Τσίπρας κατά Ανδρουλάκη: «Οι αφελείς νόμιζαν πως θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση, δεν αποκλείεται να συγκυβερνήσει με ΝΔ» - ΠΑΣΟΚ: Δεν θα σε ακολουθήσουμε στην τοξικότητα