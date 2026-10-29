Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: Κάνατε λάθος που δεν ψηφίσατε το νομοσχέδιο προστασίας ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

Το πεδίο της σύγκρουσης άνοιξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιλέγοντας να επαναφέρει το θέμα στην Βουλή αν και το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα