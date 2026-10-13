Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος: «Η διόγκωση του προβλήματος ήταν πολιτική επιλογή», λέει ο Ανδρουλάκης

Οι ρυθμίσεις για τη προστασία της πρώτης κατοικίας με τον νόμο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2010 περιορίστηκε από τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε μεταξύ άλλων