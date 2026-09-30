Γρατσία: Η Καρυστιανού έχει μηχάνημα βιοσυντονισμού, που πληροί τις προϋποθέσεις - Θα υπάρξουν νομικές συνέπειες για τον διασυρμό της
Γρατσία: Η Καρυστιανού έχει μηχάνημα βιοσυντονισμού, που πληροί τις προϋποθέσεις - Θα υπάρξουν νομικές συνέπειες για τον διασυρμό της
Επικαλέστηκε «έρευνα που κάναμε και σε επίπεδο ΕΕ, είναι ένα μηχάνημα που μπορεί κάποιος να έχει και για ιδιωτική χρήση»
Στην παραδοχή ότι η Μαρία Καρυστιανού διαθέτει στο ιατρείο της «εξοπλισμό βιοσυντονισμού» και «μηχάνημα βιοανάδρασης» προχώρησε το πρωί της Τετάρτης η στενή συνεργάτης της Μαρία Γρατσία.
«Το μηχάνημα πληροί όλες τις προϋποθέσεις, η κυρία Καρυστιανού έχει εξοπλισμό βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες ιατρεία ανά την επικράτεια» είπε η κυρία Γρατσία. Επικαλούμενη, μάλιστα, «έρευνα που κάναμε και σε επίπεδο ΕΕ, είναι ένα μηχάνημα που μπορεί κάποιος να έχει και για ιδιωτική χρήση».
Η ίδια έκανε λόγο για «πολιτική στόχευση» από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που έκανε τη σχετική ανακοίνωση επικαλούμενος τα στοιχεία από το σύστημα Medwatch.
«Θα ανέμενα από τα ΜΜΕ να αναζητήσουν τη λίστα όλων των κλινικών που έπιασε το medwatch, γιατί εδώ υπάρχει μια πολιτική στόχευση. Υπάρχουν και νομικές συνέπειες για αυτά, δεν είναι δυνατόν να απομονώνεις ένα ιατρείο» πρόσθεσε η κυρία Γρατσία.
«Δεν μας ενοχλεί ο έλεγχος, ίσα ίσα λέμε το αντίθετο ότι είναι καλοδεχούμενος γιατί θέση της κυρίας Καρυστιανού είναι ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να υπάρχουν διώξεις και απόδοση δικαιοσύνης για όλους. Το όλους περιλαμβάνει τους πάντες και τους πολιτικούς και την άρση του ακαταδίωκτου» είπε ακόμα η κυρία Γρατσία.
Κατά την ίδια «θεσμικά δεν είναι δυνατόν να προανακοινώνεται από τον υπουργό Υγείας που έχει μια θεσμική θέση ότι θα γίνει έλεγχος σε ένα συγκεκριμένο ιατρείο».
Απαντώντας, δε, σε όσα υποστήριξε την Τρίτη η Ματίνα Παγώνη, η Μαρία Γρατσία είπε «δεν συντρέχει καμία παρανομία, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος που να ξέρει ο οποιοσδήποτε αν υπάρχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Η κυρία Παγώνη δεν έχει κανέναν έλεγχο. Έκανε τοποθετήσεις που εκφεύγουν της αρμοδιότητας της από τη τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτοψία»
Επιστρέφοντας στον υπουργός Υγείας είπε «πώς ήξερε ο Γεωργιάδης; Να μας πει την πηγή γνώσης, χωρίς έλεγχο ή αυτοψία, χωρίς μια στοιχειώδη διαδικασία, βγαίνει δημοσίως ένας υπουρτγός Υγείας και στοχοποιεί μια ιατρό και λέει ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης».
«Η κυρία Καρυστιανού μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει πελατεία απολύτως ικανοποιημένη γιατί έχω τύχει να ακούσω ακόμα και στον δρόμο ανθρώπους να εκφράζουν ευχαριστίες για την επάρκεια και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Όταν μια επαγγελματίας έχει δώσει διαπιστευτήρια, έχει ικανοποιημένο πελατολόγιο, δεν έχει απασχολήσει φορέα ή το πειθαρχικό. Το να απομονώνεται εξοπλισμός βιοσυντονισμού που οφείλουμε όλοι να ξέρουμε, πρώτα διασύρουμε και μετά κάνουμε ελέγχους» κατέληξε η Μαρία Γρατσία.
«Το μηχάνημα πληροί όλες τις προϋποθέσεις, η κυρία Καρυστιανού έχει εξοπλισμό βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες ιατρεία ανά την επικράτεια» είπε η κυρία Γρατσία. Επικαλούμενη, μάλιστα, «έρευνα που κάναμε και σε επίπεδο ΕΕ, είναι ένα μηχάνημα που μπορεί κάποιος να έχει και για ιδιωτική χρήση».
Η ίδια έκανε λόγο για «πολιτική στόχευση» από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που έκανε τη σχετική ανακοίνωση επικαλούμενος τα στοιχεία από το σύστημα Medwatch.
«Θα ανέμενα από τα ΜΜΕ να αναζητήσουν τη λίστα όλων των κλινικών που έπιασε το medwatch, γιατί εδώ υπάρχει μια πολιτική στόχευση. Υπάρχουν και νομικές συνέπειες για αυτά, δεν είναι δυνατόν να απομονώνεις ένα ιατρείο» πρόσθεσε η κυρία Γρατσία.
«Δεν μας ενοχλεί ο έλεγχος, ίσα ίσα λέμε το αντίθετο ότι είναι καλοδεχούμενος γιατί θέση της κυρίας Καρυστιανού είναι ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να υπάρχουν διώξεις και απόδοση δικαιοσύνης για όλους. Το όλους περιλαμβάνει τους πάντες και τους πολιτικούς και την άρση του ακαταδίωκτου» είπε ακόμα η κυρία Γρατσία.
Κατά την ίδια «θεσμικά δεν είναι δυνατόν να προανακοινώνεται από τον υπουργό Υγείας που έχει μια θεσμική θέση ότι θα γίνει έλεγχος σε ένα συγκεκριμένο ιατρείο».
Απαντώντας, δε, σε όσα υποστήριξε την Τρίτη η Ματίνα Παγώνη, η Μαρία Γρατσία είπε «δεν συντρέχει καμία παρανομία, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος που να ξέρει ο οποιοσδήποτε αν υπάρχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Η κυρία Παγώνη δεν έχει κανέναν έλεγχο. Έκανε τοποθετήσεις που εκφεύγουν της αρμοδιότητας της από τη τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτοψία»
Επιστρέφοντας στον υπουργός Υγείας είπε «πώς ήξερε ο Γεωργιάδης; Να μας πει την πηγή γνώσης, χωρίς έλεγχο ή αυτοψία, χωρίς μια στοιχειώδη διαδικασία, βγαίνει δημοσίως ένας υπουρτγός Υγείας και στοχοποιεί μια ιατρό και λέει ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης».
«Η κυρία Καρυστιανού μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει πελατεία απολύτως ικανοποιημένη γιατί έχω τύχει να ακούσω ακόμα και στον δρόμο ανθρώπους να εκφράζουν ευχαριστίες για την επάρκεια και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Όταν μια επαγγελματίας έχει δώσει διαπιστευτήρια, έχει ικανοποιημένο πελατολόγιο, δεν έχει απασχολήσει φορέα ή το πειθαρχικό. Το να απομονώνεται εξοπλισμός βιοσυντονισμού που οφείλουμε όλοι να ξέρουμε, πρώτα διασύρουμε και μετά κάνουμε ελέγχους» κατέληξε η Μαρία Γρατσία.
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