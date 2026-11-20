Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ μετά την αποχώρηση Πάνα: Φόβοι για νέες διαρροές προς Τσίπρα, αντιδράσεις για τις «μεταγραφές» από τον ΣΥΡΙΖΑ

Η παραίτηση του πρώην βουλευτή Χαλκιδικής και τα σενάρια για την επόμενη κίνησή του – Τα ερωτήματα για Κωνσταντινόπουλο, η επιστροφή Κασιμάτη και οι ενστάσεις για την υποψηφιότητα Τζάκρη