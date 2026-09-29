Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Ο Λεβαδειακός έκανε την έκπληξη και απέκτησε τον πρώην άσο της Άρσεναλ Μοχάμεντ Ελνένι
Ο Λεβαδειακός έκανε την έκπληξη και απέκτησε τον πρώην άσο της Άρσεναλ Μοχάμεντ Ελνένι
Μεταγραφική βόμβα από την ομάδα της Βοιωτίας καθώς συμφώνησε με τον Αιγύπτιο αμυντικό μέσο με την σπουδαία θητεία στην Premier League
Τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του πραγματοποίησε ο Λεβαδειακός καθώς συμφώνησε και φέρνει στην Ελλάδα τον 34χρονο αμυντικό μέσο Μοχάμεντ Ελνένι.
Ο Αιγύπτιος την τελευταία διετία αγωνιζόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τη φανέλα της Αλ Τζαζίρα που τον άφησε ελεύθερο, ωστόσο το όνομα του το έφτιαξε στην Αγγλία και την Άρσεναλ.
Το 2016 ο Ελνένι έκανε το μεγάλο άλμα από τη Βασιλεία (ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Αλ Αχλί) για την Premier League (επιλογή του Αρσέν Βενγκέρ) όπου παρέμεινε έως το 2024 (τη σεζόν 2019-2020 είχε δοθεί δανεικός στην Τράμπζονσπορ).
«Γεια σε όλους. Μόλις υπέγραψα στον Λεβαδειακό, στην Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που αρχίζω το ταξίδι μου και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θα δώσω το 100% μου για αυτή την ομάδα. Φίλαθλοι του Λεβαδειακού θα σας δω στο επόμενο παιχνίδι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που αρχίζω το ταξίδι μου» είπε στις πρώτες του δηλώσεις αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.
Ο Αιγύπτιος την τελευταία διετία αγωνιζόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τη φανέλα της Αλ Τζαζίρα που τον άφησε ελεύθερο, ωστόσο το όνομα του το έφτιαξε στην Αγγλία και την Άρσεναλ.
Το 2016 ο Ελνένι έκανε το μεγάλο άλμα από τη Βασιλεία (ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Αλ Αχλί) για την Premier League (επιλογή του Αρσέν Βενγκέρ) όπου παρέμεινε έως το 2024 (τη σεζόν 2019-2020 είχε δοθεί δανεικός στην Τράμπζονσπορ).
«Γεια σε όλους. Μόλις υπέγραψα στον Λεβαδειακό, στην Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που αρχίζω το ταξίδι μου και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θα δώσω το 100% μου για αυτή την ομάδα. Φίλαθλοι του Λεβαδειακού θα σας δω στο επόμενο παιχνίδι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που αρχίζω το ταξίδι μου» είπε στις πρώτες του δηλώσεις αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.
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