο , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα – Ιταλία»


