Ρεκόρ με 34 συνεχόμενες ημέρες βροχής στο Τόκιο, δείτε βίντεο
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Ρεκόρ με 34 συνεχόμενες ημέρες βροχής στο Τόκιο, δείτε βίντεο

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 33 ημέρες και είχε καταγραφεί το 2019 – Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την ιαπωνική πρωτεύουσα

Ρεκόρ με 34 συνεχόμενες ημέρες βροχής στο Τόκιο, δείτε βίντεο
Νέο ρεκόρ συνεχόμενων ημερών βροχής κατέγραψε το κεντρικό Τόκιο, καθώς την Τρίτη συμπληρώθηκαν 34 διαδοχικές ημέρες με βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία .

Η νέα επίδοση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 33 συνεχόμενων ημερών βροχής, το οποίο είχε καταγραφεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 29 Ιουλίου 2019.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν επηρεάσει την καθημερινότητα στην ιαπωνική πρωτεύουσα, με τους κατοίκους να μετακινούνται υπό έντονες καταιγίδες, κρατώντας ομπρέλες, ενώ σε αρκετά σημεία οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από νερά.



Το νέο ρεκόρ έρχεται έπειτα από μια περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο τυφώνας Ντουτζουάν προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή Κάντο, με πλημμύρες και κατολισθήσεις και τουλάχιστον εννέα νεκρούς στις 23 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προειδοποιήσει για ισχυρές βροχές και κινδύνους από πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές της ανατολικής Ιαπωνίας.

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