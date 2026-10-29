Νέα σφοδρή σύγκρουση Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Είσαι η καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη» - «Χυδαιολογείς και ψυχιατρικοποιείς τους αντιπάλους σου», δείτε βίντεο
Νέα σφοδρή σύγκρουση Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Είσαι η καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη» - «Χυδαιολογείς και ψυχιατρικοποιείς τους αντιπάλους σου», δείτε βίντεο
«Δεν φαντάζεσαι πόσο σε σιχαίνομαι, είσαι ένα ασήμαντο ανθρωπάκι» είπε ο υπουργός Υγείας - «Έκανε καριέρα πουλώντας αντισημιτικά βιβλία» τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας - Σύγκρουση και με τον Καζαμία, «πόσο κάθαρμα είσαι» του είπε ο Γεωργιάδης
Εκτός ελέγχου βγήκε η αντιπαράθεση του Άδωνι Γεωργιάδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς. «Δεν φαντάζεσαι πόσο σε σιχαίνομαι, είσαι ένα ασήμαντο ανθρωπάκι» φώναξε ο υπουργός Υγείας, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να τον χαρακτηρίζει «γκεμπελίσκο» και «θαυμαστή των ναζί».
«Είσαι ένα ασήμαντο ανθρωπάκι που νομίζει πως είναι και σπουδαία», είπε ο κ. Γεωργιάδης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να διαμαρτύρεται από τα βουλευτικά έδρανα για τους χαρακτηρισμούς. «Υποκείμενο! Θα με βλέπεις και θα φεύγεις» συνέχισε.
Απαντώντας στις αιτιάσεις της ότι δεν δικαιούται δευτερολογία, της απάντησε: «Το κεφάλι σου το κλούβιο που δεν έχω δευτερολογία», ενώ την κάλεσε να μην πιάνει «στο απύλωτο, βρωμερό σας στόμα τον Εθνάρχη».
Η κόντρα ξεκίνησε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «τηλεβιβλιοπώλη», που πουλούσε «αντισημιτικά βιβλία». «Είπατε ότι αντιστρατεύεστε τις ιδέες του Κασιδιάρη; Είναι ιδέα ο ναζισμός; Νομίζεστε ότι είστε ακόμη στο βιβλιοπωλείο σας και πουλάτε αντισημιτικά βιβλία;», τον ρώτησε.
Αναφερόμενη στον Κωνσταντίνο Καραμανλή σημείωσε ότι «έφερε δύο παρεμβάσεις το 1950 για την αποφυλάκιση των ναζί». Αναφορά έκανε και στην πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους ισραηλινής οργάνωσης στην Αθηναϊκή Λέσχη, κατηγορώντας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη για «αντικομμουνιστικό παραλήρημα», επειδή είχε πει ότι η Σοβιετική Ένωση είχε αρχικά συνεργαστεί με τη ναζιστική Γερμανία.
Γεωργιάδης: «Είσαι η καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη» - Κωνσταντοπούλου: «Ψυχιατρικοποιείς τους αντιπάλους σου», βίντεο
Αναφορά έκανε και στις αιτιάσεις της για την ΕΣΣΔ, λέγοντας ότι είναι αποδεδειγμένο ιστορικό γεγονός ότι συμμάχησε με τη ναζιστική Γερμανία στην πρώτη φάση του πολέμου. «Το ΟΧΙ το είπε ο Μεταξάς. Για να τελειώνουμε με τις ιστορικές ανοησίες», πρόσθεσε.
Από την πλευρά της, η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τον κ. Γεωργιάδη «γκεμπελίσκο» και «θαυμαστή των ναζί», που «ψυχιατρικοποιεί την πολιτική αντιπαράθεση. «Θα έπρεπε να έχετε καθαιρεθεί, είναι ανεπίτρεπτο ο υπουργός Υγείας να κάνει πλάκα ψυχιατρικού περιεχομένου», υποστήριξε, σχολιάζοντας τη φράση του ότι το νομοσχέδιο «είναι ακόμη πιο επίκαιρο επειδή υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα που χρειάζονται τις υπηρεσίες».
«Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται», αντέτεινε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκε σε εκείνη. «Εσείς είδατε τον εαυτό σας ως στόχο», είπε.
Η συζήτηση πέρασε και στη λίστα Λαγκάρντ, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να θέτει ζήτημα για τη σύζυγο του υπουργού Ευγενία Μανωλίδου. «Επανέφερε πριν από ένα μήνα σε τηλεοπτική εκπομπή τις κατηγορίες για τη σύζυγό μου, ότι δήθεν εμπλεκόταν με πλάκες χρυσού του πρώην συζύγου της σε θυρίδες και ότι ήταν στη λίστα Λαγκάρντ. Είχε θέσει το θέμα τότε στην επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ, όλη η επιτροπή αποφάσισε πως έπρεπε να παραμείνω στην επιτροπή, πλην Κωνσταντοπούλου και Κασιδιάρη. Καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη στη Βουλή, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει υπάρξει», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης.
«Είσαι ένα ασήμαντο ανθρωπάκι που νομίζει πως είναι και σπουδαία», είπε ο κ. Γεωργιάδης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να διαμαρτύρεται από τα βουλευτικά έδρανα για τους χαρακτηρισμούς. «Υποκείμενο! Θα με βλέπεις και θα φεύγεις» συνέχισε.
Απαντώντας στις αιτιάσεις της ότι δεν δικαιούται δευτερολογία, της απάντησε: «Το κεφάλι σου το κλούβιο που δεν έχω δευτερολογία», ενώ την κάλεσε να μην πιάνει «στο απύλωτο, βρωμερό σας στόμα τον Εθνάρχη».
Η κόντρα ξεκίνησε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «τηλεβιβλιοπώλη», που πουλούσε «αντισημιτικά βιβλία». «Είπατε ότι αντιστρατεύεστε τις ιδέες του Κασιδιάρη; Είναι ιδέα ο ναζισμός; Νομίζεστε ότι είστε ακόμη στο βιβλιοπωλείο σας και πουλάτε αντισημιτικά βιβλία;», τον ρώτησε.
Αναφερόμενη στον Κωνσταντίνο Καραμανλή σημείωσε ότι «έφερε δύο παρεμβάσεις το 1950 για την αποφυλάκιση των ναζί». Αναφορά έκανε και στην πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους ισραηλινής οργάνωσης στην Αθηναϊκή Λέσχη, κατηγορώντας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη για «αντικομμουνιστικό παραλήρημα», επειδή είχε πει ότι η Σοβιετική Ένωση είχε αρχικά συνεργαστεί με τη ναζιστική Γερμανία.
Γεωργιάδης: «Είσαι η καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη» - Κωνσταντοπούλου: «Ψυχιατρικοποιείς τους αντιπάλους σου», βίντεο
«Η καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη»Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την κυρία Κωνσταντοπούλου ως «την καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη» ενώ την κατηγόρησε ότι ως πρόεδρος της Βουλής «έδινε μάχη» για να μην μείνουν οι Χρυσαυγίτες εκτός Κοινοβουλίου. Μάλιστα, υποστήριξε ότι σήμερα πολέμα τον Ηλία Κασιδιάρη επειδή «φοβάται να κατέβει», καθώς «οι μισοί ψηφοφόροι της θα τον ψηφίσουν».
Αναφορά έκανε και στις αιτιάσεις της για την ΕΣΣΔ, λέγοντας ότι είναι αποδεδειγμένο ιστορικό γεγονός ότι συμμάχησε με τη ναζιστική Γερμανία στην πρώτη φάση του πολέμου. «Το ΟΧΙ το είπε ο Μεταξάς. Για να τελειώνουμε με τις ιστορικές ανοησίες», πρόσθεσε.
Από την πλευρά της, η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τον κ. Γεωργιάδη «γκεμπελίσκο» και «θαυμαστή των ναζί», που «ψυχιατρικοποιεί την πολιτική αντιπαράθεση. «Θα έπρεπε να έχετε καθαιρεθεί, είναι ανεπίτρεπτο ο υπουργός Υγείας να κάνει πλάκα ψυχιατρικού περιεχομένου», υποστήριξε, σχολιάζοντας τη φράση του ότι το νομοσχέδιο «είναι ακόμη πιο επίκαιρο επειδή υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα που χρειάζονται τις υπηρεσίες».
«Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται», αντέτεινε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκε σε εκείνη. «Εσείς είδατε τον εαυτό σας ως στόχο», είπε.
Η συζήτηση πέρασε και στη λίστα Λαγκάρντ, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να θέτει ζήτημα για τη σύζυγο του υπουργού Ευγενία Μανωλίδου. «Επανέφερε πριν από ένα μήνα σε τηλεοπτική εκπομπή τις κατηγορίες για τη σύζυγό μου, ότι δήθεν εμπλεκόταν με πλάκες χρυσού του πρώην συζύγου της σε θυρίδες και ότι ήταν στη λίστα Λαγκάρντ. Είχε θέσει το θέμα τότε στην επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ, όλη η επιτροπή αποφάσισε πως έπρεπε να παραμείνω στην επιτροπή, πλην Κωνσταντοπούλου και Κασιδιάρη. Καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη στη Βουλή, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει υπάρξει», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης.
Kόντρα Άδωνι με Καζαμία: Τέτοιο κάθαρμα είσαι!Η κόντρα συνεχίστηκε, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία να προστίθεται στην κόντρα.
Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκε η ακαδημαϊκή πορεία του υπουργού Υγείας. «Είστε πανάσχετος. Πόσα μαθήματα περάσατε σε ένα εξάμηνο; 36 ή 136 μαθήματα ήταν;» ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
«Πέθανε ο πατέρας μου όταν έδινα πανελλαδικές, και στο α’ εξάμηνο πέθανε και η μητέρα μου. Δεν καθυστέρησα, σταμάτησα τις σπουδές μου. Με λοιδορείτε, έναν άνθρωπο που έμεινε χωρίς γονείς στα 20 του χρόνια… » είπε ο κ. Γεωργιάδης και στη συνέχεια, χαρακτήρισε τον κ. Καζαμία «κάθαρμα».
«Πόσο κάθαρμα είσαι… Γι’ αυτό έχεις πάει με αυτήν…Τέτοιο κάθαρμα είσαι. Πολύ του κάνω και ασχολούμαι. Αντε, που θα σου δώσω και αξία. Υποκείμενα… Άντε ρε, έγινες και βουλευτής», είπε προς τον κ. Καζαμία.
«Τιποτένιε! Είσαι ένα τίποτα! Ψεύτης! Μέγας καραγκιόζης είσαι», διαμαρτυρόταν από τα έδρανα ο κ. Καζαμίας, με τον κ. Γεωργιάδη να απαντά: «Δεν σου εύχομαι να περάσεις ό,τι πέρασα εγώ. Τέτοιος είσαι».
Από την πλευρά της, η κυρία Κωνσταντοπούλου έθεσε στο στόχαστρο της τόσο τον κ. Γεωργιάδη όσο και τον προεδρεύοντα Πάρι Κουκουλόπουλο, για το γεγονός ότι επιτρέπει τέτοιους χαρακτηρισμούς. «Γελοίος», «φασίστας», «Τον αφήνετε να μας βρίζει», φώναζε από τα έδρανα.
«Ακούω κάποιους κύνες να γαβγίζουν…Δεν σας φοβάμαι κυρία μου, μην με μπερδεύεις με άλλον. Όταν με βλέπεις να φεύγεις, την επόμενη φορά που θα πας στην Επιθεώρηση Εργασίας για την κουνιάδα της Τζώρτζιας Κεφαλά θα έρθω κι εγώ. Θα πληρώσεις τα χρωστούμενα στην εργαζομένη σου, δεν θα την γλυτώσεις», είπε ο κ. Γεωργιάδης.
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