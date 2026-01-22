«Ο Ανδρέας μας, έφυγε όρθιος στο καθήκον, υπερασπιζόμενος ανθρώπινες ζωές» λένε συγγενείς του λιμενικού που σκοτώθηκε στο Άστρος

Ο Ανδρέας Αραχωβίτης παρασύρθηκε μαζί με ένα άλλο στέλεχος του Λιμενικού και έναν ψαρά από ένα τεράστιο κύμα στη θάλασσα, χτυπώντας το κεφάλι του στα βράχια, κόβοντας βίαια το νήμα της ζωής του - Αύριο το πρωί η κηδεία του παρουσία υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, και του Αρχηγού του Λιμενικού





Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/1), όταν στελέχη του Λιμενικού εκτελούσαν πεζή περιπολία στον λιμένα Παράλιο Άστρος, παρέχοντας συνδρομή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.







Οι τρεις ανασύρθηκαν με τη βοήθεια πολιτών, ωστόσο ο 53χρονος αξιωματικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες που έγιναν επί τόπου με ΚΑΡΠΑ δεν τα κατάφερε.



Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 53χρονου Σημαιοφόρου του Λιμενικού.







Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Παράλιου Άστρους, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.



Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επικοινώνησε με τη σύζυγο του 53χρονου Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.



«Ο Ανδρέας μας, έφυγε όρθιος στο καθήκον, υπερασπιζόμενος ανθρώπινες ζωές και περιουσίες μέσα στα μανιασμένα κύματα» Όπως λένε στο protothema.gr πρόσωπα από το συγγενικό του περιβάλλον «ο Ανδρέας μας, έφυγε όρθιος στο καθήκον, υπερασπιζόμενος ανθρώπινες ζωές και περιουσίες μέσα στα μανιασμένα κύματα».



Το μοιραίο συνέβη την ώρα της υπηρεσίας, όταν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή επιδεινώθηκαν ραγδαία. Ο κίνδυνος για όσους βρίσκονταν στο λιμάνι ήταν άμεσος.



«Ο Ανδρέας, χωρίς δεύτερη σκέψη μαζί με τους συναδέλφους του έσπευσε να απομακρύνει πολίτες που βρίσκονταν στο λιμάνι και να διασφαλίσει την ασφάλεια του χώρου βάζοντας για μια ακόμα φορά το καθήκον πάνω από το φόβο και τη ζωή του σε κίνδυνο. Το γνώριζε αλλά δεν φοβήθηκε…», λέει άνθρωπος που τον είδε να χτυπά στα βράχια.



Ο Ανδρέας Αραχωβίτης προσπαθώντας να προστατεύσει και ξένες περιουσίες, που απειλούνταν από τη θαλασσοταραχή, μέσα σε λίγα δραματικά δευτερόλεπτα, παρασύρθηκε από ένα πανίσχυρο κύμα στη θάλασσα, χτυπώντας το κεφάλι του στα βράχια, κόβοντας βίαια το νήμα της ζωής του.



Συνάδελφοι και πολίτες κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ήρεμο, αφοσιωμένο με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανιδιοτελή διάθεση προσφοράς.



Έπεσε εν ώρα καθήκοντος, δεν υποχώρησε μπροστά στον κίνδυνο αλλά έβαλε μπροστά το χρέος του απέναντι στην κοινωνία. Ένας λιμενικός που δεν δίστασε, όταν χρειάστηκε να θυσιαστεί για τους άλλους.



Συγκλονισμένος από το τραγικό συμβάν είναι και ο δήμαρχος Κυνουρίας, Γιώργος Καμπύλης, ο οποίος αποχαιρετά τον άτυχο λιμενικό και πατέρα ενός εννιάχρονου αγοριού με τα εξής λόγια :



«Είμαστε συγκλονισμένοι από τον αδόκητο χαμό του λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, εκπληρώνοντας το καθήκον του.



Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του εκλιπόντος.



Η απώλειά του μας γεμίζει οδύνη και υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο τις θυσίες που κάνουν καθημερινά οι άνθρωποι που υπηρετούν τα σώματα ασφαλείας».