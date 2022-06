Οι αθλητές του φετινού Red Bull Art of Motion μέσα από μια ξεχωριστή ματιά

Dominic Di Tommaso freeruns in Cairo - © Red Bull

Ed Scott - © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

Krystian Kowalewski, Πολωνία - © Little Shao/Red Bull Content Pool

Bob Reese, Η.Π.Α. - © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Στο φετινό Art of Motion σίγουρα θα ξεχωρίσεις τον Travis Verkiak - © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Κλείσιμο

Noa Diorgina, Ολλανδία - © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool

Lilou Ruel, Γαλλία - © Little Shao/Red Bull Content Pool

Κλείσιμο





Ο κορυφαίος freerunning θεσμός της Red Bull, ο οποίος φέτος θα διεξαχθεί μέσα σε ένα ειδυλλιακό, αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, στο πανέμορφο νησί της Αστυπάλαιας, επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις για συμμετέχοντες και θεατές.Ποια είναι η πιο fun και απρόβλεπτη πλευρά των αθλητών που θα διαγωνιστούν στο φετινό Red Bull Art of Motion; Τι μοιράζονται από την προσωπική τους ζωή με τους fans τους;O Αυστραλός Dominic Di Tommaso μεγάλωσε κάνοντας μπαλέτο και καλλιτεχνικό πατινάζ μικρός - κάτι που αδιαμφισβήτητα εξηγεί την εξαιρετική ισορροπία του σώματός του, έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για να διακριθεί κανείς σε αυτόν το χώρο. Επίσης, έχει εργαστεί ως οδοκαθαριστής για να μπορέσει να πληρώσει τα έξοδά του προτού γίνει επαγγελματίας, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει στην αυστραλιανή έκδοση του «Ultimate Tag» ως «The Dominator».Ο Ed Scott από την Αγγλία ευχαριστεί για την εξέλιξή του τους στενούς φίλους του οι οποίοι τον ώθησαν - ο καθένας με το ξεχωριστό του στυλ - να διαπρέψει σε πολλούς τομείς. Λέει πως το παρκούρ του ταίριαξε εξαρχής επειδή λόγω της «έλλειψης» κανόνων και της ελευθερίας που προσφέρει, ενώ συμβουλεύει την άρση βαρών παράλληλα με τη γυμναστική για τον όδο το δυνατόν μικρότερο κίνδυνο ατυχήματος.Στον Πολωνό Krystian Kowalewski, πρωταθλητή του Red Bull Art of Motion 2021 που πραγματοποιήθηκε στο Μικρολίμανο, αρέσει να αθλείται ξυπόλητος, ενώ δεν είναι και λίγα τα video contests που κέρδισε με αυτόν τον τρόπο. Εξηγεί πως ξεκίνησε τυχαία την ενασχόληση με το άθλημα, βλέποντας κάποιον να το κάνει, και παραδέχεται πως εκτός από το freerunning του αρέσει και να κάνει τον ζονγκλέρ, να κολυμπάει και να ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί… κυριολεκτικά!Ο Bob Reese μας έρχεται από τις ΗΠΑ και είναι ένας παθιασμένος προπονητής freerunning, που προπονεί νέους ανθρώπους που θέλουν να εξελιχτούν στο άθλημα. Σίγουρα, μία από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του ήταν όταν έσπασε την επιγονατίδα του και δεν μπορούσε να προπονηθεί για έναν ολόκληρο χρόνο. Εκείνη την περίοδο επικεντρώθηκε στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων όπως η μαγειρική, η ταχυδακτυλουργία και το gaming ενώ, όπως λέει, του αρέσει να βάζει στόχους που φαινομενικά φαντάζουν αδύνατοι και τελικά… να διαψεύδει ακόμα και τον εαυτό του!Ο Άγγλος Travis Verkaik μπορεί να ευχαριστεί τη μητέρα του για την ενασχόλησή του με το freerunning, καθώς ήταν αυτή που τον παρακίνησε να το ξεκινήσει επειδή απλά πίστευε πως θα ήταν καλός σε αυτό! Επίσης είναι χορτοφάγος και προέρχεται από ένα background σχετικό με το ράγκμπι, ενώ έμαθε να κάνει backflip σε ηλικία μόλις 7 ετών πάνω σε ένα τραμπολίνο! Για τον Travis το παρκούρ είναι τρόπος ζωής, δεν περνάει ημέρα που να μην το σκέφτεται και τον κάνει να ξεχνιέται από κάθε άλλο πρόβλημα.Επειδή όμως μονοπωλήσαμε τους άντρες αθλητές ας δούμε και τις αθλήτριες οι οποίες θα κάνουν εξίσου ηχηρή την παρουσία τους στο Red Bull Art of Motion.Η Noa Diorgina από την Ολλανδία υπέβαλε από μικρή αίτηση συμμετοχής μέσω ενός βίντεο αλλά δεν της επιτράπηκε να διαγωνιστεί λόγω ηλικίας. Βέβαια, τράβηξε όλα τα βλέμματα για τις ικανότητές της και δικαίωσε γρήγορα όσους την πίστεψαν, αφού φάνηκε το ταλέντο της από νωρίς. Πόσο νωρίς; Όταν σε ηλικία 12 ετών σταμάτησε να διαγωνίζεται με κορίτσια - επειδή πάντα νικούσε - και μεταπήδησε στην κατηγορία των αγοριών.Τέλος, η Γαλλίδα Lilou Ruel που αναδείχτηκε Best Trick Winner στο Red Bull Art of Motion 2021, στο Μικρολίμανο, πέτυχε κάτι μοναδικό: είναι η πρώτη γυναίκα που πήδηξε το διάσημο «Manpower roofgap» που έγινε γνωστό από τον ιδρυτή του παρκούρ David Belle. Η Lilou έκανε άλμα στα 16 μέτρα ύψος, 4 μέτρα πλάτος και το έκανε όρθια! Επίσης, είναι η νικήτρια της πρώτης μικτής διοργάνωσης ταχύτητας και ελεύθερου στυλ «Red Bull Al Andalus» στην Ισπανία και έχει περισσότερους από 437 χιλιάδες subscribers στο TikTok.