Γεωργιάδης σε Τσίπρα: Αλέξη μου για πες το όνομα του Μαδούρο να δούμε κάτι

Αν μου κάνει μήνυση ο Τσίπρας θα ζητήσω facebook live από το δικαστήριο, είπε ο υπουργός Υγείας - Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα «γαβγίσματα»





«Μία "ψύχραιμη" απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα στις κατηγορίες μου... Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι…» γράφει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης ως απάντηση στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει «και ο επί της λάσπης αρμόδιος του Μαξίμου υπουργός Υγείας, ανέλαβε όπως πάντα τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του».







Μία «ψύχραιμη» απάντηση από τον @atsipras στις κατηγορίες μου….Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι…. https://t.co/dLhuUS0geF — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 4, 2026 Γεωργιάδης: Αν μου κάνει μήνυση για τη βαλίτσα, θα ζητήσω Facebook Live Ο υπουργός Υγείας μίλησε και στον ΣΚΑΪ σχετικά με την αναφορά του στον Μαδούρο και τα χρήματα που φέρεται να έλαβε ο Αλέξης Τσίπρας.



«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα μου κάνει μήνυση, γιατί δεν μπορεί να αντέξει. Αν μου κάνει δεσμεύομαι να μην ζητήσω αναβολή και θα ζητήσω από την έδρα να κάνω facebook Live.



Θα πως ότι έχω δει το βίντεο του αξιωματούχου του Καράκας που λέει τη συγκεκριμένη μέρα πήγε στο συγκεκριμένο σημείο και του έδωσε τη βαλίτσα».



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H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ που αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης ήρθε νωρίτερα ως απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για τους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκαν το 2019 επί κυβέρνησης Τσίπρα. «Ας πάρει τηλέφωνο τον Κοντονή ο Τσίπρας να τον ρωτήσει, ήταν ακραία πράξη διαπλοκής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης



«Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…» απάντησε η Αμαλίας μέσω της ανακοίνωσής της και σημειώνει: «Με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, και αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας.



Λογικό να είναι πρώτος και κύριος στόχος του ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας.



Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) «μιλήστε με ονόματα και όχι με γαβγίσματα» η οποία αναφέρεται στις κατηγορίες σχετικά με τη διαπλοκή επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ.«Μία "ψύχραιμη" απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα στις κατηγορίες μου... Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι…» γράφει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης ως απάντηση στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει «και ο επί της λάσπης αρμόδιος του Μαξίμου υπουργός Υγείας, ανέλαβε όπως πάντα τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του».Υπενθυμίζεται πως ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε λάβει χρήματα από τον Νικολάς Μαδούρο το 2012.

Ο υπουργός Υγείας μίλησε και στον ΣΚΑΪ σχετικά με την αναφορά του στον Μαδούρο και τα χρήματα που φέρεται να έλαβε ο Αλέξης Τσίπρας.Σε ερώτηση για το αν ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ του κάνει μήνυση και χρειαστεί να προσκομίσει στοιχεία, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε:Θα πως ότι έχω δει το βίντεο του αξιωματούχου του Καράκας που λέει τη συγκεκριμένη μέρα πήγε στο συγκεκριμένο σημείο και του έδωσε τη βαλίτσα».H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ που αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης ήρθε νωρίτερα ως απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για τους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκαν το 2019 επί κυβέρνησης Τσίπρα., ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης«Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…» απάντησε η Αμαλίας μέσω της ανακοίνωσής της και σημειώνει: «Με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, και αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας.Λογικό να είναι πρώτος και κύριος στόχος του ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας.

Γιατί η εντιμότητά του είναι καρφί στο μάτι της διαφθοράς τους.



Γιατί για χρόνια τον «ψάχνουν» και δεν μπορούν να βρουν ούτε μια σκιά υποψίας.



Γιατί έχουν δίκιο να τον θεωρούν ως απειλή για τις μέρες της αφθονίας τους.



Έτσι, δεν διστάζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να βυθίζεται στο βούρκο της συκοφαντίας. Να παράγει και να διακινεί λάσπη.



Όχι για να αποδείξει ότι είναι έντιμος, γιατί ξέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας έχει αποφανθεί αμετάκλητα ότι είναι επικεφαλής της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης στη μεταπολίτευση. Αλλά για να εμφανίσει τον αντίπαλό του καθ’ εικόνα και ομοίωση της διαφθοράς του.



Και ο επί της λάσπης αρμόδιος του Μαξίμου υπουργός Υγείας, ανέλαβε όπως πάντα τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του.



Δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατίρι.



Δεν θα μας παρασύρουν στον βούρκο τους.



Θα επιμείνουμε στο ερώτημα, για το οποίο πετούν τη μπάλα στην εξέδρα: Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες.



24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν «ξεπλήρωσε» εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε;



Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή.



Και ως εκ τούτου το βουλώνετε.



Βουλώστε το, λοιπόν. Για το δικό σας καλό τουλάχιστον, αφού για το καλό της ομαλότητας και της χώρας αδιαφορείτε.



Γιατί όσο επιμένετε στη λάσπη, τόσο θα εδραιώνεται η πεποίθηση ότι στο τέλος της θητείας σας επιχειρείτε να εκτρέψετε την πολιτική αντιπαράθεση και τη χώρα στον κατήφορο της ανηθικότητας και της σήψης σας.



Δεν πρόκειται ούτε εμείς, ούτε οι δημοκρατικές δυνάμεις, ούτε οι ανήσυχοι πολίτες, να το επιτρέψουμε.



Θα σας ταράξουμε στην εντιμότητα.



Θα σας ταράξουμε στην αποφασιστική αντίθεση στην ακρίβεια, την προκλητική κοινωνική αδικία, την υπονόμευση της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, που παράγει η προσήλωσή σας στα προνόμια του πλούτου και τα καρτέλ και η αδιαφορία σας για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.



Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ούτε ένα απέραντο Χωριάτικο, ούτε ζυμάρι για Pizza Fan, ούτε και πεδίο πλουτισμού των Φραπέδων. Ούτε βέβαια το κυνοτροφείο που επιδιώκετε.



Τη λάσπη σας θα τη λουστείτε.



Γιατί οι πολίτες δεν γαβγίζουν. Γνωρίζουν και ψηφίζουν…».

04.11.2026, 14:45