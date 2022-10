Με επιτυχία στέφτηκε η δράση «Η ιστιοπλοΐα είναι γένους θηλυκού»

Κλείσιμο

Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της World Sailing και με αφορμή τον εορτασμό του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Γυναικών – Steering the course σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο «Ιστιοπλοΐα για όλους» Sailability Hellas.Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε μαμάδες και κόρες, νεαρές και έφηβες γυναίκες που θέλουν να ζήσουν την υπέροχη εμπειρία της ιστιοπλοΐας.Η πρόεδρος της Ε.Ι.Ο. Νίκη Αναστασίου καλωσόρισε τις συμμετέχουσες και ευχαρίστησε την εμπνευστή του προγράμματος, χάλκινη Ολυμπιονίκη Σοφία Παπαδοπούλου, τους συν-διοργανωτές ομίλους, υποστηρικτές και χορηγούς.Η δράση ήταν αφιερωμένη στις Γυναίκες του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναίκες με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής. Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Παρασκευή Μιχαλοπούλου αναφέρθηκε στην έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση για τον καρκίνο του Μαστού.Στην δράση συμμετείχαν η Αντιπρόεδρος Μαργαρίτα Χρυσάνθου Πιτερού, το μέλος Πάολα Γιαννοπούλου και οι Survivors, οι οποίες γνώρισαν το άθλημα και έζησαν την μοναδική εμπειρία να ταξιδέψουν με καταξιωμένες αθλήτριες της ιστιοπλοΐας.Η δράση εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού Be Active και στο πρόγραμμα της Ελλάδας BeActive Hellas που εκπονεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και προέδρου Γεώργιου Μαυρωτά και τον Εθνικό Συντονιστή – National Coordinating Body for the European Week of Sport του προγράμματος Διονύση Καρακάση.Ο ΟΠΑΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ του Δήμου Καλλιθέας με τον πρόεδρο κ. Μανώλη Κωστάκη ενίσχυσε οικονομικά στην υλοποίηση των αναμνηστικών και διαφημιστικών της δράσης.Την συνδιοργάνωση της δράσης ανέλαβε ο Ναυτικός Όμιλος Ιστιοπλοΐα για Όλους – Sailability Hellas με την πρόεδρο Κική Βεντούρη , τον αντιπρόεδρο κ. Σάββα Ασλανίδη, την έφορο Άννα Μαρία Szuberla, την ταμία Δέσποινα Κνηθάκη , τον αθλητή και πρωταθλητή του ομίλου Στράτο Αχλάτη – εκπροσώπου των αθλητών στο ΔΣ της ΕΙΟ, την αθλήτρια του ομίλου Βαρβάρα Τσότσουπου εκπαίδευσε τα μικρά παιδιά στους ναυτικούς κόμπους και τον προπονητή του ομίλου Μάνο Καραμάνη.Ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΙΟ και προπονητής Αναστάσιος Μπουντούρης, Ολυμπιονίκης με 6 συμμετοχές σε Ολυμπιάδες, συμμετείχε στην καθοδήγηση και διεξαγωγή της δράσης μέσα στη θάλασσα.