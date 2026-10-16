Αγριεύει η κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΕΛ.ΑΣ: «Ηρεμήστε κύριε Τσίπρα, νομίζατε πως θα σας επιβάλουν οικονομικά συμφέροντα, αλλά λογαριάζατε χωρίς τον λαό»
Αγριεύει η κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΕΛ.ΑΣ: «Ηρεμήστε κύριε Τσίπρα, νομίζατε πως θα σας επιβάλουν οικονομικά συμφέροντα, αλλά λογαριάζατε χωρίς τον λαό»
«Αν για όποιον κατατάσσουν στην κατηγορία του «αφελούς», καταναλώνουν τόση προσπάθεια, τα πράγματα είναι προφανώς πολύ σκούρα για το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα» σχολιάζει η Χ. Τρικούπη τις αναφορές του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ
«Ηρεμήστε, κύριε Τσίπρα. Νομίζατε πως θα σας επιβάλλουν οικονομικά συμφέροντα αλλά λογαριάζατε χωρίς τον λαό». Με την καυστική αυτή πρόταση σχολίασε το ΠΑΣΟΚ την επίθεση που εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
Λίγη ώρα μετά τις αναφορές του προέδρου της ΕΛΑΣ στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, όπου μεταξύ άλλων άφησε να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ και ότι «νόμιζαν οι αφελείς πως αν ο έχανε ο Τσίπρας, θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση. Κι όμως, εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Τους έστρωσα τον δρόμο, μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη Δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα», η Χ. Τρικούπη αποφάσισε να σηκώσει το γάντι.
Επίθεση κατά της ΕΛΑΣ εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ απαντώντας σε ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «το κόμμα που τάχα δίνει τον αγώνα να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, σήμερα ασχολείται μόνο με το ΠΑΣΟΚ» και τον κατηγορεί για «εξουσιολαγνεία».
«Αν για όποιον κατατάσσουν στην κατηγορία του «αφελούς», καταναλώνουν τόση προσπάθεια, τα πράγματα είναι προφανώς πολύ σκούρα για το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα» προστίθεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Εξηγώντας για τα περί συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει ότι «ανέλαβε το πατριωτικό του καθήκον να σώσει τη χώρα από το χείλος του γκρεμού, όταν ο κ. Τσίπρας “ξέπλενε” τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και εξαπατούσε τους πολίτες τάζοντας σεισάχθεια και σκίσιμο των μνημονίων».
Για να καταλήξει το ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα: «Αν ψάχνει εταίρους της Νέας Δημοκρατίας, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του και να αναρωτηθεί πως κατέληξε να παπαγαλίζει τις νεοφιλελεύθερες θέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη».
Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του αναφέρει:
Το κόμμα ΕΛΑΣ που τάχα δίνει τον αγώνα να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, σήμερα ασχολείται μόνο με το ΠΑΣΟΚ.
Αν για όποιον κατατάσσουν στην κατηγορία του «αφελούς», καταναλώνουν τόση προσπάθεια, τα πράγματα είναι προφανώς πολύ σκούρα για το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα.
Ο κ. Τσίπρας που έτρεχε περιχαρής να φωτογραφηθεί με την αποπεμφθείσα πρέσβειρα των ΗΠΑ, έχει το θράσος να ταυτίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη.
Μάλλον ξεχνά ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάει τον κ. Γεωργιάδη στα δικαστήρια για όσα συκοφαντικά εκστόμισε σε βάρος του, ενώ ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε καν στους πρωτοφανείς ισχυρισμούς Γεωργιάδη ότι χρηματίστηκε ως Πρωθυπουργός για να αλλάξει άρον άρον τους ποινικούς κώδικες.
Το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε το πατριωτικό του καθήκον να σώσει τη χώρα από το χείλος του γκρεμού, όταν ο κ. Τσίπρας «ξέπλενε» τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και εξαπατούσε τους πολίτες τάζοντας σεισάχθεια και σκίσιμο των μνημονίων.
Ας του θυμίσει κάποιος ότι είναι άλλο να πληρώνεις το πολιτικό κόστος να μη χρεοκοπήσει η χώρα, κι άλλο να χρεοκοπείς την εμπιστοσύνη των πολιτών για να μην χάσεις την καρέκλα της εξουσίας.
Αν ψάχνει εταίρους της Νέας Δημοκρατίας, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του και να αναρωτηθεί πως κατέληξε να παπαγαλίζει τις νεοφιλελεύθερες θέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Ηρεμήστε, κύριε Τσίπρα. Νομίζατε πως θα σας επιβάλλουν οικονομικά συμφέροντα αλλά λογαριάζατε χωρίς τον λαό της δημοκρατικής παράταξης.
Τα προοδευτικά κόμματα γεννιούνται μέσα από τον λαό, όπως το ΠΑΣΟΚ. Δεν επωάζονται στα θερμοκήπια της διαπλοκής.
Συνεχίστε στον δρόμο της τοξικότητας. Το "νέο" που δήθεν εκπροσωπείτε, είναι πιο παλιό και από το παλιό.
Ματαιοπονείτε, αν νομίζετε ότι θα αποπροσανατολίσετε το ΠΑΣΟΚ.
Η χώρα θα πάει μπροστά και όχι λίγο παραπίσω όπως θα βόλευε την εξουσιολαγνεία σας.
ΥΓ. Δεδομένου ότι θέλετε να συγκρίνουμε διαδρομές, πώς αξιολογείτε τη δική σας πορεία που διαλύσατε το κόμμα που σας ανέδειξε και πετάξατε σαν βαρίδια τους πολιτικούς σας συντρόφους;
Λίγη ώρα μετά τις αναφορές του προέδρου της ΕΛΑΣ στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, όπου μεταξύ άλλων άφησε να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ και ότι «νόμιζαν οι αφελείς πως αν ο έχανε ο Τσίπρας, θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση. Κι όμως, εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Τους έστρωσα τον δρόμο, μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη Δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα», η Χ. Τρικούπη αποφάσισε να σηκώσει το γάντι.
Επίθεση κατά της ΕΛΑΣ εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ απαντώντας σε ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «το κόμμα που τάχα δίνει τον αγώνα να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, σήμερα ασχολείται μόνο με το ΠΑΣΟΚ» και τον κατηγορεί για «εξουσιολαγνεία».
«Αν για όποιον κατατάσσουν στην κατηγορία του «αφελούς», καταναλώνουν τόση προσπάθεια, τα πράγματα είναι προφανώς πολύ σκούρα για το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα» προστίθεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Εξηγώντας για τα περί συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει ότι «ανέλαβε το πατριωτικό του καθήκον να σώσει τη χώρα από το χείλος του γκρεμού, όταν ο κ. Τσίπρας “ξέπλενε” τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και εξαπατούσε τους πολίτες τάζοντας σεισάχθεια και σκίσιμο των μνημονίων».
Για να καταλήξει το ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα: «Αν ψάχνει εταίρους της Νέας Δημοκρατίας, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του και να αναρωτηθεί πως κατέληξε να παπαγαλίζει τις νεοφιλελεύθερες θέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη».
Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του αναφέρει:
Το κόμμα ΕΛΑΣ που τάχα δίνει τον αγώνα να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, σήμερα ασχολείται μόνο με το ΠΑΣΟΚ.
Αν για όποιον κατατάσσουν στην κατηγορία του «αφελούς», καταναλώνουν τόση προσπάθεια, τα πράγματα είναι προφανώς πολύ σκούρα για το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα.
Ο κ. Τσίπρας που έτρεχε περιχαρής να φωτογραφηθεί με την αποπεμφθείσα πρέσβειρα των ΗΠΑ, έχει το θράσος να ταυτίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη.
Μάλλον ξεχνά ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάει τον κ. Γεωργιάδη στα δικαστήρια για όσα συκοφαντικά εκστόμισε σε βάρος του, ενώ ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε καν στους πρωτοφανείς ισχυρισμούς Γεωργιάδη ότι χρηματίστηκε ως Πρωθυπουργός για να αλλάξει άρον άρον τους ποινικούς κώδικες.
Το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε το πατριωτικό του καθήκον να σώσει τη χώρα από το χείλος του γκρεμού, όταν ο κ. Τσίπρας «ξέπλενε» τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και εξαπατούσε τους πολίτες τάζοντας σεισάχθεια και σκίσιμο των μνημονίων.
Ας του θυμίσει κάποιος ότι είναι άλλο να πληρώνεις το πολιτικό κόστος να μη χρεοκοπήσει η χώρα, κι άλλο να χρεοκοπείς την εμπιστοσύνη των πολιτών για να μην χάσεις την καρέκλα της εξουσίας.
Αν ψάχνει εταίρους της Νέας Δημοκρατίας, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του και να αναρωτηθεί πως κατέληξε να παπαγαλίζει τις νεοφιλελεύθερες θέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Ηρεμήστε, κύριε Τσίπρα. Νομίζατε πως θα σας επιβάλλουν οικονομικά συμφέροντα αλλά λογαριάζατε χωρίς τον λαό της δημοκρατικής παράταξης.
Τα προοδευτικά κόμματα γεννιούνται μέσα από τον λαό, όπως το ΠΑΣΟΚ. Δεν επωάζονται στα θερμοκήπια της διαπλοκής.
Συνεχίστε στον δρόμο της τοξικότητας. Το "νέο" που δήθεν εκπροσωπείτε, είναι πιο παλιό και από το παλιό.
Ματαιοπονείτε, αν νομίζετε ότι θα αποπροσανατολίσετε το ΠΑΣΟΚ.
Η χώρα θα πάει μπροστά και όχι λίγο παραπίσω όπως θα βόλευε την εξουσιολαγνεία σας.
ΥΓ. Δεδομένου ότι θέλετε να συγκρίνουμε διαδρομές, πώς αξιολογείτε τη δική σας πορεία που διαλύσατε το κόμμα που σας ανέδειξε και πετάξατε σαν βαρίδια τους πολιτικούς σας συντρόφους;
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