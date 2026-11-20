Όσα έγιναν στο μνημόσυνο Φλαμπουράρη: Οι αιχμές Τσίπρα κατά ΣΥΡΙΖΑ για την Εξεταστική των funds, το βλέμμα στον Παππά και οι παρουσίες
Όσα έγιναν στο μνημόσυνο Φλαμπουράρη: Οι αιχμές Τσίπρα κατά ΣΥΡΙΖΑ για την Εξεταστική των funds, το βλέμμα στον Παππά και οι παρουσίες
«Σβήνουν με συκοφαντικά ψεύδη την περίοδο 2015-2019», είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ - Η οργή για τον συμψηφισμό - Όλα όσα έγιναν στην εκδήλωση με παρουσίες από όλο το φάσμα της Κεντροαριστεράς
Τους τόνους ανεβάζει ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την έγκριση της πρότασης της Κουμουνδούρου για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα funds και τα κόκκινα δάνεια από το 2015 μέχρι σήμερα.
Χθες, στο πολιτικό μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη, και με ακροατήριο από την ευρύτερη Κεντροαριστερά, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ άφησε αιχμές για την εξεταστική, χωρίς να κατονομάσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά στη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «με κατασκευές και συκοφαντικά ψεύδη» επιχειρείται να σβηστεί η διακυβέρνηση 2015-2019 «από τον χάρτη της αλήθειας».
Ρητά, ο Αλέξης Τσίπρας κατονόμασε τη «σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία». Ωστόσο η εξεταστική, που ξεκινά από το 2015 και θέτει στο κάδρο των ερευνών και την περίοδο της διακυβέρνησής του, ήταν πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλέστηκε τον ρόλο του Αλέκου Φλαμπουράρη στην προστασία της πρώτης κατοικίας, για «να μην υπάρξει ούτε ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας εκείνη την περίοδο (…) γιατί αν υπήρχε άλλωστε, θα τον είχαμε μάθει». Επίσης είπε: «Πολλές φορές αισθάνομαι ότι είναι σαν τον πορτοφολά που σου παίρνει το πορτοφόλι και φωνάζει “κλέφτης, κλέφτης”».
Έκλεισε λέγοντας ότι πολλές φορές «τα λόγια, οι πράξεις είναι αυτές που μένουν στη συνείδηση των πολιτών, στη μνήμη των ανθρώπων που γνωρίζει και διακρίνει ποιοι είναι αυτοί που αγωνιούν για να προστατεύουν τους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί που το μόνο που τους νοιάζει είναι να προστατεύουν συμφέροντα». Την ώρα που έλεγε αυτή τη φράση, το βλέμμα του γύρισε προς το σημείο που καθόταν ο Νίκος Παππάς.
Χθες, στο πολιτικό μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη, και με ακροατήριο από την ευρύτερη Κεντροαριστερά, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ άφησε αιχμές για την εξεταστική, χωρίς να κατονομάσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά στη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «με κατασκευές και συκοφαντικά ψεύδη» επιχειρείται να σβηστεί η διακυβέρνηση 2015-2019 «από τον χάρτη της αλήθειας».
Ρητά, ο Αλέξης Τσίπρας κατονόμασε τη «σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία». Ωστόσο η εξεταστική, που ξεκινά από το 2015 και θέτει στο κάδρο των ερευνών και την περίοδο της διακυβέρνησής του, ήταν πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ.
«Τον πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή»Αναφερόμενος σε ανάρτηση που είχε κάνει ο Αλέκος Φλαμπουράρης πριν από τέσσερα χρόνια, έστρεψε τα πυρά του και στην κυβέρνηση: «Ίσως αυτή την επιστολή, εάν ο Αλέκος ήταν παρών, να την έστελνε στην Εξεταστική Επιτροπή που θα συνέλθει για να εξετάσει τα πώς και τα γιατί. Κι ίσως και να τον καλούσε και πρώτο, τον πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή, γιατί έτσι κάνει η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία».
Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλέστηκε τον ρόλο του Αλέκου Φλαμπουράρη στην προστασία της πρώτης κατοικίας, για «να μην υπάρξει ούτε ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας εκείνη την περίοδο (…) γιατί αν υπήρχε άλλωστε, θα τον είχαμε μάθει». Επίσης είπε: «Πολλές φορές αισθάνομαι ότι είναι σαν τον πορτοφολά που σου παίρνει το πορτοφόλι και φωνάζει “κλέφτης, κλέφτης”».
Έκλεισε λέγοντας ότι πολλές φορές «τα λόγια, οι πράξεις είναι αυτές που μένουν στη συνείδηση των πολιτών, στη μνήμη των ανθρώπων που γνωρίζει και διακρίνει ποιοι είναι αυτοί που αγωνιούν για να προστατεύουν τους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί που το μόνο που τους νοιάζει είναι να προστατεύουν συμφέροντα». Την ώρα που έλεγε αυτή τη φράση, το βλέμμα του γύρισε προς το σημείο που καθόταν ο Νίκος Παππάς.
Ποιοι βρέθηκαν εκείΈνα ετερόκλητο κοινό γέμισε την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, όπου η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη διοργάνωσε το μνημόσυνο. Στον χώρο βρέθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα και την ηγεσία του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ανεξάρτητους και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα έχουν περάσει στην ΕΛΑΣ ή στη Νέα Αριστερά, αλλά και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Κατά πληροφορίες, η οικογένεια είχε μεριμνήσει να μην υπάρξουν αναπάντεχες συναντήσεις.
Όσοι έμπαιναν στον χώρο, χαιρετούσαν την Εύη Φλαμπουράρη και στη συνέχεια κατευθύνονταν στη θέση τους. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέτυ Μπαζιάνα κάθισαν δίπλα στην οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη, με την Όλγα Γεροβασίλη πίσω τους. Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς και Σωκράτης Φάμελλος βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία της αίθουσας.
Παρόντες στο πολιτικό μνημόσυνο ήταν από τον χώρο της ΕΛΑΣ οι Θεώνη Κουφονικολάκου, Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Καραμέρος, Κώστας Ζαχαριάδης, Δώρα Αυγέρη, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ παρευρέθηκαν οι Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς, Γιάννης Μπουλέκος, Γιάννης Καρυπίδης.
Παρόντες ήταν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Αλέξης Χαρίτσης, Γιάννης Σαρακιώτης, Σία Αναγνωστοπούλου, Θεανώ Φωτίου.
Από το ΠΑΣΟΚ ήρθαν οι Χάρης Δούκας, Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Δημήτρης Μάντζος.
Ισχυρή ήταν και η παρουσία πρώην υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως οι Τασία Χριστοδουλοπούλου, Γιάννης Μουζάλας, Τέρενς Κουίκ, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Κώστας Ζουράρις, Μάκης Μπαλαούρας, Χρήστος Σπίρτζης. Παρόντες ήταν ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης και η Άννα Νταλάρα.
Τι είπαν οι υπόλοιποι ομιλητές«Λείπει η σταθερότητά του», είπε για τον Αλέκο Φλαμπουράρη ο διευθυντής του γραφείου του Στέλιος Αποστόλου. Ο Τίμος Παπαδόπουλος, σύντροφός του από τους Λαμπράκηδες, είπε ότι το 2015 ο Αλέκος Φλαμπουράρης επικοινώνησε με τον Σπύρο Λυκούδη, που τότε είχε εκλεγεί με το Ποτάμι, για συνεργασία και πήρε την απάντηση ότι αποφασίζει ο Σταύρος Θεοδωράκης.
Ο Γιάννης Μαντζουράνης είπε ότι ο Φλαμπουράρης «μας άφησε έναν τρόπο να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, να τον κρατήσουμε». Ο Γιάννης Μπαλάφας τον χαρακτήρισε αγωνιστή, προσθέτοντας ότι υπηρέτησε το επάγγελμα του μηχανικού σε αρμονία με τους άλλους ρόλους του και ο Ρήγας Αξελός ανέφερε ότι ήταν σπάνιος άνθρωπος και κοσμοπολίτης.
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