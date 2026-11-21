Τασούλας για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε απειλή»
Τασούλας για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε απειλή»
Στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Αύριο θα μεταβεί στην Αράχωβα για την 200ή επέτειο από την ιστορική μάχη
Στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κατέθεσε σήμερα, Σάββατο (21/11), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Νωρίτερα, ο κ. Τασούλας παρέστη στην επίσημη δοξολογία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, τιμώντας την προσφορά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας.
Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που διαμορφώνει το σημερινό διεθνές περιβάλλον.
«Σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι ισχυρότερες από ποτέ και είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μέσα σε ένα ρευστό και απειλητικό διεθνές περιβάλλον οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή και αυτό οφείλεται όπως είπα στο υψηλό τους επίπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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Αύριο, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα μεταβεί στην Αράχωβα, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από τη Μάχη της Αράχωβας, μία από τις σημαντικές μάχες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Νωρίτερα, ο κ. Τασούλας παρέστη στην επίσημη δοξολογία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, τιμώντας την προσφορά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας.
Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που διαμορφώνει το σημερινό διεθνές περιβάλλον.
«Σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι ισχυρότερες από ποτέ και είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μέσα σε ένα ρευστό και απειλητικό διεθνές περιβάλλον οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή και αυτό οφείλεται όπως είπα στο υψηλό τους επίπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Αύριο, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα μεταβεί στην Αράχωβα, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από τη Μάχη της Αράχωβας, μία από τις σημαντικές μάχες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
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