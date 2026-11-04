Αγριεύει η κόντρα για τα «γραμμάτια» - Μαρινάκης: Ας πάρει τηλέφωνο τον Κοντονή ο Τσίπρας να τον ρωτήσει - ΕΛΑΣ: Πείτε μας ποιους τραπεζίτες ξεπλύνατε
Αγριεύει η κόντρα για τα «γραμμάτια» - Μαρινάκης: Ας πάρει τηλέφωνο τον Κοντονή ο Τσίπρας να τον ρωτήσει - ΕΛΑΣ: Πείτε μας ποιους τραπεζίτες ξεπλύνατε
Η αντιπαράθεση για τους Ποινικούς Κώδικες του 2019 συνεχίζεται με αμείωτη ένταση - Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλείται τις καταγγελίες Κοντονή περί διαπλοκής, ενώ η ΕΛΑΣ λέει: «Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το»
Νέο γύρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα προκαλεί η υπόθεση των Ποινικών Κωδίκων του 2019, με τις αιχμές για τα «γραμμάτια» και τις φωτογραφικές διατάξεις να ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τους τόνους.
Το πρωί της Τετάρτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στους ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού, παραπέμποντάς τον στις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή.
Λίγο αργότερα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) πέρασε στην αντεπίθεση, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει ονόματα και στοιχεία για τα «γραμμάτια» που αποδίδει στον Αλέξη Τσίπρα και επαναφέροντας τις δικές της καταγγελίες για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τους τραπεζίτες. Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αντέδρασε ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αφού σχολίασε το ύφος της, κάλεσε τον κ.Τσίπρα να πει το όνομα Μαδούρο». Την ίδια ώρα κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι: «τελικά το "rebranding" εξελίσσεται σε ένα πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο για τον κ. Τσίπρα, αν κρίνουμε από το πρωτοφανές ύφος, τη χυδαία φρασεολογία και κυρίως τη "λογική" της ανακοίνωσης της ΕΛΑΣ».
«Ένα κόμμα, που θέλει να δηλώνει ότι ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, καλεί μία νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να το "βουλώσει". Δηλαδή, επειδή δεν τους αρέσουν αυτά που ακούν, λένε στους πολιτικούς τους αντιπάλους ότι "απαγορεύεται να ομιλούν", παραπέμποντας σε αντιδημοκρατικές πρακτικές εποχών αλήστου μνήμης», σημειώνουν στη συνέχεια και προσθέτουν: «Επί της ουσίας, μόλις ηρεμήσει ο κ. Τσίπρας, ας καλέσει τον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο οποίος επωνύμως και επανειλημμένως έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι ήταν ακραίο σημείο διαπλοκής οι μεθοδεύσεις και φωτογραφικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα του 2019, για να του δώσει όλες τις λεπτομέρειες».
«Αν ήταν τόσο σοβαρές οι εισηγήσεις ειδικών θα είχε βρει μια ημέρα στα 4,5 χρόνια της κυβέρνησής του για να τις φέρει στη Βουλή». Πρόσθεσε, δε, ότι «αυτά ότι ήταν φωτογραφικές οι διατάξεις βγήκε ο υπ. Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταύρος Κοντονής, και τα είπε έχοντας μιλήσει για ακραία πράξη διαπλοκής. Μην ζητάει τα ρέστα από εμάς ο κ. Τσίπρας, το θέμα το έχει αναδείξει δικός του υπουργός Δικαιοσύνης. Ας πάρει τηλέφωνο τον κ. Κοντονή να τον ρωτήσει».
Μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να επιστρέψει ξαναγράφοντας την ιστορία της χώρας, έχει πάρει το ηθικόμετρο και να το πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Να το βάλει στο θηκάρι γιατί είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει για αυτό με τη σκευωρία Novartis, τους καταδικασμένους υπουργούς για παράβαση καθήκοντος».
«Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες. 24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν «ξεπλήρωσε» εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε; Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή. Και ως εκ τούτου το βουλώνετε. Βουλώστε το, λοιπόν» συνεχίζει η ανακοίνωση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.
Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…
Με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, και αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας.
Λογικό να είναι πρώτος και κύριος στόχος του ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας.
Γιατί η εντιμότητά του είναι καρφί στο μάτι της διαφθοράς τους.
Γιατί για χρόνια τον «ψάχνουν» και δεν μπορούν να βρουν ούτε μια σκιά υποψίας.
Γιατί έχουν δίκιο να τον θεωρούν ως απειλή για τις μέρες της αφθονίας τους.
Έτσι, δεν διστάζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να βυθίζεται στο βούρκο της συκοφαντίας. Να παράγει και να διακινεί λάσπη.
Όχι για να αποδείξει ότι είναι έντιμος, γιατί ξέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας έχει αποφανθεί αμετάκλητα ότι είναι επικεφαλής της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης στη μεταπολίτευση. Αλλά για να εμφανίσει τον αντίπαλό του καθ’ εικόνα και ομοίωση της διαφθοράς του.
Και ο επί της λάσπης αρμόδιος του Μαξίμου υπουργός Υγείας, ανέλαβε όπως πάντα τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του.
Δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατίρι.
Δεν θα μας παρασύρουν στον βούρκο τους.
Θα επιμείνουμε στο ερώτημα, για το οποίο πετούν τη μπάλα στην εξέδρα: Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες.
24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν «ξεπλήρωσε» εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε;
Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή.
Και ως εκ τούτου το βουλώνετε.
Βουλώστε το, λοιπόν. Για το δικό σας καλό τουλάχιστον, αφού για το καλό της ομαλότητας και της χώρας αδιαφορείτε.
Γιατί όσο επιμένετε στη λάσπη, τόσο θα εδραιώνεται η πεποίθηση ότι στο τέλος της θητείας σας επιχειρείτε να εκτρέψετε την πολιτική αντιπαράθεση και τη χώρα στον κατήφορο της ανηθικότητας και της σήψης σας.
Δεν πρόκειται ούτε εμείς, ούτε οι δημοκρατικές δυνάμεις, ούτε οι ανήσυχοι πολίτες, να το επιτρέψουμε.
Θα σας ταράξουμε στην εντιμότητα.
Θα σας ταράξουμε στην αποφασιστική αντίθεση στην ακρίβεια, την προκλητική κοινωνική αδικία, την υπονόμευση της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, που παράγει η προσήλωσή σας στα προνόμια του πλούτου και τα καρτέλ και η αδιαφορία σας για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ούτε ένα απέραντο Χωριάτικο, ούτε ζυμάρι για Pizza Fan, ούτε και πεδίο πλουτισμού των Φραπέδων. Ούτε βέβαια το κυνοτροφείο που επιδιώκετε.
Τη λάσπη σας θα τη λουστείτε.
Γιατί οι πολίτες δεν γαβγίζουν. Γνωρίζουν και ψηφίζουν…
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σχολιάζοντας το οξύ ύφος και περιεχόμενό της, σχολίασε: «Μια ψύχραιμη απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα στις κατηγορίες μου. Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι...»
Το πρωί της Τετάρτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στους ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού, παραπέμποντάς τον στις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή.
Λίγο αργότερα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) πέρασε στην αντεπίθεση, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει ονόματα και στοιχεία για τα «γραμμάτια» που αποδίδει στον Αλέξη Τσίπρα και επαναφέροντας τις δικές της καταγγελίες για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τους τραπεζίτες. Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αντέδρασε ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αφού σχολίασε το ύφος της, κάλεσε τον κ.Τσίπρα να πει το όνομα Μαδούρο». Την ίδια ώρα κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι: «τελικά το "rebranding" εξελίσσεται σε ένα πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο για τον κ. Τσίπρα, αν κρίνουμε από το πρωτοφανές ύφος, τη χυδαία φρασεολογία και κυρίως τη "λογική" της ανακοίνωσης της ΕΛΑΣ».
«Ένα κόμμα, που θέλει να δηλώνει ότι ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, καλεί μία νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να το "βουλώσει". Δηλαδή, επειδή δεν τους αρέσουν αυτά που ακούν, λένε στους πολιτικούς τους αντιπάλους ότι "απαγορεύεται να ομιλούν", παραπέμποντας σε αντιδημοκρατικές πρακτικές εποχών αλήστου μνήμης», σημειώνουν στη συνέχεια και προσθέτουν: «Επί της ουσίας, μόλις ηρεμήσει ο κ. Τσίπρας, ας καλέσει τον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο οποίος επωνύμως και επανειλημμένως έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι ήταν ακραίο σημείο διαπλοκής οι μεθοδεύσεις και φωτογραφικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα του 2019, για να του δώσει όλες τις λεπτομέρειες».
Μαρινάκης για Ποινικούς Κώδικες: «Ας πάρει τηλέφωνο τον Κοντονή ο Τσίπρας να τον ρωτήσει, ήταν ακραία πράξη διαπλοκής»Στα όσα υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας για τους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκαν το 2019 απάντησε το πρωί της Τετάρτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ, υπενθυμίζοντας τις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, περί «ακραίας πράξης διαπλοκής».
«Αν ήταν τόσο σοβαρές οι εισηγήσεις ειδικών θα είχε βρει μια ημέρα στα 4,5 χρόνια της κυβέρνησής του για να τις φέρει στη Βουλή». Πρόσθεσε, δε, ότι «αυτά ότι ήταν φωτογραφικές οι διατάξεις βγήκε ο υπ. Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταύρος Κοντονής, και τα είπε έχοντας μιλήσει για ακραία πράξη διαπλοκής. Μην ζητάει τα ρέστα από εμάς ο κ. Τσίπρας, το θέμα το έχει αναδείξει δικός του υπουργός Δικαιοσύνης. Ας πάρει τηλέφωνο τον κ. Κοντονή να τον ρωτήσει».
Μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να επιστρέψει ξαναγράφοντας την ιστορία της χώρας, έχει πάρει το ηθικόμετρο και να το πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Να το βάλει στο θηκάρι γιατί είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει για αυτό με τη σκευωρία Novartis, τους καταδικασμένους υπουργούς για παράβαση καθήκοντος».
Η απάντηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης«Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…» αναφέρουν από την Αμαλίας, κάνοντας λόγο για λάσπη.
«Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες. 24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν «ξεπλήρωσε» εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε; Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή. Και ως εκ τούτου το βουλώνετε. Βουλώστε το, λοιπόν» συνεχίζει η ανακοίνωση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.
Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…
Με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, και αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας.
Λογικό να είναι πρώτος και κύριος στόχος του ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας.
Γιατί η εντιμότητά του είναι καρφί στο μάτι της διαφθοράς τους.
Γιατί για χρόνια τον «ψάχνουν» και δεν μπορούν να βρουν ούτε μια σκιά υποψίας.
Γιατί έχουν δίκιο να τον θεωρούν ως απειλή για τις μέρες της αφθονίας τους.
Έτσι, δεν διστάζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να βυθίζεται στο βούρκο της συκοφαντίας. Να παράγει και να διακινεί λάσπη.
Όχι για να αποδείξει ότι είναι έντιμος, γιατί ξέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας έχει αποφανθεί αμετάκλητα ότι είναι επικεφαλής της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης στη μεταπολίτευση. Αλλά για να εμφανίσει τον αντίπαλό του καθ’ εικόνα και ομοίωση της διαφθοράς του.
Και ο επί της λάσπης αρμόδιος του Μαξίμου υπουργός Υγείας, ανέλαβε όπως πάντα τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του.
Δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατίρι.
Δεν θα μας παρασύρουν στον βούρκο τους.
Θα επιμείνουμε στο ερώτημα, για το οποίο πετούν τη μπάλα στην εξέδρα: Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες.
24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν «ξεπλήρωσε» εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε;
Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή.
Και ως εκ τούτου το βουλώνετε.
Βουλώστε το, λοιπόν. Για το δικό σας καλό τουλάχιστον, αφού για το καλό της ομαλότητας και της χώρας αδιαφορείτε.
Γιατί όσο επιμένετε στη λάσπη, τόσο θα εδραιώνεται η πεποίθηση ότι στο τέλος της θητείας σας επιχειρείτε να εκτρέψετε την πολιτική αντιπαράθεση και τη χώρα στον κατήφορο της ανηθικότητας και της σήψης σας.
Δεν πρόκειται ούτε εμείς, ούτε οι δημοκρατικές δυνάμεις, ούτε οι ανήσυχοι πολίτες, να το επιτρέψουμε.
Θα σας ταράξουμε στην εντιμότητα.
Θα σας ταράξουμε στην αποφασιστική αντίθεση στην ακρίβεια, την προκλητική κοινωνική αδικία, την υπονόμευση της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, που παράγει η προσήλωσή σας στα προνόμια του πλούτου και τα καρτέλ και η αδιαφορία σας για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ούτε ένα απέραντο Χωριάτικο, ούτε ζυμάρι για Pizza Fan, ούτε και πεδίο πλουτισμού των Φραπέδων. Ούτε βέβαια το κυνοτροφείο που επιδιώκετε.
Τη λάσπη σας θα τη λουστείτε.
Γιατί οι πολίτες δεν γαβγίζουν. Γνωρίζουν και ψηφίζουν…
Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…— ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (@myelasgr) November 4, 2026
Με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν…
Γεωργιάδης: Αλέξη για πες Μαδούρο...
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σχολιάζοντας το οξύ ύφος και περιεχόμενό της, σχολίασε: «Μια ψύχραιμη απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα στις κατηγορίες μου. Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι...»
Μία «ψύχραιμη» απάντηση από τον @atsipras στις κατηγορίες μου….Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι…. https://t.co/dLhuUS0geF— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 4, 2026
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