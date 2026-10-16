Τσίπρας κατά Ανδρουλάκη: «Οι αφελείς νόμιζαν πως θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση, δεν αποκλείεται να συγκυβερνήσει με ΝΔ» - ΠΑΣΟΚ: Δεν θα σε ακολουθήσουμε στην τοξικότητα
Τσίπρας κατά Ανδρουλάκη: «Οι αφελείς νόμιζαν πως θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση, δεν αποκλείεται να συγκυβερνήσει με ΝΔ» - ΠΑΣΟΚ: Δεν θα σε ακολουθήσουμε στην τοξικότητα
Αν ούτε ένας πολίτης δεν πιστεύει πως είναι πιθανή μια συγκυβέρνηση δική μου με τη Δεξιά, υπάρχει άραγε έστω ένας πολίτης, που να αποκλείει εντελώς την πιθανότητα συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ; - «Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας», απάντησε το ΠΑΣΟΚ
Την πολιτική στάση που αναμένεται να κρατήσει στο εξής τόσο ο ίδιος προσωπικά, όσο και συλλογικά σε επίπεδο Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποκρυστάλλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, με φόντο την σκληρή κόντρα κορυφής με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, αφήνοντας αιχμές για τους υψηλούς τόνους μεταξύ των δύο κομμάτων, την «πολεμική» κατά της ΕΛ.Α.Σ, αλλά και τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες.
Αφιερώνοντας, μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος της τοποθέτησής του στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. στο ΠΑΣΟΚ, τον προέδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στο πρώην κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «θέλω να σταθώ και στις διαρκείς επιθέσεις που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα και εγώ προσωπικά από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόκειται να απαντήσω με προσωπικούς χαρακτηρισμούς ότι κι αν ακούσω. Ούτε πρόκειται να επιτρέψω να μετατραπεί η πολιτική μας αντιπαράθεση σε έναν εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο» σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, θεωρώντας ότι «μια τέτοια συζήτηση εξυπηρετεί πολιτικά την κυβέρνηση και απομακρύνει την προσοχή από τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής της».
Στην κατεύθυνση αυτή, «δεν θα κάνω λοιπόν τη χάρη στον κ. Μητσοτάκη, αντί να ασχοληθώ μαζί του, να ασχολούμαι με τις διαρκείς επιθέσεις του κ. Ανδρουλάκη» ισχυρίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας πως «εμείς γεννηθήκαμε για να είμαστε ο αντίπαλος και ο εναλλακτικός πόλος απέναντι στη ΝΔ στο πολιτικό μας σύστημα. Αυτό το κενό καλύψαμε. Εμείς δεν έχουμε συνεργαστεί κυβερνητικά με τη ΝΔ».
«Και η πολιτική μας διαδρομή απέναντι στη Δεξιά είναι απολύτως καθαρή. Όσο και αν προσπάθησαν να μας σπιλώσουν, στη μνήμη του λαού μας η διακυβέρνηση του 2015-2019 ως "πρώτη φορά αριστερά". Ήταν μια κυβέρνηση που πέραν από τη μάχη με τη τρόικα και τα μνημόνια, έφερε προοδευτικές τομές. Την ιθαγένεια στα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα. Την ταυτότητα φύλου. Την επίλυση του Μακεδονικού. Σειρά θετικών μεταρρυθμίσεων στην εργασία» ανέφερε ο κ. Τσίπρας.
Την ίδια ώρα, όμως, «δεν πιστεύω λοιπόν, ότι υπάρχει πολίτης σε αυτή τη χώρα που να θεωρεί πιθανό να δει εμένα στα ίδια κυβερνητικά έδρανα με τον κ. Μητσοτάκη. Κι όχι μόνο με τον Μητσοτάκη. Αλλά και με τον Πιερακάκη, τον Δένδια, τον Χατζηδάκη, τον Βενιζέλο ή τον Στουρνάρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας», όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας πως: «εμείς με τη Δεξιά είμαστε ασύμβατες ευθείες. Μην το ταλαιπωρούμε άλλο. Άλλοι όμως πρέπει να ξαναδούν τις ευθείες και τις τεθλασμένες τους γραμμές…».
Μιλώντας σε προσωπικό τόνο, «και θα είμαι ευθύς. Γιατί άλλο οι επιθέσεις που αποστρέφομαι και άλλο η πολιτική διαφωνία και η αντιπαράθεση επί πολιτικών επιλογών. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι αποκλείει τη συνεργασία με τη ΝΔ επικαλούμενος μάλιστα την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος του. Έχει επίσης όμως πει στη ΔΕΘ, σε σχετική ερώτηση για το με ποιόν θα κυβερνήσει αν δεν είναι πρώτος, ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με την ψήφο του για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και χθες πάλι δήλωσε πως πρωθυπουργός θα γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος» παρατήρησε ο πρώην πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι «πως συνάδουν όλα αυτά μαζί, ας μου εξηγήσει κάποιος. Ιδίως όταν στις μετρήσεις όλες η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, παραμένει στην πρώτη θέση».
«Θα το πω ακόμη πιο απλά: Αν ούτε ένας πολίτης δεν πιστεύει πως είναι πιθανή μια συγκυβέρνηση δική μου με τη Δεξιά. Υπάρχει άραγε έστω ένας πολίτης, που να αποκλείει εντελώς την πιθανότητα συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ;» διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας πως «εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του».
«Το έχω αποδείξει έμπρακτα σε όλη μου τη διαδρομή. Πριν ένα χρόνο παραιτήθηκα από βουλευτής. Δεν αξιοποίησα προνόμια. Δεν έχτισα τα πολιτικά μου σχέδια ούτε πάνω σε βουλευτικά προνόμια ούτε πάνω κρατικές αποζημιώσεις, ούτε πάνω σε περιουσιακά στοιχεία, παρότι εγώ συνέβαλα τα μέγιστα να διασωθούν» περιέγραψε ο κ. Τσίπρας, στέλνοντας εμμέσως πολλαπλά μηνύματα και προς την πλευρά των ανεξάρτητων βουλευτών, καθώς συνέχισε λέγοντας πως «εκλεγμένος πρωθυπουργός με 36% και μάλιστα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις ήμουν όταν πήρα το ρίσκο της ψήφισης της απλής αναλογικής».
«Μου κόστισε, αλλά δεν το μετανιώνω. Γιατί πιστεύω στην ανάγκη προγραμματικής συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων» παραδέχτηκε ο κ. Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας πως «προφανώς και θα είμαστε ανταγωνιστές, αφού δεν είμαστε στο ίδιο κόμμα. Αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες, πώς θα αντιπολιτευθούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία». Την ίδια στιγμή, όμως, «πίσω από την επιλογή λοιπόν της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να κάνει την ΕΛΑΣ και εμένα προσωπικά τον βασικό αντίπαλο εχθρό του, δεν κρύβεται μόνο μια υπαρξιακή πολιτική αγωνία. Κρύβεται και κάτι άλλο: Κάποιοι τρέμουν την ιδέα πως μπορεί αύριο να συγκροτηθεί μια προοδευτική εναλλακτική κυβέρνηση στον τόπο, με την ΕΛΑΣ ως βασικό της κορμό», όπως τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.
«Και να πούμε και μια αλήθεια ακόμη: Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη, και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ. Ακριβώς για αυτό επιλέγουν τη στρατηγική της έντασης και τις διαρκείς επιθέσεις» επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας, αφού «αυτό, ασφαλώς, δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Το είχαμε καταλάβει όταν είχαν αρνηθεί να ψηφίσουν την απλή αναλογική για να στρώσουν έτσι το δρόμο στον Μητσοτάκη». «Το εμπεδώσαμε όταν το 2023 μετά από τέσσερα χρόνια Μητσοτάκη και αφού είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, είχαμε ζήσει την τραγωδία των Τεμπών, αυτοί αρνήθηκαν να δηλώσουν την υποστήριξη τους στην προοδευτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Με τα γνωστά επακόλουθα», πρόσθεσε.
Κατά τον πρώην πρωθυπουργό, «νόμιζαν οι αφελείς πως αν ο έχανε ο Τσίπρας, θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση. Κι όμως, εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Τους έστρωσα τον δρόμο, μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη Δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα» ισχυρίστηκε ο κ. Τσίπρας, εξηγώντας, ωστόσο, ότι «εμείς όμως δεν θεωρούμε αντίπαλο μας τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρούμε αντίπαλο μας κανέναν δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη». Στον αντίποδα, «η πολιτική μας αντιπαράθεση είναι με την κυβέρνηση της ΝΔ, τις πολιτικές της και τα συμφέροντα που αυτές εξυπηρετούν. Και αυτή την προτεραιότητα δεν πρόκειται να την αλλάξουμε» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, επιμένοντας στην ανάγκη της ΕΛ.Α.Σ να δημιουργήσει ένα ρεύμα νίκης.
Θέτοντας τον εκλογικό πήχη, η «δεύτερη θέση στις εκλογές δεν είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να ενώσουμε τη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη και να συγκροτήσουμε την κυβέρνησή της» σημείωσε ο κ. Τσίπρας, περιγράφοντας πως «η δημοκρατική παράταξη δεν είναι μόνο οι πολιτικοί της σχηματισμοί. Είναι πρώτα απ’ όλα οι πολίτες σε όλο το πολιτικό φάσμα από την Αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία». «Ήμουν και είμαι απολύτως σαφής: Δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε την προοδευτική παράταξη, είμαστε εδώ για να ενώσουμε την προοδευτική παράταξη» συνέχισε, καταλήγοντας πως «πάμε λοιπόν, να δημιουργήσουμε το ρεύμα της νίκης, πάμε να απαλλάξουμε τον τόπο από τη διαφθορά και τις ακραίες ανισότητες. Πάμε να ανακουφίσουμε τον κόσμο από την ακρίβεια και την αβεβαιότητα».
«Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τεράστια ευθύνη. Πρώτα από όλα γιατί δεν έχει ακόμη διαψεύσει τη περίφημη φράση της πρέσβη μπροστά στον υπουργό ενέργειας, για τη δυνατότητα των ΗΠΑ όποτε το επιθυμούν να ρίξουν μια εκλεγμένη κυβέρνηση» συνέχισε ο κ. Τσίπρας. «Δεύτερον γιατί τόσες ημέρες που προκύπταν οι αποκαλύψεις, έλεγαν ότι δεν συνέβη τίποτα. Και μετά μας είπαν ότι τα δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου δεν λένε την αλήθεια» σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, λέγοντας ότι «σήμερα που μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχεται ότι ήταν έγκυρα τα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση μας λέει ότι δεν έγινε και κάτι και ότι δεν χρειάζεται να ζητήσει εξηγήσεις από τις ΗΠΑ».
«Σκεφτείτε αν είστε Αμερικανός αξιωματούχος και γίνονται όλα αυτά και η χώρα λέει δεν τρέχει και τίποτα και ούτε ζητάω εξηγήσεις, τι θα λέγατε; Αυτό δεν παραπέμπει σε κράτος που σέβεται τον εαυτό του αλλά σε μπανανία. Η χώρα όμως δεν είναι ούτε αποικία ούτε προτεκτοράτο. Και πρέπει να απαιτήσουμε εξηγήσεις για την αποπομπή και τα πεπραγμένα της Γκιλφόιλ. Και ο κάθε Αμερικανός Πρέσβης που έρχεται εδώ, θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, στο τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να πει» περιέγραψε ο κ. Τσίπρας, καταλήγοντας πως «και αυτές τις κόκκινες γραμμές φυσικά δεν μπορεί να τις βάλει μια κυβέρνηση σαν τη σημερινή, όπου όλο το υπουργικό της συμβούλιο έτρεχε και φωτογραφηθεί μαζί της σε κακόγουστα lifestyle δρώμενα και σήμερα κάνει ότι δεν την ξέρει».
ΠΑΣΟΚ: Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο
«Δυστυχώς για εσάς κύριε Τσίπρα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας», απάντησε το ΠΑΣΟΚ.
«Συμμεριζόμαστε τον πολιτικό πανικό του κόμματος ΕΛΑΣ» προσθέτει ακόμη και τονίζει ότι ο κ. Τσίπρας «σήμερα έπεισε και τον πιο καλοπροαίρετο απέναντι του ότι κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ».
«Ο πολιτικός που άνοιξε την πόρτα στα funds και συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, στη μη επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ο χειροκροτητής του νόμου Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο πολιτικός συνεργάτης της Ακροδεξιάς του Π. Καμμένου και πολιτικός «χρυσός χορηγός» του κ. Μητσοτάκη έχει πια αποκαλυφθεί» σημειώνει η Χ. Τρικούπη και καταλήγει: «Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο και την τοξικότητα».
Δείτε φωτογραφίες από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ.
Αφιερώνοντας, μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος της τοποθέτησής του στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. στο ΠΑΣΟΚ, τον προέδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στο πρώην κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «θέλω να σταθώ και στις διαρκείς επιθέσεις που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα και εγώ προσωπικά από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόκειται να απαντήσω με προσωπικούς χαρακτηρισμούς ότι κι αν ακούσω. Ούτε πρόκειται να επιτρέψω να μετατραπεί η πολιτική μας αντιπαράθεση σε έναν εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο» σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, θεωρώντας ότι «μια τέτοια συζήτηση εξυπηρετεί πολιτικά την κυβέρνηση και απομακρύνει την προσοχή από τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής της».
Στην κατεύθυνση αυτή, «δεν θα κάνω λοιπόν τη χάρη στον κ. Μητσοτάκη, αντί να ασχοληθώ μαζί του, να ασχολούμαι με τις διαρκείς επιθέσεις του κ. Ανδρουλάκη» ισχυρίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας πως «εμείς γεννηθήκαμε για να είμαστε ο αντίπαλος και ο εναλλακτικός πόλος απέναντι στη ΝΔ στο πολιτικό μας σύστημα. Αυτό το κενό καλύψαμε. Εμείς δεν έχουμε συνεργαστεί κυβερνητικά με τη ΝΔ».
«Εμείς δεν έχουμε συνεργαστεί κυβερνητικά με τη ΝΔ»
«Και η πολιτική μας διαδρομή απέναντι στη Δεξιά είναι απολύτως καθαρή. Όσο και αν προσπάθησαν να μας σπιλώσουν, στη μνήμη του λαού μας η διακυβέρνηση του 2015-2019 ως "πρώτη φορά αριστερά". Ήταν μια κυβέρνηση που πέραν από τη μάχη με τη τρόικα και τα μνημόνια, έφερε προοδευτικές τομές. Την ιθαγένεια στα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα. Την ταυτότητα φύλου. Την επίλυση του Μακεδονικού. Σειρά θετικών μεταρρυθμίσεων στην εργασία» ανέφερε ο κ. Τσίπρας.
Πίσω στην Αριστερά του 2015
Την ίδια ώρα, όμως, «δεν πιστεύω λοιπόν, ότι υπάρχει πολίτης σε αυτή τη χώρα που να θεωρεί πιθανό να δει εμένα στα ίδια κυβερνητικά έδρανα με τον κ. Μητσοτάκη. Κι όχι μόνο με τον Μητσοτάκη. Αλλά και με τον Πιερακάκη, τον Δένδια, τον Χατζηδάκη, τον Βενιζέλο ή τον Στουρνάρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας», όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας πως: «εμείς με τη Δεξιά είμαστε ασύμβατες ευθείες. Μην το ταλαιπωρούμε άλλο. Άλλοι όμως πρέπει να ξαναδούν τις ευθείες και τις τεθλασμένες τους γραμμές…».
«Εμείς με τη Δεξιά είμαστε ασύμβατες ευθείες, άλλοι πρέπει να ξαναδούν τις τεθλασμένες τους»
Μιλώντας σε προσωπικό τόνο, «και θα είμαι ευθύς. Γιατί άλλο οι επιθέσεις που αποστρέφομαι και άλλο η πολιτική διαφωνία και η αντιπαράθεση επί πολιτικών επιλογών. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι αποκλείει τη συνεργασία με τη ΝΔ επικαλούμενος μάλιστα την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος του. Έχει επίσης όμως πει στη ΔΕΘ, σε σχετική ερώτηση για το με ποιόν θα κυβερνήσει αν δεν είναι πρώτος, ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με την ψήφο του για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και χθες πάλι δήλωσε πως πρωθυπουργός θα γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος» παρατήρησε ο πρώην πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι «πως συνάδουν όλα αυτά μαζί, ας μου εξηγήσει κάποιος. Ιδίως όταν στις μετρήσεις όλες η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, παραμένει στην πρώτη θέση».
«Θα το πω ακόμη πιο απλά: Αν ούτε ένας πολίτης δεν πιστεύει πως είναι πιθανή μια συγκυβέρνηση δική μου με τη Δεξιά. Υπάρχει άραγε έστω ένας πολίτης, που να αποκλείει εντελώς την πιθανότητα συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ;» διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας πως «εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του».
«Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ»
«Το έχω αποδείξει έμπρακτα σε όλη μου τη διαδρομή. Πριν ένα χρόνο παραιτήθηκα από βουλευτής. Δεν αξιοποίησα προνόμια. Δεν έχτισα τα πολιτικά μου σχέδια ούτε πάνω σε βουλευτικά προνόμια ούτε πάνω κρατικές αποζημιώσεις, ούτε πάνω σε περιουσιακά στοιχεία, παρότι εγώ συνέβαλα τα μέγιστα να διασωθούν» περιέγραψε ο κ. Τσίπρας, στέλνοντας εμμέσως πολλαπλά μηνύματα και προς την πλευρά των ανεξάρτητων βουλευτών, καθώς συνέχισε λέγοντας πως «εκλεγμένος πρωθυπουργός με 36% και μάλιστα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις ήμουν όταν πήρα το ρίσκο της ψήφισης της απλής αναλογικής».
Μηνύματα στους ανεξάρτητους
«Μου κόστισε, αλλά δεν το μετανιώνω. Γιατί πιστεύω στην ανάγκη προγραμματικής συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων» παραδέχτηκε ο κ. Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας πως «προφανώς και θα είμαστε ανταγωνιστές, αφού δεν είμαστε στο ίδιο κόμμα. Αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες, πώς θα αντιπολιτευθούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία». Την ίδια στιγμή, όμως, «πίσω από την επιλογή λοιπόν της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να κάνει την ΕΛΑΣ και εμένα προσωπικά τον βασικό αντίπαλο εχθρό του, δεν κρύβεται μόνο μια υπαρξιακή πολιτική αγωνία. Κρύβεται και κάτι άλλο: Κάποιοι τρέμουν την ιδέα πως μπορεί αύριο να συγκροτηθεί μια προοδευτική εναλλακτική κυβέρνηση στον τόπο, με την ΕΛΑΣ ως βασικό της κορμό», όπως τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.
«Και να πούμε και μια αλήθεια ακόμη: Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη, και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ. Ακριβώς για αυτό επιλέγουν τη στρατηγική της έντασης και τις διαρκείς επιθέσεις» επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας, αφού «αυτό, ασφαλώς, δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Το είχαμε καταλάβει όταν είχαν αρνηθεί να ψηφίσουν την απλή αναλογική για να στρώσουν έτσι το δρόμο στον Μητσοτάκη». «Το εμπεδώσαμε όταν το 2023 μετά από τέσσερα χρόνια Μητσοτάκη και αφού είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, είχαμε ζήσει την τραγωδία των Τεμπών, αυτοί αρνήθηκαν να δηλώσουν την υποστήριξη τους στην προοδευτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Με τα γνωστά επακόλουθα», πρόσθεσε.
Κατά τον πρώην πρωθυπουργό, «νόμιζαν οι αφελείς πως αν ο έχανε ο Τσίπρας, θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση. Κι όμως, εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Τους έστρωσα τον δρόμο, μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη Δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα» ισχυρίστηκε ο κ. Τσίπρας, εξηγώντας, ωστόσο, ότι «εμείς όμως δεν θεωρούμε αντίπαλο μας τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρούμε αντίπαλο μας κανέναν δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη». Στον αντίποδα, «η πολιτική μας αντιπαράθεση είναι με την κυβέρνηση της ΝΔ, τις πολιτικές της και τα συμφέροντα που αυτές εξυπηρετούν. Και αυτή την προτεραιότητα δεν πρόκειται να την αλλάξουμε» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, επιμένοντας στην ανάγκη της ΕΛ.Α.Σ να δημιουργήσει ένα ρεύμα νίκης.
Τους έστρωσα τον δρόμο, μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη Δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα»
Θέτοντας τον εκλογικό πήχη, η «δεύτερη θέση στις εκλογές δεν είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να ενώσουμε τη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη και να συγκροτήσουμε την κυβέρνησή της» σημείωσε ο κ. Τσίπρας, περιγράφοντας πως «η δημοκρατική παράταξη δεν είναι μόνο οι πολιτικοί της σχηματισμοί. Είναι πρώτα απ’ όλα οι πολίτες σε όλο το πολιτικό φάσμα από την Αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία». «Ήμουν και είμαι απολύτως σαφής: Δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε την προοδευτική παράταξη, είμαστε εδώ για να ενώσουμε την προοδευτική παράταξη» συνέχισε, καταλήγοντας πως «πάμε λοιπόν, να δημιουργήσουμε το ρεύμα της νίκης, πάμε να απαλλάξουμε τον τόπο από τη διαφθορά και τις ακραίες ανισότητες. Πάμε να ανακουφίσουμε τον κόσμο από την ακρίβεια και την αβεβαιότητα».
Στόχος μας είναι να κάνουμε κυβέρνηση, είμαι εδώ για να ενώσουμε τη δημοκρατική παράταξη
Τσίπρας για Γκιλφόιλ: Η χώρα δεν είναι ούτε αποικία ούτε προτεκτοράτοΟ κ. Τσίπρας σχολίασε και την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. «Είδαμε μάλιστα τις τελευταίες μέρες, το σκάνδαλο με την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μια υπόθεση η οποία φέρνει σε εμφανή αμηχανία την κυβέρνηση. Τελικά οι Αμερικάνοι στέλνουν σε κάθε χώρα τον πρεσβευτή που της ταιριάζει. Και δείχνουν έτσι και τη σημασία που αποδίδουν» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας. Ο ίδιος υπενθύμισε πως «στην Ελλάδα επι της πρωθυπουργίας μου έστειλαν τον πρεσβευτή τους από την Ουκρανία. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, του συμμάχου που λέει ναι σε όλα, έστειλαν την κυρία Γκιλφόιλ», συμπληρώνοντας ότι «η λογική της λευκής επιταγής στις σχέσεις με τις ΗΠΑ βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα».
«Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τεράστια ευθύνη. Πρώτα από όλα γιατί δεν έχει ακόμη διαψεύσει τη περίφημη φράση της πρέσβη μπροστά στον υπουργό ενέργειας, για τη δυνατότητα των ΗΠΑ όποτε το επιθυμούν να ρίξουν μια εκλεγμένη κυβέρνηση» συνέχισε ο κ. Τσίπρας. «Δεύτερον γιατί τόσες ημέρες που προκύπταν οι αποκαλύψεις, έλεγαν ότι δεν συνέβη τίποτα. Και μετά μας είπαν ότι τα δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου δεν λένε την αλήθεια» σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, λέγοντας ότι «σήμερα που μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχεται ότι ήταν έγκυρα τα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση μας λέει ότι δεν έγινε και κάτι και ότι δεν χρειάζεται να ζητήσει εξηγήσεις από τις ΗΠΑ».
«Σκεφτείτε αν είστε Αμερικανός αξιωματούχος και γίνονται όλα αυτά και η χώρα λέει δεν τρέχει και τίποτα και ούτε ζητάω εξηγήσεις, τι θα λέγατε; Αυτό δεν παραπέμπει σε κράτος που σέβεται τον εαυτό του αλλά σε μπανανία. Η χώρα όμως δεν είναι ούτε αποικία ούτε προτεκτοράτο. Και πρέπει να απαιτήσουμε εξηγήσεις για την αποπομπή και τα πεπραγμένα της Γκιλφόιλ. Και ο κάθε Αμερικανός Πρέσβης που έρχεται εδώ, θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, στο τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να πει» περιέγραψε ο κ. Τσίπρας, καταλήγοντας πως «και αυτές τις κόκκινες γραμμές φυσικά δεν μπορεί να τις βάλει μια κυβέρνηση σαν τη σημερινή, όπου όλο το υπουργικό της συμβούλιο έτρεχε και φωτογραφηθεί μαζί της σε κακόγουστα lifestyle δρώμενα και σήμερα κάνει ότι δεν την ξέρει».
ΠΑΣΟΚ: Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο
«Δυστυχώς για εσάς κύριε Τσίπρα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας», απάντησε το ΠΑΣΟΚ.
«Συμμεριζόμαστε τον πολιτικό πανικό του κόμματος ΕΛΑΣ» προσθέτει ακόμη και τονίζει ότι ο κ. Τσίπρας «σήμερα έπεισε και τον πιο καλοπροαίρετο απέναντι του ότι κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ».
«Ο πολιτικός που άνοιξε την πόρτα στα funds και συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, στη μη επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ο χειροκροτητής του νόμου Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο πολιτικός συνεργάτης της Ακροδεξιάς του Π. Καμμένου και πολιτικός «χρυσός χορηγός» του κ. Μητσοτάκη έχει πια αποκαλυφθεί» σημειώνει η Χ. Τρικούπη και καταλήγει: «Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο και την τοξικότητα».
Δείτε φωτογραφίες από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ.
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