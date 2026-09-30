Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Live η κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (30/09) στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αττικής
Αυξημένη είναι και σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με αρκετούς οδικούς άξονες να παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα και σε πολλά σημεία η κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Σύμφωνα με την εικόνα που επικρατεί λίγο μετά τις 8:30 το πρωί, στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες από το ύψος των ΚΤΕΛ έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση και στον κόμβο Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.
Επιβαρυμένη εμφανίζεται η κυκλοφορία και στο οδικό δίκτυο των βορείων προαστίων. Στον χάρτη διακρίνονται τμήματα με αυξημένη κίνηση σε Μαρούσι και Χαλάνδρι, ενώ προβλήματα εμφανίζονται και στους δρόμους προς Αγία Παρασκευή.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις βασικές αρτηρίες που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο της Αθήνας, με αρκετά σημεία να εμφανίζονται σε πορτοκαλί και κόκκινο.
Στο κέντρο της Αθήνας καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις, κυρίως στις συνδετήριες οδούς γύρω από Κολωνάκι, Παγκράτι και Ζωγράφου.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Σύμφωνα με την εικόνα που επικρατεί λίγο μετά τις 8:30 το πρωί, στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες από το ύψος των ΚΤΕΛ έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση και στον κόμβο Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.
Επιβαρυμένη εμφανίζεται η κυκλοφορία και στο οδικό δίκτυο των βορείων προαστίων. Στον χάρτη διακρίνονται τμήματα με αυξημένη κίνηση σε Μαρούσι και Χαλάνδρι, ενώ προβλήματα εμφανίζονται και στους δρόμους προς Αγία Παρασκευή.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις βασικές αρτηρίες που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο της Αθήνας, με αρκετά σημεία να εμφανίζονται σε πορτοκαλί και κόκκινο.
Στο κέντρο της Αθήνας καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις, κυρίως στις συνδετήριες οδούς γύρω από Κολωνάκι, Παγκράτι και Ζωγράφου.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 30, 2026
άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/YFHIPunvE4
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