Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση-θρίλερ στον 3ο γύρο του Roland Garros

Stefanos survives ‼️@steftsitsipas outlasts world No. 134 Zdenek Kolar 6-3, 7-6(8), 6-7(3), 7-6(7) in an epic lasting four hours and six minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/tFWQeuP7qq — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2022

Στον 3ο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε μετά από 4 ώρες μετου Τσέχου (Νο134) Ζντένεκ Κόλαρ και συνεχίζει στους "32" του Grand Slam της Γαλλίας.Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε πίσω με 6-2 στο τάι μπρέικ του 4ου σετ αλλά έσβησε 4 σετ πόιντ και με το 2ο ματς πόιντ πήρε το παιχνίδι. Ο Έλληνας είχε 25-9 άσους και οι winners ήταν 67-57 ενώ τα αβίαστα λάθηΤα μπρέικ πόιντ ήταν 31/2 (Τσιτσιπάς) και 2/8. Ο επόμενος αντίπαλος του θα είναι το Σάββατο ο Σουηδός Μίκαελ Ίμερ.Ο Κόλαρ ξεκίνησε δυνατά στο παιχνίδι και έφτασε σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ. Ο Έλληνας τα έσβησε και τα 2 και προηγήθηκε με 2-1 στο 1ο σετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα απαντήσει με τριπλό μπρέικ πόιντ και με μπρέικ έφτασε στο 3-1!Με love service game ο Κόλαρ μείωσε σε 4-2 και εν συνεχεία σε 5-3. Ο Στέφανος έκλεισε το σετ σε 33' με 6-3.Στο 1ο σετ οι άσοι ήταν 6-0 για τον Τσιτσιπά ο οποίος είχε 13-10 winners και 6-5 αβίαστα λάθη.Ο Τσέχος άνοιξε το 2ο σετ με love service game και με καταιγισμό (3) άσων ο Έλληνας ισοφάρισε σε 1-1. Ο Κόλαρ έφτασε σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς έσβησε το 1ο αλλά με το 2ο ο Τσέχος πέτυχε μπρέικ (3-1).Το υπερασπίστηκε με το σερβίς του και έφτασε στο 4-1. Με love service game μείωσε σε 4-2 ο Έλληνας τενίστας και πέτυχε μπρέικ για το 4-3. Από το 1-4 ισοφαρίζει σε 4-4 ο Τσιτσιπάς.Ο Τσέχος έφτασε στο 6-5 και είχε 2 μπρέικ πόιντ στο 12ο. Ο Έλληνας τα έσβησε και οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ξεκίνησε με μίνι μπρέικ (1-0) και έφτασε στο 3-0. Ο Τσέχος πήρε πίσω το μίνι μπρέικ για το 3-3 αλλά ο Τσιτσιπάς πέτυχε νέο μίνι μπρέικ (5-4). Ακολούθησε μίνι μπρέικ από τον Κόλαρ (5-5) και το 6-6!Με το 3ο σετ πόιντ ο Έλληνας έκλεισε το σετ στο 7-6 (8).Στο 3ο σετ ο Κόλαρ ισοφάρισε σε 1-1 αλλά ο Τσιτσιπάς έφτασε πρώτος σε μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Ο Τσέχος το έσβησε για το 2-2 όμως ο Έλληνας με το σερβίς του έγραψε το 3-2. Οι δυο τους έφτασαν στο 5-5 και στο 6-6!Στο τάι μπρέικ ο Τσέχος ξεκίνησε με μίνι μπρέικ (1-0) και με το σερβίς του έφτασε στο 3-0. Με 2ο μίνι μπρέικ έγραψε το 4-1 αλλά ο Στέφανος πήρε πίσω το ένα μίνι μπρέικ (4-2). Με το 3ο του μίνι μπρέικ έφτασε στο 6-2 και είχε 4 σετ πόιντ ο Τσέχος.Έκλεισε το σετ στο 7-6 (3).Στο 4ο ο Τσιτσιπάς είχε 3 μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ αλλά ο Κόλαρ τα έσβησε για το 1-0! Με love service game ο Έλληνας ισοφάρισε σε 1-1 και είχε μπρέικ πόιντ στο 3ο. Το έσβησε και αυτό ο Κόλαρ και έφτασε στο 2-1.Μετά από 6.33' και 4 ισοπαλίες ο Τσιτσιπάς έκλεισε το 4ο γκέιμ (2-2). Μετά από μεγάλη προσπάθεια και με την βοήθεια του κόσμου ο Έλληνας πέτυχε μπρέικ για το 3-2. Ο Τσέχος το πήρε αμέσως πίσω για το 3-3 και έσβησε και μπρέικ πόιντ του Έλληνα στο 7ο γκέιμ (4-3).Ισοφάρισε σε 4-4 ο Τσιτσιπάς αλλά ο Τσέχος με love service game κράτησε το προβάδισμα (5-4). Κράτησε το σερβίς του για το 5-5 ο Στέφανος και έφτασε σε μπρέικ πόιντ στο 11ο γκέιμ. Το έσβησε ο Τσέχος και προηγήθηκε με 6-5.Και το 3ο σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ με τον Έλληνα να ισοφαρίζει σε 6-6. Με μίνι μπρέικ έφτασε στο 2-0 ο Κόλαρ και ο Τσιτσιπάς το πήρε πίσω για το 2-2. Νέο μίνι μπρέικ (4-2) για τον Τσέχο που θα πετύχει και άλλο με διπλό σφάλμα Τσιτσιπά για το 5-2. Στο 6-2 έχει 4 σετ πόιντ!Ο Τσιτσιπάς πήρε πίσω το ένα μίνι μπρέικ (6-3) και έσβησε και τα άλλα 3 σετ πόιντ για το 6-6! Μίνι μπρέικ και ματς πόιντ (7-6) αλλά χάνει την πλάγια γράμμη! Έχει και 2ο ματς πόιντ και κλείνει στο σερβίς του αντιπάλου του στο 7-6 (7).Μετά από το παιχνίδι στην on court συνέντευξη ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε:«Με τρέλανε. Εκνευριζόμουν γιατί ήταν πίσω από κάθε μπάλα. Δεν ήταν εύκολο. Τον συγχαίρω ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι και κατέβαλλε τεράστια προσπάθεια. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, μεγάλης διάρκειας. Έψαχνα σε όλο το παιχνίδι να βρω τον τρόπο να κερδίσω. Τα κατάφερα».