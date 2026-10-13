Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος: «Η διόγκωση του προβλήματος ήταν πολιτική επιλογή», λέει ο Ανδρουλάκης
Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος: «Η διόγκωση του προβλήματος ήταν πολιτική επιλογή», λέει ο Ανδρουλάκης
Οι ρυθμίσεις για τη προστασία της πρώτης κατοικίας με τον νόμο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2010 περιορίστηκε από τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε μεταξύ άλλων
Παρουσιάζοντας τη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως πρόκειται για ολοκληρωμένη παρέμβαση η οποία δίνει λύσεις κι ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. «Το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε στα 238 δισ. εξαιτίας της αδράνειας της κυβέρνησης - και με τη πολιτικής της δεν υπάρχει δυνατότητα δίκαιης ρύθμισης ούτε οι προϋποθέσεις για αναπτυξιακή προοπτική των μικρομεσαίων», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι κατώτερη των περιστάσεων καθώς χρειάστηκε επτά χρόνια για να αποδεχθεί τις 120 δόσεις που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ και οι οποίες σήμερα δεν είναι λαϊκισμός. «Η διόγκωση του προβλήματος ήταν πολιτική επιλογή, αφού οι ρυθμίσεις για τη προστασία της πρώτης κατοικίας με τον νόμο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2010 περιορίστηκε από τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε από τη κυβέρνηση της ΝΔ», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.
Προσέθεσε πως δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν η κοινωνία είναι παγιδευμένη στα χρέη. «Ο λαός μπορεί να κρίνει. Θα ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο με τη ΝΔ ή τον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας με σχέδιο για ισχυρή οικονομία;», υπογράμμισε.
Η Μιλένα Αποστολάκη, αρμόδια στη Κοινοβουλευτική Ομάδα για το ιδιωτικό χρέος, είπε πως όσο παραμένει η κυβέρνηση στις θέσεις της τόσο ευάλωτοι θα είναι οι δανειολήπτες.
Συμπλήρωσε πώς μόνο στην εφορία το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται σε 113 δισ. ευρώ και τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι τεκμηριωμένη, επίμονη και υπεύθυνη καθώς επαναφέρει τη προστασία της πρώτης κατοικίας, την προαίρεση για τα «κόκκινα» δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και την ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις.
Από τη πλευρά του ο Δημήτρης Σπυράκος, τομεάρχης του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος, συντάκτης του νόμου του 2010 και συντονιστής στη διαμόρφωση της τωρινής πρότασης, σημείωσε ότι το βασικότερο είναι ότι επανέρχονται ρυθμίσεις για τη προστασία της πρώτης κατοικίας, προστατεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες ενώ καταργείται ο Κώδικας Δεοντολογίας με την παράλληλη συγκρότηση και ενίσχυση της εποπτείας της δανειοδότησης.
Η πρόταση νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή από την Κονοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι κατώτερη των περιστάσεων καθώς χρειάστηκε επτά χρόνια για να αποδεχθεί τις 120 δόσεις που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ και οι οποίες σήμερα δεν είναι λαϊκισμός. «Η διόγκωση του προβλήματος ήταν πολιτική επιλογή, αφού οι ρυθμίσεις για τη προστασία της πρώτης κατοικίας με τον νόμο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2010 περιορίστηκε από τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε από τη κυβέρνηση της ΝΔ», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.
Προσέθεσε πως δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν η κοινωνία είναι παγιδευμένη στα χρέη. «Ο λαός μπορεί να κρίνει. Θα ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο με τη ΝΔ ή τον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας με σχέδιο για ισχυρή οικονομία;», υπογράμμισε.
Η Μιλένα Αποστολάκη, αρμόδια στη Κοινοβουλευτική Ομάδα για το ιδιωτικό χρέος, είπε πως όσο παραμένει η κυβέρνηση στις θέσεις της τόσο ευάλωτοι θα είναι οι δανειολήπτες.
Συμπλήρωσε πώς μόνο στην εφορία το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται σε 113 δισ. ευρώ και τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι τεκμηριωμένη, επίμονη και υπεύθυνη καθώς επαναφέρει τη προστασία της πρώτης κατοικίας, την προαίρεση για τα «κόκκινα» δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και την ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις.
Από τη πλευρά του ο Δημήτρης Σπυράκος, τομεάρχης του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος, συντάκτης του νόμου του 2010 και συντονιστής στη διαμόρφωση της τωρινής πρότασης, σημείωσε ότι το βασικότερο είναι ότι επανέρχονται ρυθμίσεις για τη προστασία της πρώτης κατοικίας, προστατεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες ενώ καταργείται ο Κώδικας Δεοντολογίας με την παράλληλη συγκρότηση και ενίσχυση της εποπτείας της δανειοδότησης.
Η πρόταση νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή από την Κονοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.
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