Αγριεύει η κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΕΛ.ΑΣ: «Ηρεμήστε κύριε Τσίπρα, νομίζατε πως θα σας επιβάλουν οικονομικά συμφέροντα, αλλά λογαριάζατε χωρίς τον λαό»

«Αν για όποιον κατατάσσουν στην κατηγορία του «αφελούς», καταναλώνουν τόση προσπάθεια, τα πράγματα είναι προφανώς πολύ σκούρα για το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα» σχολιάζει η Χ. Τρικούπη τις αναφορές του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ