Πρώτη συνεδρίαση της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ υπό τον Μητσοτάκη με φόντο τις εκλογές του 2027
Πρώτη συνεδρίαση της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ υπό τον Μητσοτάκη με φόντο τις εκλογές του 2027
Μπορεί να απομένει τουλάχιστον ένα εξάμηνο μέχρι να στηθούν κάλπες, αλλά η οργανωτική δουλειά έχει αρχίσει και οι περιοδείες εντείνονται, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι αμέσως μετά το υπουργικό συμβούλιο αύριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πειραιώς για την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή προέκυψε μετά το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.
Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως εκεί, ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες και να θέσει τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση ετοιμότητας για τις εκλογές του 2027. Γιατί, όπως σημειώνουν, μπορεί να απομένει τουλάχιστον ένα εξάμηνο μέχρι να στηθούν κάλπες, αλλά η οργανωτική δουλειά έχει αρχίσει και οι περιοδείες εντείνονται, τόσο του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και των κομματικών κλιμακίων που οργώνουν ήδη τη χώρα, υπό τον συντονισμό των κ.κ Κυρανάκη, Σμυρλή, Κονταδάκη και Νέζη.
Από την πλευρά του, ο Γραμματέας της ΝΔ εκτός του απολογισμού των κομματικών περιοδειών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το καλοκαίρι έως σήμερα (Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Δωδεκάνησα, Ιόνια νησιά), θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό των περιοδειών που ακολουθούν, τις ενέργειες για τη συμμετοχή της βάσης του κόμματος στην σύνταξη του κυβερνητικού προγράμματος και τις κινήσεις στην κατεύθυνση της ανανέωσης του κομματικού μηχανισμού όσο και της κατάρτισης των ψηφοδελτίων.
Η πλήρης σύνθεση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ είναι η εξής: Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωστής Χατζηδάκης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ιωάννης Σμυρλής, Ορφέας Γεωργίου, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Δημήτριος Καιρίδης, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα, Παναγιώτης Παλπάνας, Χριστίνα Πατρικάκου, Γεώργιος Τσακούμης, Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης.
Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως εκεί, ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες και να θέσει τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση ετοιμότητας για τις εκλογές του 2027. Γιατί, όπως σημειώνουν, μπορεί να απομένει τουλάχιστον ένα εξάμηνο μέχρι να στηθούν κάλπες, αλλά η οργανωτική δουλειά έχει αρχίσει και οι περιοδείες εντείνονται, τόσο του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και των κομματικών κλιμακίων που οργώνουν ήδη τη χώρα, υπό τον συντονισμό των κ.κ Κυρανάκη, Σμυρλή, Κονταδάκη και Νέζη.
Από την πλευρά του, ο Γραμματέας της ΝΔ εκτός του απολογισμού των κομματικών περιοδειών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το καλοκαίρι έως σήμερα (Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Δωδεκάνησα, Ιόνια νησιά), θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό των περιοδειών που ακολουθούν, τις ενέργειες για τη συμμετοχή της βάσης του κόμματος στην σύνταξη του κυβερνητικού προγράμματος και τις κινήσεις στην κατεύθυνση της ανανέωσης του κομματικού μηχανισμού όσο και της κατάρτισης των ψηφοδελτίων.
Η πλήρης σύνθεση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ είναι η εξής: Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωστής Χατζηδάκης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ιωάννης Σμυρλής, Ορφέας Γεωργίου, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Δημήτριος Καιρίδης, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα, Παναγιώτης Παλπάνας, Χριστίνα Πατρικάκου, Γεώργιος Τσακούμης, Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης.
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