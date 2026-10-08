Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Σκουριές: Οι εμμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης

«Εγκαινιάζουμε την παραγωγική φάση της επένδυσης», είπε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές





«Θυμάμαι τις δύσκολες ημέρες του 2017 η κυβέρνηση βυθισμένη στις εμμονές της κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης», είπε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του.













«Χαίρομαι που υπενθύμισε αυτό που ζήτησα όταν υπογράψαμε την τροποποιημένη επενδυτική συμφωνία να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να αποδείξει στην πράξη ότι η σύγχρονη μεταλλευτική τεχνολογία μπορεί να προστατέψει το περιβάλλον, να προτάξει την ασφάλεια και μπορεί να δώσει σημαντική προστιθέμενη αξία σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Ζητήσαμε τότε τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, αυστηροποιήσαμε κι άλλο τους ήδη αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, ζητήσαμε πρόσθετη παρέμβαση στην επεξεργασία των υπολειμμάτων. Όλα αυτά έγιναν από την εταιρεία, και το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα» επισήμανε.



Αναφερόμενος στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σημείωσε ότι η κυβέρνηση αυστηροποίησε τους ήδη αυστηρούς νόμους, ενώ τόνισε το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να παράγει μόνοι της τις πρώτες ύλες για να καλύπτει της ανάγκες της. «Η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την ανάγκη να προστατέψουμε αυτό το φυσικό περιβάλλον», είπε.



Κλείσιμο



Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κ. Δήμαρχε, αγαπητέ George, αγαπητή Πρέσβη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εργαζόμενοι της «Ελληνικός Χρυσός», πράγματι διέκρινα στις ομιλίες οι οποίες έγιναν μία έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Προσωπικά πρέπει να σας πω ότι την αντιλαμβάνομαι. Την αντιλαμβάνομαι γιατί σε έναν βαθμό τη συμμερίζομαι κι εγώ.



Πρώτη φορά που βρέθηκα στις Σκουριές ήταν το 2008, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είχα τότε έρθει για να δω ο ίδιος αυτόν τον ευλογημένο τόπο και να προσπαθήσω να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα, κατά το πόσο η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την ανάγκη να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Και από τότε πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούσα από πολύ κοντά την πορεία αυτής της επένδυσης.



Θυμάμαι καλά τις δύσκολες ημέρες του 2017, όταν μία προηγούμενη κυβέρνηση, βυθισμένη ίσως στις εμμονές της και στις αντιλήψεις της, ουσιαστικά κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης.



Για τη σημασία του νέου μεταλλείου στις Σκουριές μίλησε ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια των εγκαταστάσεων χαλκού και χρυσού στις Σκουριές μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος άφησε αιχμές για τη διαχείριση της επένδυσης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017.«Θυμάμαι τις δύσκολες ημέρες του 2017 η κυβέρνηση βυθισμένη στις εμμονές της κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης», είπε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του.«Θυμάμαι πολύ καλά έναν λόγο στην Αριναία, όπου είχα προτάξει την δρομολόγηση της επένδυσης ως εμβληματική, κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Μάλιστα έλεγα τότε ότι οι Σκουριές και το Ελληνικό θα έπρεπε να αποτελούν εκείνες τις επενδύσεις που θα μπορούσα να μας δείξουν προς την Ελλάδα του μέλλοντος», είπε ο πρωθυπουργός.Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «δύσκολες διαπραγματεύσεις» με την εταιρεία, εκφράζοντας τη χαρά του που σήμερα εγκαινιάζουν την παραγωγική φάση αυτής της σημαντικής επένδυσης.«Χαίρομαι που υπενθύμισε αυτό που ζήτησα όταν υπογράψαμε την τροποποιημένη επενδυτική συμφωνία να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να αποδείξει στην πράξη ότι η σύγχρονη μεταλλευτική τεχνολογία μπορεί να προστατέψει το περιβάλλον, να προτάξει την ασφάλεια και μπορεί να δώσει σημαντική προστιθέμενη αξία σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Ζητήσαμε τότε τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, αυστηροποιήσαμε κι άλλο τους ήδη αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, ζητήσαμε πρόσθετη παρέμβαση στην επεξεργασία των υπολειμμάτων. Όλα αυτά έγιναν από την εταιρεία, και το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα» επισήμανε.Αναφερόμενος στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σημείωσε ότι η κυβέρνηση αυστηροποίησε τους ήδη αυστηρούς νόμους, ενώ τόνισε το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να παράγει μόνοι της τις πρώτες ύλες για να καλύπτει της ανάγκες της. «Η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την ανάγκη να προστατέψουμε αυτό το φυσικό περιβάλλον», είπε.Στη συνέχεια σημείωσε: «Βλέπουμε μια εντυπωσιακή επένδυση η οποία ουσιαστικά απορρόφησε ουσιαστικά πάνω από 2 δισ. δολάρια και είναι ίσως όντως η μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση που έχει γίνει στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Μια επένδυση που θα δώσει στην εταιρεία και στη χώρα να παράγει όχι μόνο χρυσό, αλλά και χαλκό».«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κ. Δήμαρχε, αγαπητέ George, αγαπητή Πρέσβη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εργαζόμενοι της «Ελληνικός Χρυσός», πράγματι διέκρινα στις ομιλίες οι οποίες έγιναν μία έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Προσωπικά πρέπει να σας πω ότι την αντιλαμβάνομαι. Την αντιλαμβάνομαι γιατί σε έναν βαθμό τη συμμερίζομαι κι εγώ.Πρώτη φορά που βρέθηκα στις Σκουριές ήταν το 2008, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είχα τότε έρθει για να δω ο ίδιος αυτόν τον ευλογημένο τόπο και να προσπαθήσω να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα, κατά το πόσο η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την ανάγκη να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Και από τότε πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούσα από πολύ κοντά την πορεία αυτής της επένδυσης.Θυμάμαι καλά τις δύσκολες ημέρες του 2017, όταν μία προηγούμενη κυβέρνηση, βυθισμένη ίσως στις εμμονές της και στις αντιλήψεις της, ουσιαστικά κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης.

Θυμάμαι, επίσης, πάρα πολύ καλά την ομιλία την οποία είχα κάνει στην Αρναία, κάτω από ένα ωραίο πλατάνι -μάλιστα επισκέφθηκα και πάλι το χωριό πριν έρθω να βρεθώ, σήμερα, μαζί σας-, όπου τότε είχα προτάξει τη δρομολόγηση της επένδυσης στις Σκουριές ως εμβληματική κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας.



Έλεγα μάλιστα τότε ότι οι Σκουριές μαζί με το Ελληνικό θα έπρεπε να αποτελούν εκείνες τις επενδύσεις, που θα μπορούσαν να μας δείξουν τον δρόμο προς την Ελλάδα του μέλλοντος και όχι την Ελλάδα του παρελθόντος, την οποία θέλαμε να αφήσουμε πίσω μας.



Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα, μετά από πολλές και επώδυνες διαδικασίες, δύσκολες διαπραγματεύσεις με την εταιρεία, βρισκόμαστε στο σημείο να εγκαινιάσουμε την παραγωγική φάση αυτής της πολύ σημαντικής επένδυσης.



Χρειάστηκαν, όπως είπα, δύσκολες διαπραγματεύσεις. Με τον George έχω συναντηθεί δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές από τότε που ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Και χαίρομαι που υπενθύμισε αυτό που του ζήτησα όταν υπογράψαμε την τροποποιημένη επενδυτική συμφωνία, να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να αποδείξει στην πράξη ότι η σύγχρονη μεταλλευτική τεχνολογία μπορεί να προστατέψει το περιβάλλον, μπορεί να προτάξει την ασφάλεια και μπορεί ταυτόχρονα να δώσει σημαντική προστιθέμενη αξία, όχι μόνο στον Δήμο, όχι μόνο στον τόπο που περιβάλλει αυτό το μεταλλείο, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία.



Ζητήσαμε τότε -τα θυμάται καλά και η Αλεξάνδρα και οι συναρμόδιοι Υπουργοί-, τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας. Αυστηροποιήσαμε κι άλλο τους ήδη αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Ζητήσαμε πρόσθετη παρέμβαση στην επεξεργασία των υπολειμμάτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Όλα αυτά έγιναν από την εταιρεία και το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα.



Βλέπουμε μια εντυπωσιακή επένδυση η οποία ουσιαστικά απορρόφησε παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ίσως όντως η μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση που έχει γίνει στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μια επένδυση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και στη χώρα μας να παράγει όχι μόνο χρυσό αλλά και χαλκό. Θέλω να θυμίσω ότι ο χαλκός είναι απολύτως κρίσιμη πρώτη ύλη για την πράσινη μετάβαση, για τα κινητά μας τηλέφωνα, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.



Και σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων, όπου η Ευρώπη κοιτάζει ξανά τις αλυσίδες αξίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε εμείς ως Ευρωπαίοι, όχι απλά ως Έλληνες, να παράγουμε οι ίδιοι τις κρίσιμες πρώτες ύλες τις οποίες χρειαζόμαστε προκειμένου η βιομηχανία μας να γίνει και πάλι ανταγωνιστική. Οι Σκουριές συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την όχι απλά εθνική, αλλά και ευρωπαϊκή προσπάθεια.



Προφανώς ο αντίκτυπος στην εθνική αλλά και στην τοπική οικονομία είναι σημαντικός. Το κράτος εισπράττει σημαντικούς πόρους μέσα από τα μεταλλευτικά τέλη, αλλά βέβαια και ο Δήμος, αγαπητέ μου Δήμαρχε, είναι πολλαπλά ωφελημένος. Είναι ωφελημένος διότι έχει συμμετοχή στα μεταλλευτικά τέλη, είναι και ωφελημένος διότι -σε συνεννόηση με την εταιρεία και με την πίεση και της κυβέρνησής μας-, έχει δρομολογηθεί ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το οποίο θα εισφέρει στον Δήμο, πέραν των μεταλλευτικών τελών, παραπάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20ετίας σε έργα, παρεμβάσεις που θα γίνουν για να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής. Είχαμε, μάλιστα, την ευκαιρία να δούμε το πρώτο έργο, την πλατεία της Αρναίας, η οποία αυτή τη στιγμή ήδη κατασκευάζεται.



Ειπώθηκε πριν κάτι το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό: καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Και ήταν, όντως, μία μακρά διαδικασία να πειστεί η τοπική κοινωνία ότι έχουμε πολύ αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, τις οποίες και θα ελέγχουμε, ότι έχουμε πια την τεχνολογία να μπορούμε να ελέγχουμε με drone και με τεχνικές που δεν είχαμε στη διάθεσή μας πριν από κάποια χρόνια, μια σειρά από παραμέτρους έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα γίνονται και όλα συμβαίνουν όπως πρέπει.



Αλλά και το σημαντικότερο: ότι τελικά ο αντίκτυπος από αυτή την επένδυση μεταφράζεται σε πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.



Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα βρεθεί ξανά εδώ, στην Αρναία, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό.



Παραλάβαμε μία χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Εδώ, μόνο στις Σκουριές, εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000, άμεσα και έμμεσα, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.



Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία: θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες, σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή. Δεν είναι νέα, δεν είναι ξένη η περιοχή στη μεταλλευτική δραστηριότητα.



Και βέβαια, θέλω να σταθώ και ιδιαίτερα στη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, ιδίως νέων παιδιών που θα επιλέξουν να μπουν στην παραγωγική διαδικασία, χωρίς να αισθάνονται κατ’ ανάγκη την υποχρέωση να πάνε να πάρουν ένα πτυχίο Πανεπιστημίου.



Το πρόγραμμα το οποίο ξεκινάτε με τη ΔΥΠΑ είναι εμβληματικό, θα έλεγα, της προτεραιότητας που δίνουμε στην τεχνική εκπαίδευση και στη δυνατότητα των ίδιων των επιχειρήσεων, υπό κρατική εποπτεία, να μπορούν να εκπαιδεύουν, να καταρτίζουν και να πιστοποιούν εργαζόμενους σε εκείνα ακριβώς τα επαγγέλματα όπου σήμερα έχουμε ελλείψεις. Έχουμε ελλείψεις σε χειριστές έργου. Πρέπει, λοιπόν, να εκπαιδεύσουμε νέα παιδιά στο επάγγελμα, αλλά πρώτα και πάνω απ’ όλα πρέπει να τους πείσουμε ότι αυτή είναι μία επαγγελματική διαδρομή την οποία αξίζει τον κόπο να την ακολουθήσει κανείς.



Κλείνω, λοιπόν, εκφράζοντας πρώτα και πάνω απ’ όλα τη χαρά μου -και ελπίζω αυτό που θα πω να μην παρεξηγηθεί- για τα κίτρινα γιλέκα. Ξέρετε, τα κίτρινα γιλέκα είχαν ταυτιστεί με έντονες διαμαρτυρίες, οι οποίες έλαβαν χώρα στη Γαλλία πριν από κάποια χρόνια. Εδώ, τα κίτρινα γιλέκα είναι η πιστοποίηση της υπερηφάνειας των εργαζόμενων της «Ελληνικός Χρυσός» και η αισιοδοξία που διακρίνω στα μάτια σας για το μέλλον, το οποίο πράγματι φαίνεται πολύ πιο αισιόδοξο απ’ ό,τι φαινόταν πριν από κάποια χρόνια.



Αυτό το οποίο έγινε και γίνεται εδώ στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό ως προς τον ορυκτό πλούτο.



Για πολλά χρόνια θεωρούσαμε ότι αυτό το ανεκμετάλλευτο δυναμικό πρέπει να το αφήσουμε μέσα στη γη, να παραμείνει εκεί για τις επόμενες γενιές. Την ίδια άποψη είχαμε και για τη δυνατότητα να βρούμε φυσικό αέριο. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση ξεκινάει την πρώτη έρευνα για φυσικό αέριο μετά από 40 χρόνια.



Όταν όμως μιλάμε για ορυκτό πλούτο, κι αν πρόκειται πραγματικά να επεκτείνουμε τη δραστηριότητα και πέραν των Σκουριών, θα πρέπει να πειστούν οι τοπικές κοινωνίες ότι αυτό είναι πράγματι προς όφελός τους.



Το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να έρθει εδώ, να δει αυτή την επένδυση, να μιλήσει με την τοπική κοινωνία, με τον Δήμαρχο, με τους εργαζόμενους, πρώτα και πάνω απ’ όλα. Να αντιληφθεί ότι σήμερα μπορεί κανείς να προχωράει σε υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα, με ασφάλεια και πρωτίστως προστατεύοντας το περιβάλλον.



Η εικόνα λοιπόν -και να κλείσω με αυτό- την οποία βλέπουμε σήμερα, είναι μια αισιόδοξη εικόνα. Είναι εικόνα της Ελλάδος η οποία ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Είναι εικόνα μιας χώρας η οποία μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Το ξέρει η εταιρεία, το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι, και δεν αλλάζουμε απόψεις.



Ξέρει η εταιρεία ότι έχει πολλή δουλειά ακόμα να κάνει, διότι η δραστηριότητα αυτή είναι μια βαριά δραστηριότητα, η οποία απαιτεί καθημερινή εγρήγορση και καθημερινή προσοχή.



Στέλνουμε, όμως, ένα μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος: ότι η Ελλάδα είναι ανοικτή για επενδύσεις. Η επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων που θα γίνουν στην πατρίδα μας, δημόσιων αλλά και ιδιωτικών.



Η επένδυση αυτή χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι πρώτα και πάνω απ' όλα αυτό το οποίο μας νοιάζει είναι να δημιουργούμε καλοπληρωμένες δουλειές και τα νέα παιδιά, ειδικά τα νέα παιδιά από τον Δήμο εδώ, τον Δήμο Αριστοτέλη, να ξέρουν ότι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να δουλεύουν και να προκόβουν εδώ, στη γη των προγόνων τους.



Καλή αρχή και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για να γίνει πράξη αυτή η επένδυση».

08.10.2026, 14:09