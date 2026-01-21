Νεκρός λιμενικός στο Παράλιο Άστρος που έπεσε στη θάλασσα ενώ προσπαθούσε να δέσει σκάφος: «Μας πήρε το κύμα» λέει μάρτυρας

Ο λιμενικός Ανδρέας Αραχωβίτης



«Μας πήρε το κύμα»

Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 53χρονος λιμενικός στοΟ 53χρονος Σημαιοφόρος Ανδρέας Αραχωβίτης, βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος, με σκοπό να απομακρυνθούν πολίτες, ιδιοκτήτες σκαφών, από το σημείο λόγω των εξαιρετικά έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην περιοχή. Τα δύο στελέχη του Λιμενικού βρέθηκαν στη θάλασσα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος χτύπησε σε βράχια.Και τα δύο στελέχη περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα στο τοπικό Κέντρο Υγείας, εκ των οποίων ο 53χρονος χωρίς τις αισθήσεις του. Στο Κέντρο Υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατος του 53χρονου Σημαιοφόρου, ενώ η διοικήτρια είναι καλά.Για το συμβάν διενεργείται ήδη προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.«Η κακοκαιρία έσπασε καμιά 10αριά σκάφη στο λιμάνι, είχε 10 μποφόρ. Έπεσαν στη θάλασσα 3-4 άτομα, πήγαμε για να σώσουμε τα σκάφη» είπε μάρτυρας ο οποίος παρασύρθηκε και ο ίδιος από τα κύματα.Όπως τόνισε μιλώντας στον Alpha: «Τα κύματα από το λιμάνι μας έριξαν στη θάλασσα. Εκείνη την ώρα δεν υπολογίσαμε ότι το κύμα θα μπορούσε να μας κάνει κακό, αλλά τελικά μας έκανε. Στη θάλασσα έπεσα εγώ, ο γιος μου και 2 άλλα άτομα. Ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, πρέπει να χτύπησε και στο κεφάλι».Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Λιμενικού, εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους», έγραψε.