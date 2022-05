Σάκκαρη: «Θέλω να φτάσω στο Νο1 και να κερδίσω grand slam»

Κλείσιμο





αποκλείστηκε πρόωρα στοαλλά συνεχίζει για το επόμενο μεγάλο τουρνουά που είναι τοΗ κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με την Μούχοβα, το Wimbledon, τα όνειρα της αλλά και τα παιχνίδια best of five που θα ήθελε να παίξει!«Έπαιξε καταπληκτικό παιχνίδι. Πάντα παίζει καλά στακαι σίγουρα ήταν καλύτερη σήμερα. Είχε ανοίξει το χέρι της και δεν είχε τίποτα να χάσει. Έπαιζε με το Νο3 στον κόσμο, ερχόταν από τραυματισμό, δεν είχε κάτι να χάσει και με τα μάτια κλειστά της μπήκαν όλα. Δεν έπαιξα στο 100% μου. Έπαιξε στο 200%, εγώ στο 60%, παρ’ όλα αυτά, έφτασα κοντά στο να το γυρίσω.Έκανα πολλά λάθη, κάτι που δεν συνηθίζω, ειδικά στο χώμα. Εγώ προσπάθησα μέχρι τον τελευταίο πόντο. Υπήρχαν κάποια θετικά, ξαναβρήκα τον εαυτό μου, απόλαυσα τον χρόνο που πέρασα στο court, είμαι σίγουρη ότι θα έρθουν καλύτερα πράγματα στη συνέχεια» είπε στις πρώτες δηλώσεις της.Σε ερώτηση του Gazzetta για το τι κρατάει από το τουρνουά και τι έμαθε από την εμπειρία, είπε: «Πάντα μαθαίνεις νέα πράγματα σε ένα τέτοιο τουρνουά. Αισθάνομαι ότι παίζω καλό τένις πάλι. Παλεύω, κάτι που ίσως είχα χάσει για κάποιο καιρό».Ακόμη, η Σάκκαρη αναφέρθηκε στο θέμα του Wimbledon και το γεγονός ότι εκεί οι βαθμοί δεν θα μετρήσουν. Τόνισε ότι δεν της άρεσε αυτή η απόφαση, ωστόσο θα κατέβει κανονικά στο τουρνουά.«Το σύστημα κατάταξης υπάρχει για κάποιο λόγο. Είναι ατυχές ότι θα παίξουμε υπό αυτές τι συνθήκες, αλλά γενικά η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη, κάποιοι θα επωφεληθούν από αυτήν την απόφαση και κάποιοι όχι. Προφανώς θα είναι άδικο για όποιον κερδίσει το τουρνουά, είτε είμαι εγώ είτε κάποια άλλη. Νομίζω ότι θα παίξω, δεν έχω σκεφτεί το αντίθετο» απάντησε η Σάκκαρη.«Θα ήταν καταπληκτικό για μένα λόγω της δύναμης και της αντοχής μου, αλλά τα τουρνουά θα κρατούσαν για ένα μήνα, δεν θα βόλευε για το πρόγραμμα. Δεν πρόκειται να γίνει. Καλό είναι να κρατήσουμε τον αριθμό των σετ όπως είναι»«Ίσως λιγότερα αβίαστα λάθη. Ίσως καλύτερες μπαλιές σε κάποια κρίσιμα σημεία. Η αντίπαλος μου έκανε πολύ καλά χτυπήματα στα τάι-μπρεικ, γενικά ήταν μια κακή μέρα για μένα και καλή για αυτήν»«Ηθελα να πάω καλά, αλλά κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Υπάρχουν τόσες εκπλήξεις, πρέπει να αποδεχτείς ότι δεν γίνεται να πας μακριά σε όλα τα τουρνουά. Είναι απογοητευτικό, ήθελα να πάω καλά ξανά, αλλά θα έχω ευκαιρίες, έχω αρκετά χρόνια τένις μπροστά μου, είμαι σίγουρη ότι θα είμαι ξανά εδώ».«Δεν θέλω να είμαι απλώς το Νο3. Με ξέρετε αρκετά χρόνια τώρα. Πάντα κοιτάζω πιο ψηλά. Θέλω να φτάσω στο Νο1 και να κερδίσω Γκραν Σλαμ. Υπάρχουν παραδείγματα παικτών που το έκαναν σε μεγαλύτερη ηλικία από τη δική μου. Σε μια μεγάλη καριέρα υπάρχουν αναποδιές, δεν το βάζω κάτω. Σκέφτομαι αν θα μπορούσα να παίξω πιο σύντομα σε κάποιο τουρνουά»: «Μου είπε ότι είναι πολύ περήφανος για μένα μετά από την άσχημη φάση που πέρασα τον τελευταίο καιρό. Μπόρεσα και ξαναβρήκα τον εαυτό μου στο γήπεδο, πάλεψα και παραλίγο να γυρίσω το ματς».