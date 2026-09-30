Live η κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (30/09) στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αττικής

Live η κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι και σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με αρκετούς οδικούς άξονες να παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα και σε πολλά σημεία η κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Σύμφωνα με την εικόνα που επικρατεί λίγο μετά τις 8:30 το πρωί, στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες από το ύψος των ΚΤΕΛ έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση και στον κόμβο Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

Επιβαρυμένη εμφανίζεται η κυκλοφορία και στο οδικό δίκτυο των βορείων προαστίων. Στον χάρτη διακρίνονται τμήματα με αυξημένη κίνηση σε Μαρούσι και Χαλάνδρι, ενώ προβλήματα εμφανίζονται και στους δρόμους προς Αγία Παρασκευή.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις βασικές αρτηρίες που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο της Αθήνας, με αρκετά σημεία να εμφανίζονται σε πορτοκαλί και κόκκινο.

Στο κέντρο της Αθήνας καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις, κυρίως στις συνδετήριες οδούς γύρω από Κολωνάκι, Παγκράτι και Ζωγράφου.

Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό 



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