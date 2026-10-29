Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: Κάνατε λάθος που δεν ψηφίσατε το νομοσχέδιο προστασίας ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό
Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: Κάνατε λάθος που δεν ψηφίσατε το νομοσχέδιο προστασίας ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό
Το πεδίο της σύγκρουσης άνοιξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιλέγοντας να επαναφέρει το θέμα στην Βουλή αν και το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα
Νέο γύρο αντιπαράθεσης για την επιλογή του ΠΑΣΟΚ να μην στηρίξει το νομοσχέδιο που εισήγαγε «κόφτη» στην πρόσβαση ψηφιακών πλατφορμών από ανηλίκους είχαν στην ολομέλεια της Βουλής οι Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Ανδρουλάκης.
Το πεδίο της σύγκρουσης άνοιξε ο κ. Ανδρουλάκης επιλέγοντας να επαναφέρει το θέμα στην Βουλή αν και το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα.
«Ως συν-εισηγητής του νομοσχεδίου σας λέω κατά πρόσωπο ότι κάνατε λάθος. Κάνατε λάθος που δεν ψηφίσατε το νομοσχέδιο. Σας το λέω και ως γονέας. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι γονείς αποδέχθηκαν την ρύθμιση της κυβέρνησης κατά 90%. Το ΠΑΣΟΚ και Νίκος Ανδρουλάκης από αντιπάθεια στον Μητσοτάκη αποφάσισαν να πάνε κόντρα στην επιθυμία του 90% των γονέων… αφήσατε τα παιδιά απροστάτευτα γιατί αντιπαθείτε τον Μητσοτάκη» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης για να προσθέσει ότι και το σύνολο των αρμόδιων επιστημονικών φορέων εκφράστηκε θετικά για την κυβερνητική πρωτοβουλία. Παράλληλα, ο Υπουργός κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση να μελετήσει τις πρόσφατες έρευνες κοινής γνώμης που δείχνουν ότι αναγνωρίζεται η σταδιακή βελτίωση των υπηρεσιών του ΕΣΥ.
Ανταπαντώντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο ίδιος και οι βουλευτές του «είμαστε θετικοί στην ύπαρξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των ανήλικων εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Δεν είμαστε θετικοί με την οριζόντια ρύθμιση που εσείς φέρατε».
Νωρίτερα ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι με την αρνητική θέση του ΠΑΣΟΚ για την «οριζόντια» αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων συμφωνούν «και οι ειδικοί».
«Η κυβέρνηση ακούει τους ειδικούς μόνο όταν συμφωνούν μαζί της. Είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας γιατί έχουμε κόμπλεξ με τον Μητσοτάκη... Η υγεία των παιδιών δεν είναι τηλεοπτικό σόου και πεδίο τοξικών αντιπαραθέσεων» είπε.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Ειδικά για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου μίλησε για «διπλωματική ήττα».
«Είχαμε προνομιακές σχέσεις με ανατολική Λιβύη και τελικά πιαστήκατε χωρίς να είστε προετοιμασμένοι. Και αντί να αναλάβετε την ευθύνη είπατε ότι δεν μπορούσατε να το προβλέψετε και αυτό είναι ομολογία διπλωματικής ήττας» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τέλος, σημείωσε ότι «δεν παραχαράσσεται η ιστορία» χαρακτηρίζοντας «βαρύτατη» προσβολή την εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη την ημέρα επετείου της 28ης Οκτωβρίου. «Η εθνική συμφιλίωση που έφερε το ΠΑΣΟΚ το 1982 αφορούσε όσους αγωνίστηκαν εναντίον κατακτητή και όχι όσους ήταν με τον κατακτητή. Αυτοί ήταν προδότες και πριν και μετά το 1982» είπε.
Το πεδίο της σύγκρουσης άνοιξε ο κ. Ανδρουλάκης επιλέγοντας να επαναφέρει το θέμα στην Βουλή αν και το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα.
«Ως συν-εισηγητής του νομοσχεδίου σας λέω κατά πρόσωπο ότι κάνατε λάθος. Κάνατε λάθος που δεν ψηφίσατε το νομοσχέδιο. Σας το λέω και ως γονέας. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι γονείς αποδέχθηκαν την ρύθμιση της κυβέρνησης κατά 90%. Το ΠΑΣΟΚ και Νίκος Ανδρουλάκης από αντιπάθεια στον Μητσοτάκη αποφάσισαν να πάνε κόντρα στην επιθυμία του 90% των γονέων… αφήσατε τα παιδιά απροστάτευτα γιατί αντιπαθείτε τον Μητσοτάκη» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης για να προσθέσει ότι και το σύνολο των αρμόδιων επιστημονικών φορέων εκφράστηκε θετικά για την κυβερνητική πρωτοβουλία. Παράλληλα, ο Υπουργός κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση να μελετήσει τις πρόσφατες έρευνες κοινής γνώμης που δείχνουν ότι αναγνωρίζεται η σταδιακή βελτίωση των υπηρεσιών του ΕΣΥ.
Ανταπαντώντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο ίδιος και οι βουλευτές του «είμαστε θετικοί στην ύπαρξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των ανήλικων εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Δεν είμαστε θετικοί με την οριζόντια ρύθμιση που εσείς φέρατε».
Νωρίτερα ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι με την αρνητική θέση του ΠΑΣΟΚ για την «οριζόντια» αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων συμφωνούν «και οι ειδικοί».
«Η κυβέρνηση ακούει τους ειδικούς μόνο όταν συμφωνούν μαζί της. Είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας γιατί έχουμε κόμπλεξ με τον Μητσοτάκη... Η υγεία των παιδιών δεν είναι τηλεοπτικό σόου και πεδίο τοξικών αντιπαραθέσεων» είπε.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Ειδικά για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου μίλησε για «διπλωματική ήττα».
«Είχαμε προνομιακές σχέσεις με ανατολική Λιβύη και τελικά πιαστήκατε χωρίς να είστε προετοιμασμένοι. Και αντί να αναλάβετε την ευθύνη είπατε ότι δεν μπορούσατε να το προβλέψετε και αυτό είναι ομολογία διπλωματικής ήττας» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τέλος, σημείωσε ότι «δεν παραχαράσσεται η ιστορία» χαρακτηρίζοντας «βαρύτατη» προσβολή την εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη την ημέρα επετείου της 28ης Οκτωβρίου. «Η εθνική συμφιλίωση που έφερε το ΠΑΣΟΚ το 1982 αφορούσε όσους αγωνίστηκαν εναντίον κατακτητή και όχι όσους ήταν με τον κατακτητή. Αυτοί ήταν προδότες και πριν και μετά το 1982» είπε.
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