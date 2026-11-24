Ο Πούτιν λέει ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις επιθέσεις της Ουκρανίας κατά των ρωσικών διυλιστηρίων
Ο Πούτιν λέει ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις επιθέσεις της Ουκρανίας κατά των ρωσικών διυλιστηρίων
Η ρωσική κυβέρνηση θα συζητήσει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της
Η Ρωσία θα ανταποκριθεί «αναπόφευκτα» στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας κατά των διυλιστηρίων πετρελαίου της, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι επιθυμεί η κυβέρνηση να συζητήσει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.
Ο Πούτιν σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει ρητά από την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων.
Ο Πούτιν σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει ρητά από την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων.
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