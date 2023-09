Μουντομπάσκετ 2023, Ισπανία - Καναδάς 85-88: Έστειλαν... σπίτι της την Παγκόσμια πρωταθλήτρια - Βίντεο

DILLON BROOKS IN THE CLUTCH! 🥶🥶🥶 #FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/TsHOEY7jTz

CANADA SURVIVE AGAINST THE WORLD CHAMPIONS & BOOK THEIR TICKETS FOR MANILA 🤯#FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/SGVZ20w8nF