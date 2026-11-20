Ο Σωκράτης Φάμελλος με τη χήρα του εκλιπόντος, Εύη Φλαμπουράρη

Χειραψία Τσίπρα - Λαλιώτη, υπό το βλέμμα των Στέφανου Τζουμάκα, Κώστα Σκανδαλίδη και Χάρη Δούκα

Ο Αλέξης Τσίπρας χαιρετά τον Κώστα Σκανδαλίδη

Χάρης Δούκας, Κώστας Λαλιώτης

Τι είπαν οι υπόλοιποι ομιλητές

Όσοι έμπαιναν στον χώρο, χαιρετούσαν την Εύη Φλαμπουράρη και στη συνέχεια κατευθύνονταν στη θέση τους. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέτυ Μπαζιάνα κάθισαν δίπλα στην οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη, με την Όλγα Γεροβασίλη πίσω τους. Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς και Σωκράτης Φάμελλος βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία της αίθουσας.Παρόντες στο πολιτικό μνημόσυνο ήταν από τον χώρο της ΕΛΑΣ οι Θεώνη Κουφονικολάκου, Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Καραμέρος, Κώστας Ζαχαριάδης, Δώρα Αυγέρη, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.Από τον ΣΥΡΙΖΑ παρευρέθηκαν οι Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς, Γιάννης Μπουλέκος, Γιάννης Καρυπίδης.Παρόντες ήταν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Αλέξης Χαρίτσης, Γιάννης Σαρακιώτης, Σία Αναγνωστοπούλου, Θεανώ Φωτίου.Από το ΠΑΣΟΚ ήρθαν οι Χάρης Δούκας, Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Δημήτρης Μάντζος.Ισχυρή ήταν και η παρουσία πρώην υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως οι Τασία Χριστοδουλοπούλου, Γιάννης Μουζάλας, Τέρενς Κουίκ, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Κώστας Ζουράρις, Μάκης Μπαλαούρας, Χρήστος Σπίρτζης. Παρόντες ήταν ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης και η Άννα Νταλάρα.«Λείπει η σταθερότητά του», είπε για τον Αλέκο Φλαμπουράρη ο διευθυντής του γραφείου του Στέλιος Αποστόλου. Ο Τίμος Παπαδόπουλος, σύντροφός του από τους Λαμπράκηδες, είπε ότι το 2015 ο Αλέκος Φλαμπουράρης επικοινώνησε με τον Σπύρο Λυκούδη, που τότε είχε εκλεγεί με το Ποτάμι, για συνεργασία και πήρε την απάντηση ότι αποφασίζει ο Σταύρος Θεοδωράκης.Ο Γιάννης Μαντζουράνης είπε ότι ο Φλαμπουράρης «μας άφησε έναν τρόπο να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, να τον κρατήσουμε». Ο Γιάννης Μπαλάφας τον χαρακτήρισε αγωνιστή, προσθέτοντας ότι υπηρέτησε το επάγγελμα του μηχανικού σε αρμονία με τους άλλους ρόλους του και ο Ρήγας Αξελός ανέφερε ότι ήταν σπάνιος άνθρωπος και κοσμοπολίτης.