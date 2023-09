US Open, Σαμπαλένκα - Γκοφ 1-2: Το σήκωσε με ανατροπή στη Νέα Υόρκη η 19χρονη Κόκο! - Βίντεο

Coco Gauff's mom the moment she won. 🖤🥰 pic.twitter.com/dSBMhm1WDe

Η Κόκο έφτασε στους 6 τίτλους καριέρας και την Δευτέρα θα είναι στο Νο3 κόσμου (ρεκόρ). Η Γκοφ που στα 15 της κέρδιζε την Βίνους Γουίλιαμς στο Wimbledon και έχει ως είδωλο την Σερένα κατέκτησε τον σπουδαιότερο τίτλο της καριέρας της.Η νικήτρια έκλεισε το παιχνίδι με 5/9 μπρέικ πόιντ (4/10) ενώ ουσιαστικά ο τίτλος κρίθηκε στα αβίαστα. Η Αμερικανίδα είχε μόλις 19 και η Λευκορωσίδα είχε 46 (!). Οι winners ήταν 25-12 για την Σαμπαλένκα η οποία φέτος έφτασε σε 2 τελικούς Grand Slam και κέρδισε το Australian Open.H Γκοφ έγινε η νεότερη Αμερικανίδα που κερδίζει το US Open μετά το 1999 και τη Σερένα Γουίλιαμς. Στον σπουδαίο αγώνα διαιτητής ήταν η Ελληνίδα Εύα Ασδεράκη.Το 1ο σετ ξεκίνησε με μπρέικ(1-0) της Σαμπαλένκα με την Γκάουφ να το παίρνει πίσω για το 2-2. Η Λευκορωσίδα μετά από δύο χαμένες ευκαιρίες στο 5ο γκέιμ έφτασε και σε 2ο μπρέικ (3-2) και το υπερασπίστηκε με το σερβίς της για το 4-2.Με νέο μπρέικ η Σαμπαλένκα προηγήθηκε 5-2 και έκλεισε το σετ στο 6-2 σε 40'.Τα μπρέικ πόιντ ήταν 3/6 (Σαμπαλένκα) και 1/4. Οι winners ήταν 8-3 για την Λευκορωσίδα όπως και τα αβίαστα λάθη (14-10). H Κόκο Γκάουφ επέστρεψε δυναμικά στο 2ο μέρος. Με μπρέικ πήγε στο 3-1 και με όπλο το σερβίς της το κράτησε για το 5-2.Η Σαμπαλένκα μείωσε σε 5-3 αλλά έχασε το σετ με 6-3.Στο 3ο και καθοριστικό σετ η Αμερικανίδα ξεκίνησε με μπρέικ (1-0). Υπερασπίστηκε το μπρέικ με το σερβίς της για το 2-0 και έφτασε ξανά σε μπρέικ πόιντ.Με άνεση έφτασε με μπρέικ στο 3-0 και το υπερασπίστηκε ξανά για το 4-0. Η Σαμπαλένκα πήρε πίσω το ένα μπρέικ (4-2) αλλά η Γκοφ άντεξε στην πίεση και είχε διπλό μπρέικ πόιντ.Με το 3ο της μπρέικ στο σετ πήγε στο 5-2 και κέρδισε το σετ (6-2) μαζί με το παιχνίδι.