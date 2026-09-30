Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος στη λεωφόρο Κηφισίας, ελαφρά τραυματίας ο οδηγός, δείτε εικόνες
Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος στη λεωφόρο Κηφισίας, ελαφρά τραυματίας ο οδηγός, δείτε εικόνες
Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω στη τζαμαρία καταστήματος με αλουμίνια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισιά όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
Το ΙΧ βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με δύναμη στην πρόσοψη του καταστήματος.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στην πρόσοψη του καταστήματος, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, προκειμένου να καταγράψουν το περιστατικό και να διερευνήσουν τα αίτια που οδήγησαν του τροχαίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισιά όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
Το ΙΧ βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με δύναμη στην πρόσοψη του καταστήματος.
Δείτε εικόνες από το σημείο του τροχαίου:
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στην πρόσοψη του καταστήματος, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, προκειμένου να καταγράψουν το περιστατικό και να διερευνήσουν τα αίτια που οδήγησαν του τροχαίου.
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