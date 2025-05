Ολυμπιακός: Sold out τα δύο από τα τρία τσάρτερ για το Άμπου Ντάμπι

Κλείσιμο

Το Final Four 2025 βρίσκεται προ των πυλών, ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει απέναντι στη Μονακό την πρόκριση στον τελικό τουκαι η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε πως έγινε sold out στο πρωινό τσάρτερ της Πέμπτης 22/5 μετά από εκείνο της Παρασκευής 23/5.Πλέον, έχουν απομείνει ελάχιστες θέσεις για το απογευματινό τσάρτερ της Πέμπτης 22/5.Όλη την χρονιά τις υψηλές Ευρωπαϊκές πτήσεις τις κάναμε ΜΑΖΙ και ΜΑΖΙ συνεχίζουμε και στο φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι. ΚΛΕΙΣΕ ΤΩΡΑ τη θέση σου μέσω του Together We Fly και βοήθησε την ομάδα μας να κατακτήσει την κορυφή!Τα διαθέσιμα πακέτα μόνο για charter (δεν περιλαμβάνουν εισιτήρια αγώνα) για το Final Four είναι:#Together We Fly Abu Dhabi 1. ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝΑναχώρηση: ΠΕΜΠΤΗ/THURSDAY 22/5 @ 11:00-16:25 Flight 4098Επιστροφή: ΔΕΥΤΕΡΑ/MONDAY 26/5 @ 13:45-18:15 Flight 4099#Together We Fly Abu Dhabi 2.Αναχώρηση: ΠΕΜΠΤΗ/THURSDAY 22/5 @ 17:15 - 22:35 Flight 4082Επιστροφή: ΔΕΥΤΕΡΑ/MONDAY 26/5 @ 18:45 - 23:05 Flight 4083#Together We Fly Adu Dhabi 3. ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝΑναχώρηση: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRIDAY 23/5 @ 07:00 - 12:30 Flight 4094