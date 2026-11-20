Εξόρμηση στις γειτονιές για τον Μητσοτάκη με το βλέμμα στους αναποφάσιστους: Η Ηλιούπολη, οι δύο δημοσκοπήσεις και ο εκλογικός χάρτης του 2027
Εξόρμηση στις γειτονιές για τον Μητσοτάκη με το βλέμμα στους αναποφάσιστους: Η Ηλιούπολη, οι δύο δημοσκοπήσεις και ο εκλογικός χάρτης του 2027
Η σημερινή επίσκεψη στην Ηλιούπολη συμπίπτει με την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2027 με ζητούμενο οι οικονομικές παρεμβάσεις στους αριθμούς να αποκτήσουν αντίκρισμα στην καθημερινότητα των πολιτών
Η μάχη για τη μεσαία τάξη βγαίνει στον δρόμο. Στην Ηλιούπολη, σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κάνει απλώς μία ακόμη στάση στο Λεκανοπέδιο. Η πλατεία Φλέμινγκ είναι ένας μικρός σταθμός σε ένα πολύ μεγαλύτερο πολιτικό δρομολόγιο, που το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να καλύψει μέχρι τις εκλογές του 2027.
Σύντομες εξορμήσεις, συζητήσεις με πολίτες και επαγγελματίες, παρουσία σε κάθε εκλογική περιφέρεια και περισσότερα χιλιόμετρα εκτός Αττικής συνθέτουν τη συνταγή. Οι δύο χθεσινές δημοσκοπήσεις προσθέτουν ενδιαφέρον σε αυτό το σχέδιο, καθώς η ΝΔ διατηρεί διψήφιο προβάδισμα, έχοντας όμως ακόμη περιθώρια να ενισχύσει τη συσπείρωσή της.
Το ραντεβού είναι στις 17:30, σε καφέ της λεωφόρου Ειρήνης. Ο πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες, συνεχίζοντας το μοντέλο των επισκέψεων χωρίς μεγάλες εξέδρες και μακροσκελείς ομιλίες. Η επιλογή της Ηλιούπολης έχει και την εκλογική της ανάγνωση. Πρόκειται για έναν μεγάλο δήμο με κεντροαριστερές αναφορές, όπου η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε 37,74% στις εθνικές εκλογές του 2023, έναντι 42,31% στον Νότιο Τομέα. Στις ευρωεκλογές του 2024, σε διαφορετική αναμέτρηση, έλαβε 25,08%. Είναι μία από τις περιοχές όπου η ΝΔ έχει περιθώρια να διευρύνει την απήχησή της, κάτι που αποκτά μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα των νέων δημοσκοπήσεων.
Στην Alco για το Flash.gr η ΝΔ καταγράφει 23,7% στην πρόθεση ψήφου, με την ΕΛΑΣ στο 13,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,3%. Το εύρημα που συνδέεται περισσότερο με τη συνταγή των περιοδειών βρίσκεται στη συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος, η οποία περιορίζεται στο 60%, με το 23% των ψηφοφόρων του 2023 να εμφανίζεται αναποφάσιστο. Είναι μια σημαντική δεξαμενή ψηφοφόρων, στην οποία η ΝΔ επιδιώκει να απευθυνθεί ξανά. Και οι επισκέψεις σε γειτονιές όπως η Ηλιούπολη, με τις συγκεκριμένες εκλογικές επιδόσεις, εντάσσονται σε αυτή τη λογική επαναπροσέγγισης.
Υπάρχει, βεβαίως, και η κοινωνική διάσταση των μετρήσεων. Στην δημοσκόπηση της Metron το 62% τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής, ενώ στην δημοσκόπηση της Alco το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 68%. Η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή των προβλημάτων, με τις πιέσεις στα εισοδήματα να απασχολούν ιδιαίτερα τα νοικοκυριά. Εδώ βρίσκεται και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο το Μαξίμου επιμένει στην επαφή με την τοπική αγορά και τους επαγγελματίες, επιχειρώντας να μεταφέρει τη συζήτηση στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στις οικονομικές παρεμβάσεις και στα μέτρα για την καθημερινότητα.
Στην Ήπειρο, μάλιστα, υπάρχει ήδη κινητικότητα εν αναμονή μιας πιθανής περιοδείας του πρωθυπουργού. Ιωάννινα και Άρτα βρίσκονται στον σχεδιασμό για ένα διήμερο, χωρίς ακόμη να έχει κλειδώσει η ημερομηνία. Έχει προηγηθεί εξόρμηση κυβερνητικών και κομματικών στελεχών και στους τέσσερις νομούς, ενώ το προηγούμενο διάστημα ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων, τα Βριλήσσια και το Κιλκίς.
Η σημερινή επίσκεψη στην Ηλιούπολη συμπίπτει με την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2027 στη Βουλή. Και για το Μαξίμου το ζητούμενο είναι οι οικονομικές παρεμβάσεις που αποτυπώνονται στους αριθμούς του προϋπολογισμού να αποκτήσουν αντίκρισμα στην καθημερινότητα των πολιτών, εκεί όπου πλέον μεταφέρεται όλο και συχνότερα η πολιτική αντιπαράθεση.
Σύντομες εξορμήσεις, συζητήσεις με πολίτες και επαγγελματίες, παρουσία σε κάθε εκλογική περιφέρεια και περισσότερα χιλιόμετρα εκτός Αττικής συνθέτουν τη συνταγή. Οι δύο χθεσινές δημοσκοπήσεις προσθέτουν ενδιαφέρον σε αυτό το σχέδιο, καθώς η ΝΔ διατηρεί διψήφιο προβάδισμα, έχοντας όμως ακόμη περιθώρια να ενισχύσει τη συσπείρωσή της.
Το ραντεβού είναι στις 17:30, σε καφέ της λεωφόρου Ειρήνης. Ο πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες, συνεχίζοντας το μοντέλο των επισκέψεων χωρίς μεγάλες εξέδρες και μακροσκελείς ομιλίες. Η επιλογή της Ηλιούπολης έχει και την εκλογική της ανάγνωση. Πρόκειται για έναν μεγάλο δήμο με κεντροαριστερές αναφορές, όπου η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε 37,74% στις εθνικές εκλογές του 2023, έναντι 42,31% στον Νότιο Τομέα. Στις ευρωεκλογές του 2024, σε διαφορετική αναμέτρηση, έλαβε 25,08%. Είναι μία από τις περιοχές όπου η ΝΔ έχει περιθώρια να διευρύνει την απήχησή της, κάτι που αποκτά μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα των νέων δημοσκοπήσεων.
Διπλή εικόναΗ Metron Analysis για το MEGA καταγράφει τη ΝΔ στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου, με την ΕΛΑΣ στο 15,3% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί επίσης προβάδισμα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με 29% έναντι 13% του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η κατανομή εδρών της έρευνας αποτυπώνει εννιακομματική Βουλή και 120 έδρες για τη ΝΔ, αρκετά μακριά από τον διακηρυγμένο στόχο της αυτοδυναμίας, χωρίς βεβαίως να αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.
Στην Alco για το Flash.gr η ΝΔ καταγράφει 23,7% στην πρόθεση ψήφου, με την ΕΛΑΣ στο 13,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,3%. Το εύρημα που συνδέεται περισσότερο με τη συνταγή των περιοδειών βρίσκεται στη συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος, η οποία περιορίζεται στο 60%, με το 23% των ψηφοφόρων του 2023 να εμφανίζεται αναποφάσιστο. Είναι μια σημαντική δεξαμενή ψηφοφόρων, στην οποία η ΝΔ επιδιώκει να απευθυνθεί ξανά. Και οι επισκέψεις σε γειτονιές όπως η Ηλιούπολη, με τις συγκεκριμένες εκλογικές επιδόσεις, εντάσσονται σε αυτή τη λογική επαναπροσέγγισης.
Υπάρχει, βεβαίως, και η κοινωνική διάσταση των μετρήσεων. Στην δημοσκόπηση της Metron το 62% τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής, ενώ στην δημοσκόπηση της Alco το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 68%. Η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή των προβλημάτων, με τις πιέσεις στα εισοδήματα να απασχολούν ιδιαίτερα τα νοικοκυριά. Εδώ βρίσκεται και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο το Μαξίμου επιμένει στην επαφή με την τοπική αγορά και τους επαγγελματίες, επιχειρώντας να μεταφέρει τη συζήτηση στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στις οικονομικές παρεμβάσεις και στα μέτρα για την καθημερινότητα.
Περισσότερα χιλιόμετραΤο πλάνο του Μαξίμου προβλέπει τρεις έως τέσσερις επισκέψεις τον μήνα στην Αττική και μία έως δύο στην περιφέρεια, ανάλογα με τις πρωθυπουργικές υποχρεώσεις. Στόχος είναι ο κ. Μητσοτάκης να περάσει τουλάχιστον μία φορά από κάθε εκλογική περιφέρεια πριν από τις κάλπες, με επαναληπτικές στάσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Εκτός Λεκανοπεδίου, οι εξορμήσεις θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα και συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, ενώ παράλληλα κινητοποιούνται υπουργοί, βουλευτές και κομματικά κλιμάκια.
Στην Ήπειρο, μάλιστα, υπάρχει ήδη κινητικότητα εν αναμονή μιας πιθανής περιοδείας του πρωθυπουργού. Ιωάννινα και Άρτα βρίσκονται στον σχεδιασμό για ένα διήμερο, χωρίς ακόμη να έχει κλειδώσει η ημερομηνία. Έχει προηγηθεί εξόρμηση κυβερνητικών και κομματικών στελεχών και στους τέσσερις νομούς, ενώ το προηγούμενο διάστημα ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων, τα Βριλήσσια και το Κιλκίς.
Η σημερινή επίσκεψη στην Ηλιούπολη συμπίπτει με την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2027 στη Βουλή. Και για το Μαξίμου το ζητούμενο είναι οι οικονομικές παρεμβάσεις που αποτυπώνονται στους αριθμούς του προϋπολογισμού να αποκτήσουν αντίκρισμα στην καθημερινότητα των πολιτών, εκεί όπου πλέον μεταφέρεται όλο και συχνότερα η πολιτική αντιπαράθεση.
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