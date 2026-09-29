Προφυλακίστηκε ο 40χρονος stalker στο Ηράκλειο: Παραδέχθηκε ότι παρακολούθησε την 18χρονη, αρνείται τις άλλες κατηγορίες

Ο 40χρονος αρνήθηκε ότι κατέβασε ο ίδιος αρχεία με κακοποιήσεις ανηλίκων και στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι από ιστοσελίδες του σκοτεινού διαδικτύου κατέβαζε αποκλειστικά βίντεο με ενήλικες και ότι το συγκεκριμένο υλικό βρέθηκε στις συσκευές του εξαιτίας κακόβουλου λογισμικού





Μετά την απολογία του, εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν στην



Ο 40χρονος στα δικαστήρια:







Η έρευνα στα αρχεία Το μεγάλο κεφάλαιο της υπόθεσης, πάντως, δεν σταματά στην παρακολούθηση των γυναικών. Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους μεγάλο όγκο ψηφιακών δεδομένων, τα οποία εξακολουθούν να εξετάζονται. Πρόκειται για αρχεία που βρίσκονται σε ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης και τα οποία αναλύονται από εξειδικευμένους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.



Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι σημαντικό μέρος των αρχείων παραμένει ακόμη κλειδωμένο. Οι ειδικοί προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύνολο του υλικού, καθώς μόνο τότε θα μπορεί να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι περιέχουν τα αρχεία, πότε δημιουργήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν και εάν συνδέονται με τη δραστηριότητα που ερευνάται.

Κλείσιμο

Κακοποίηση ανηλίκων Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχει το γεγονός ότι μεταξύ των ψηφιακών ευρημάτων φέρεται να έχει εντοπιστεί υλικό σεξουαλικής



Ο 40χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι κατέβασε ο ίδιος το συγκεκριμένο υλικό. Στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι από ιστοσελίδες του σκοτεινού διαδικτύου κατέβαζε αποκλειστικά βίντεο με ενήλικες και ότι το συγκεκριμένο υλικό βρέθηκε στις συσκευές του εξαιτίας κακόβουλου λογισμικού που, όπως ισχυρίστηκε, είχε εγκατασταθεί σε αυτές.



Ψάχνουν ποιος δημιούργησε, κατέβασε και αποθήκευσε τα αρχεία Για τους αστυνομικούς, το κρίσιμο δεν είναι μόνο τι περιέχει ένα αρχείο, αλλά και το ψηφιακό αποτύπωμα που το συνοδεύει. Οι ειδικοί εξετάζουν μεταξύ άλλων τα μεταδεδομένα, τους χρόνους δημιουργίας και τροποποίησης, τις διαδρομές των αρχείων, τις συνδέσεις στο διαδίκτυο και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να δείξει εάν υπήρξε πρόσβαση, λήψη ή αποθήκευση του υλικού από τον ίδιο τον 40χρονο. Παράλληλα, αναζητούνται τυχόν συσχετισμοί ανάμεσα στα ψηφιακά ευρήματα και στα περιστατικά παρακολούθησης που έχουν καταγγελθεί.



Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αστυνομικοί δεν θεωρούν την υπόθεση ολοκληρωμένη. Αντιθέτως, το γεγονός ότι παραμένει μεγάλος αριθμός κλειδωμένων αρχείων σημαίνει ότι το ψηφιακό σκέλος της έρευνας μπορεί να δώσει νέα δεδομένα.



Στις φυλακές οδηγείται ο 40χρονος από το Ηράκλειο , η υπόθεση του οποίου έχει ανοίξει έναν ευρύτερο κύκλο έρευνας για παρακολουθήσεις γυναικών αλλά και για το περιεχόμενο των ψηφιακών αρχείων που εντοπίστηκαν στις συσκευές του.Μετά την απολογία του, εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν στην προφυλάκισή του, ενώ πλέον το βάρος της έρευνας μεταφέρεται ακόμη περισσότερο στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Ηρακλείου. Ο 40χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών ότι παρακολούθησε μία από τις τρεις κοπέλες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση. Πρόκειται για την 18χρονη, την οποία οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν τη στιγμή που βρισκόταν στο παράθυρο του σπιτιού της. Για τις άλλες δύο γυναίκες, ωστόσο, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, όπως επίσης αρνήθηκε τις υπόλοιπες πράξεις που του αποδίδονται.Το μεγάλο κεφάλαιο της υπόθεσης, πάντως, δεν σταματά στην παρακολούθηση των γυναικών. Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους μεγάλο όγκο ψηφιακών δεδομένων, τα οποία εξακολουθούν να εξετάζονται. Πρόκειται για αρχεία που βρίσκονται σε ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης και τα οποία αναλύονται από εξειδικευμένους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι σημαντικό μέρος των αρχείων παραμένει ακόμη κλειδωμένο. Οι ειδικοί προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύνολο του υλικού, καθώς μόνο τότε θα μπορεί να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι περιέχουν τα αρχεία, πότε δημιουργήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν και εάν συνδέονται με τη δραστηριότητα που ερευνάται.Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχει το γεγονός ότι μεταξύ των ψηφιακών ευρημάτων φέρεται να έχει εντοπιστεί υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων , με αναφορές σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 10 ετών.Ο 40χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι κατέβασε ο ίδιος το συγκεκριμένο υλικό. Στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι από ιστοσελίδες του σκοτεινού διαδικτύου κατέβαζε αποκλειστικά βίντεο με ενήλικες και ότι το συγκεκριμένο υλικό βρέθηκε στις συσκευές του εξαιτίας κακόβουλου λογισμικού που, όπως ισχυρίστηκε, είχε εγκατασταθεί σε αυτές.Για τους αστυνομικούς, το κρίσιμο δεν είναι μόνο τι περιέχει ένα αρχείο, αλλά και το ψηφιακό αποτύπωμα που το συνοδεύει. Οι ειδικοί εξετάζουν μεταξύ άλλων τα μεταδεδομένα, τους χρόνους δημιουργίας και τροποποίησης, τις διαδρομές των αρχείων, τις συνδέσεις στο διαδίκτυο και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να δείξει εάν υπήρξε πρόσβαση, λήψη ή αποθήκευση του υλικού από τον ίδιο τον 40χρονο. Παράλληλα, αναζητούνται τυχόν συσχετισμοί ανάμεσα στα ψηφιακά ευρήματα και στα περιστατικά παρακολούθησης που έχουν καταγγελθεί.Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αστυνομικοί δεν θεωρούν την υπόθεση ολοκληρωμένη. Αντιθέτως, το γεγονός ότι παραμένει μεγάλος αριθμός κλειδωμένων αρχείων σημαίνει ότι το ψηφιακό σκέλος της έρευνας μπορεί να δώσει νέα δεδομένα.

Ήδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το υλικό που έχει εξεταστεί μέχρι σήμερα έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία ακόμη και σε έμπειρα στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου, λόγω του περιεχομένου που έχει καταγραφεί στις συσκευές.



Ωστόσο, οι αστυνομικοί περιμένουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα πριν καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την προέλευση και τη χρήση του υλικού.



Η προφυλάκιση του 40χρονου δεν σηματοδοτεί το τέλος της έρευνας. Αντίθετα, για τις αρχές αποτελεί την αρχή ενός δεύτερου, κρίσιμου σταδίου: να ξεκλειδώσουν το ψηφιακό υλικό και να διαπιστώσουν εάν πίσω από τα αρχεία κρύβονται νέα περιστατικά, νέα πρόσωπα ή στοιχεία που θα επιβεβαιώσουν ή θα ανατρέψουν τους μέχρι σήμερα ισχυρισμούς.



Η έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Ηρακλείου συνεχίζεται.