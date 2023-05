Ολυμπιακός - Euroleague: Έκλεψαν την παράσταση οι 6.000 οπαδοί του στο Κάουνας

. @Olympiacos_BC fans are LOVING it! pic.twitter.com/t0r9hDX3Og

Well… It’s gonna get loud in here⚪️🔴 @Olympiacos_BC pic.twitter.com/u2nvtS8vnX

Olympiacos fans celebrating with players after the semifinal #F4GLORY pic.twitter.com/fOr3Ot9ia6

POV: Your team is in the #EuroLeague Final 🔥 #F4GLORY pic.twitter.com/06Re5dgfaY