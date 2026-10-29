Νέα σφοδρή σύγκρουση Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Είσαι η καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη» - «Χυδαιολογείς και ψυχιατρικοποιείς τους αντιπάλους σου», δείτε βίντεο

Kόντρα Άδωνι με Καζαμία: Τέτοιο κάθαρμα είσαι!

Η κόντρα συνεχίστηκε, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία να προστίθεται στην κόντρα.Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκε η ακαδημαϊκή πορεία του υπουργού Υγείας. «Είστε πανάσχετος. Πόσα μαθήματα περάσατε σε ένα εξάμηνο; 36 ή 136 μαθήματα ήταν;» ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.«Πέθανε ο πατέρας μου όταν έδινα πανελλαδικές, και στο α’ εξάμηνο πέθανε και η μητέρα μου. Δεν καθυστέρησα, σταμάτησα τις σπουδές μου. Με λοιδορείτε, έναν άνθρωπο που έμεινε χωρίς γονείς στα 20 του χρόνια… » είπε ο κ. Γεωργιάδης και στη συνέχεια, χαρακτήρισε τον κ. Καζαμία «κάθαρμα».«Πόσο κάθαρμα είσαι… Γι’ αυτό έχεις πάει με αυτήν…Τέτοιο κάθαρμα είσαι. Πολύ του κάνω και ασχολούμαι. Αντε, που θα σου δώσω και αξία. Υποκείμενα… Άντε ρε, έγινες και βουλευτής», είπε προς τον κ. Καζαμία.«Τιποτένιε! Είσαι ένα τίποτα! Ψεύτης! Μέγας καραγκιόζης είσαι», διαμαρτυρόταν από τα έδρανα ο κ. Καζαμίας, με τον κ. Γεωργιάδη να απαντά: «Δεν σου εύχομαι να περάσεις ό,τι πέρασα εγώ. Τέτοιος είσαι».Από την πλευρά της, η κυρία Κωνσταντοπούλου έθεσε στο στόχαστρο της τόσο τον κ. Γεωργιάδη όσο και τον προεδρεύοντα Πάρι Κουκουλόπουλο, για το γεγονός ότι επιτρέπει τέτοιους χαρακτηρισμούς. «Γελοίος», «φασίστας», «Τον αφήνετε να μας βρίζει», φώναζε από τα έδρανα.«Ακούω κάποιους κύνες να γαβγίζουν…Δεν σας φοβάμαι κυρία μου, μην με μπερδεύεις με άλλον. Όταν με βλέπεις να φεύγεις, την επόμενη φορά που θα πας στην Επιθεώρηση Εργασίας για την κουνιάδα της Τζώρτζιας Κεφαλά θα έρθω κι εγώ. Θα πληρώσεις τα χρωστούμενα στην εργαζομένη σου, δεν θα την γλυτώσεις», είπε ο κ. Γεωργιάδης.